BAFTA TV Awards: Το Adolescence «σάρωσε» τα πάντα στο πέρασμά του – Όλοι οι νικητές

Τι κι αν δεν έχουν την λάμψη άλλων βραβείων της βιομηχανίας του θεάματος; Τι κι αν το μυαλό των περισσότερων αυτή την περίοδο είναι στα μεγάλα φεστιβάλ που έρχονται – όπως αυτό των Καννών που ανοίγει τις «πύλες» του στις 12 Μαΐου; Το BAFTA TV Awards είχαν τη δική του στιγμή το βράδυ της Κυριακής στο Λονδίνο και το Adolescence κυριάρχησε σε μια ακόμα τελετή.

Η σειρά φαινόμενο του Netflix που ανέδειξε τον 16χρονο Όουεν Κούπερ, σάρωσε σε τηλεθέαση, Emmy Awards και Χρυσές Σφαίρες τους προηγούμενους μήνες, είχε ένα ακόμα βράδυ κυριαρχίας. Το Adolescence του Στίβεν Γκράχαμ «έφυγε» από το Royal Festival Hall με τα τέσσερα από τα πιο σημαντικά βραβεία της διοργάνωσης – αυτό της Καλύτερης Μίνι Σειράς, του Α’ Ανδρικού ρόλου και του Β’ Γυναικείου και Ανδρικού ρόλου.

Ο Κούπερ έγινε ο νεαρότερος ηθοποιός που κερδίζει ένα βραβείο για την ερμηνεία του, ενώ το Adolescence η σειρά με τα περισσότερα βραβεία σε μια βραδιά στα BAFTA TV Awards, ολοκληρώνοντας μια εντυπωσιακή πορεία – και δικαιώνοντας το το Netflix που έχει μπει σε συζητήσεις για τη δημιουργία δεύτερης σεζόν.

Όλοι οι νικητές των BAFTA TV Awards

Δραματική σειρά

Code Of Silence

Μίνι δραματική σειρά

Adolescence

Α’ Ανδρικός ρόλος

Στίβεν Γκράχαμ (Adolescence)

Α’ Γυναικείος Ρόλος

Νάργκες Ρασίντι (Prisoner 951)

Β’ ανδρικός ρόλος

Όουεν Κούπερ (Adolescence)

Β’ γυναικείος ρόλος

Κριστίν Τρεμάρκο (Adolescence)

Κωμωδία

Amandaland

Καλύτερος ηθοποιός για κωμωδία

Στιβ Κούγκαν (How Are You? It’s Alan)

Καλύτερη ηθοποιός για κωμωδία

Κάθριν Πάρκινσον (Here We Go)

Ψυχαγωγία

Last One Laughing

Reality

The Celebrity Traitors

Βραβείο καλύτερης σαπουνόπερας

EastEnders

Διεθνής σειρά

The Studio