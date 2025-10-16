magazin
Εκτεταμένοι βομβαρδισμοί του Ισραήλ σε τοποθεσίες στον νότιο και ανατολικό Λίβανο
Adolescence: Ο Στίβεν Γκράχαμ καλεί κάθε πατέρα να σώσει το γιο του από κάθε Άντριου Τέιτ, ένα γράμμα τη φορά
The Good Life 16 Οκτωβρίου 2025 | 23:40

Adolescence: Ο Στίβεν Γκράχαμ καλεί κάθε πατέρα να σώσει το γιο του από κάθε Άντριου Τέιτ, ένα γράμμα τη φορά

Ο Στίβεν Γκράχαμ φέρνει το Adolescence από τη μυθοπλασία στην πραγματικότητα με μια πρωτοβουλία που θέλει να πολεμήσει την τοξική αρρενωπότητα στο γήπεδο της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Vita.gr
Spotlight

Ο βραβευμένος με Emmy ηθοποιός και συνδημιουργός της σειράς-φαινόμενο του Netflix, το Adolescence (Εφηβεία), Στίβεν Γκράχαμ εγκαινιάζει ένα νέο, φιλόδοξο εγχείρημα με έντονο κοινωνικό και πολιτισμικό αποτύπωμα.

Ο Γκράχαμ καλεί πατέρες από κάθε γωνιά του πλανήτη να γράψουν προσωπικές επιστολές στους γιους τους, εξερευνώντας το περίπλοκο νόημα του να είναι κανείς άνδρας σήμερα.

Οι επιστολές αυτές θα συγκεντρωθούν σε ένα βιβλίο, με τίτλο Letters to Our Sons (Γράμματα στους Γιους μας), που αναμένεται να κυκλοφορήσει τον ερχόμενο Οκτώβριο από τον εκδοτικό οίκο Bloomsbury.

Το εγχείρημα γεννήθηκε μετά την εντυπωσιακή επιτυχία και απήχηση της τηλεοπτικής σειράς Adolescence, την οποία συνδημιούργησε ο Γκράχαμ, και η οποία έγινε το δεύτερο σε τηλεθέαση αγγλόφωνο πρόγραμμα του Netflix παγκοσμίως.

Η σειρά είχε προκαλέσει ευρεία συζήτηση για τη σύγχρονη αρρενωπότητα, τους ρόλους των ανδρών-προτύπων και τις πιέσεις που αντιμετωπίζουν οι έφηβοι στον ψηφιακό κόσμο.

«Υποστηρίζουμε ότι σήμερα υπάρχει μια μεγαλύτερη από ποτέ αποσύνδεση μεταξύ πατέρων και γιων», δήλωσε ο Γκράχαμ, τονίζοντας την ανάγκη για ανοιχτή επικοινωνία.

«Θέλουμε να ακούσουμε από άνδρες όλων των ηλικιών: νέους πατέρες, απόντες πατέρες, πατέρες που ήταν εκεί, αλλά ποτέ δεν ήταν πραγματικά εκεί, πατέρες που έχουν χάσει τα παιδιά τους και πατέρες που απλώς θέλουν να βρουν έναν τρόπο να πουν ‘Σ’ αγαπώ’ στους γιους τους, να τους μιλήσουν ανοιχτά για το τι σημαίνει να είσαι άνδρας» λέει ο Γκράχαμ.

Ο Βρετανός ηθοποιός και σεναριογράφος συνεργάζεται για τη συλλογή και την επιμέλεια των επιστολών με την ψυχολόγο και λέκτορα, Δρ Όρλι Κλάιν, η οποία ειδικεύεται στην περιθωριοποίηση, την ταυτότητα και την κουλτούρα των νέων.

Η ιδέα προέκυψε από ένα παρόμοιο πείραμα της ίδιας. Όταν ο γιος της έγινε 13 ετών, ζήτησε από άνδρες φίλους της να του γράψουν συμβουλές για τη μετάβαση στην ενηλικίωση.

Η χρονική στιγμή της έκδοσης είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς εκπαιδευτικοί και ακτιβιστές κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την αυξανόμενη επιρροή της «ανδρόσφαιρας» και του μισογυνισμού που στοχεύουν ευάλωτους νεαρούς άνδρες.

Πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι το 69% των αγοριών ηλικίας 11-14 ετών έχει εκτεθεί σε αναρτήσεις που προωθούν το έμφυλο μίσος.

Επιπλέον, έρευνα της NSPCC αποκάλυψε πως το 42% των γονέων ανέφεραν ότι οι γιοι τους χρησιμοποιούσαν ακατάλληλα σχόλια (συμπεριλαμβανομένων σεξουαλικών, βίαιων ή υποτιμητικών παρατηρήσεων) για γυναίκες και κορίτσια, τα οποία είχαν δει διαδικτυακά.

Το βιβλίο θα φιλοξενήσει επιλεγμένες επιστολές από το κοινό, μαζί με συνεισφορές από τον ίδιο τον Γκράχαμ και άλλες γνωστές προσωπικότητες.

Οι ενδιαφερόμενοι πατέρες μπορούν να υποβάλλουν τις επιστολές τους από την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου μέχρι τις 12 Ιανουαρίου 2026 μέσω της ιστοσελίδας του έργου.

Ο αντίκτυπος της σειράς Adolescence ήταν τόσο ισχυρός, που προκάλεσε ακόμη και πολιτικές αντιδράσεις.

Η βουλευτής Άνναλις Μίντγκλεϊ ζήτησε να προβληθεί η σειρά στο κοινοβούλιο και στα σχολεία, υποστηρίζοντας ότι θα μπορούσε να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών.

Ακόμη και ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ στήριξε την πρόταση, λέγοντας ότι η παρακολούθηση της σειράς με τα έφηβα παιδιά του «τον άγγιξε βαθιά». Η σειρά προβλήθηκε δωρεάν σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Ηνωμένου Βασιλείου για τα μηνύματα του.

Ο εκδοτικός οίκος Bloomsbury περιέγραψε το εγχείρημα ως ένα έργο με τη δυνατότητα να πυροδοτήσει μια «πραγματική κοινωνική και πολιτισμική αλλαγή».

Ο Γκράχαμ και η Κλάιν επιβεβαίωσαν ότι για κάθε δημοσιευμένη επιστολή, θα γίνει δωρεά στις φιλανθρωπικές οργανώσεις MANUP? και Dad La Soul, οι οποίες στηρίζουν νεαρούς άνδρες που αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας σημειώνει ο The Guardian.

Το κάλεσμα για σύνδεση, ενσυναίσθηση και επαναπροσδιορισμό του ρόλου του άνδρα στον 21ο αιώνα από πατέρες σε γιους είναι online εδώ.

Οι ΗΠΑ απειλούν τη Βενεζουέλα με ελικόπτερα των ειδικών δυνάμεων και βομβαρδιστικά αεροπλάνα
Κόσμος 17.10.25

Οι ΗΠΑ απειλούν τη Βενεζουέλα με ελικόπτερα των ειδικών δυνάμεων και βομβαρδιστικά αεροπλάνα

Οι ΗΠΑ ξεκινώντας από χθες τις περιπολίες με βομβαρδιστικά Β2 στα όρια ανάμεσα στα διεθνή ύδατα και τα χωρικά ύδατα του Καράκας, συνεχίζουν να απειλούν τη Βενεζουέλα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Apps: Τι συμβαίνει με τις εφαρμογές καιρού – Γιατί πέφτουν έξω στις προγνώσεις
Υπάρχει εξήγηση 17.10.25

Τι συμβαίνει με τις εφαρμογές καιρού - Γιατί πέφτουν έξω στις προγνώσεις

Τα apps καιρού συχνά πέφτουν έξω στις προγνώσεις για διάφορους λόγους που σχετίζονται με την πολυπλοκότητα της πρόβλεψης καιρού, τον τρόπο συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων, καθώς και τους αλγορίθμους που χρησιμοποιούν.

Σύνταξη
Νίκη ψυχής με υπογραφή «Μίλου»
On Field 17.10.25

Νίκη ψυχής με υπογραφή «Μίλου»

Ο Ολυμπιακός έκανε τεράστια ανατροπή στο φινάλε και νίκησε ένα παιχνίδι που φάνταζε… χαμένο στο 36’

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Εκτεταμένοι βομβαρδισμοί του Ισραήλ σε τοποθεσίες στον νότιο και ανατολικό Λίβανο [βίντεο]
Κόσμος 16.10.25

Εκτεταμένοι βομβαρδισμοί του Ισραήλ σε τοποθεσίες στον νότιο και ανατολικό Λίβανο [βίντεο]

Με την κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο να έχει παραβιαστεί περισσότερες από 5.000 φορές από το Ισραήλ, το τελευταίο προχώρησε σε εκτεταμένους βομβαρδισμούς κυρίως στο νότο του Λιβάνου

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Μάχη χαρακωμάτων Κίνας – ΗΠΑ για την …τιμή της σόγιας
Διεθνής Οικονομία 16.10.25

Μάχη χαρακωμάτων Κίνας – ΗΠΑ για την …τιμή της σόγιας

Αυξάνονται οι αντιδράσεις των αμερικανών αγροτών που βλέπουν τις τιμές να καταρρέουν και την Αργεντινή να παίρνει τη θέση τους στις εξαγωγές και να πουλά σόγια στην Κίνα

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Μνημείο Άγνωστου Στρατιώτη: Πρόβα απαγόρευσης διαδηλώσεων κόντρα στη λαϊκή βούληση
Το σχέδιο 16.10.25

Πρόβα απαγόρευσης διαδηλώσεων στο Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη κόντρα στη λαϊκή βούληση

Η κυβέρνηση ψάχνει τρόπους για την «εκκαθάριση» στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη χωρίς να ακούει την κοινωνία. Προ των πυλών η ψήφιση της τροπολογίας στη Βουλή. Τι συνέβη στην πορεία των φοιτητών.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ο 38χρονος Τζόκοβιτς δεν σκοπεύει να αποσυρθεί σύντομα: «Με εμπνέουν Κριστιάνο, ΛεΜπρόν και Μπρέιντι»
Τένις 16.10.25

Ο 38χρονος Τζόκοβιτς δεν σκοπεύει να αποσυρθεί σύντομα: «Με εμπνέουν Κριστιάνο, ΛεΜπρόν και Μπρέιντι»

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς, παρότι έχει «πατήσει» τα 38 ξεκαθάρισε πως θέλει να επεκτείνει όσο μπορεί περισσότερο την καριέρα του και αναφέρθηκε σε άλλους μεγάλους αθλητές που τον εμπνέουν.

Σύνταξη
«Να μην κάνουμε τον πόνο σόου»: Η Αγγελική Νικολούλη λίγο πριν την πρεμιέρα της εκπομπής Φως στο Τούνελ
TV 16.10.25

«Να μην κάνουμε τον πόνο σόου»: Η Αγγελική Νικολούλη λίγο πριν την πρεμιέρα της εκπομπής Φως στο Τούνελ

Η κάμερα του Buongiorno συνάντησε την Αγγελική Νικολούλη στο πλατό της εκπομπής Φως στο Τούνελ, λίγο πριν τη μεγάλη πρεμιέρα την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, στις 23.20, στο MEGA.

Σύνταξη
Νίκησε τον καρκίνο, όμως έμεινε παραμορφωμένη – Καταγγελία για σοβαρό ιατρικό λάθος
Ελλάδα 16.10.25

Νίκησε τον καρκίνο, όμως έμεινε παραμορφωμένη – Καταγγελία για σοβαρό ιατρικό λάθος

Μια περίπτωση ασθενούς, η οποία εγχειρίστηκε για καρκίνο στην γλώσσα, όμως παρέμεινε παραμορφωμένη μετεγχειρητικά, είδε το φως της δημοσιότητας μετά από καταγγελία για ιατρικό λάθος

Σύνταξη
Γαλλία: Υπό πίεση οι Σοσιαλιστές για την ανάσα στον Λεκορνί – Υπόσχονται αγώνα για φορολόγηση των υπερπλουσίων
Διχασμός στην Αριστερά 16.10.25

Γαλλία: Υπό πίεση οι Σοσιαλιστές για την ανάσα στον Λεκορνί – Υπόσχονται αγώνα για φορολόγηση των υπερπλουσίων

Οι Σοσιαλιστές, μη ψηφίζοντας την πρόταση μομφής, διέσωσαν την κυβέρνηση Λεκορνί, αλλά βρέθηκαν απέναντι στην υπόλοιπη Αριστερά. Τώρα υπόσχονται ότι θα αγωνιστούν για να φορολογηθούν οι υπερπλούσιοι.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Γιουβέντους ξανά στο στόχαστρο της UEFA
Αθλητισμός & Σπορ 16.10.25

Η Γιουβέντους ξανά στο στόχαστρο της UEFA

Η UEFA ερευνά τους λογαριασμούς της Γιουβέντους για το διάστημα 2022-2025, ενώ ο πρώην τεχνικός διευθυντής Κριστιάνο Τζούντολι αποχώρησε με σχεδόν ένα εκατομμύριο ευρώ – η απόφαση για την ποινή αναμένεται την άνοιξη του 2026.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Τροχαίο στην Κηφισίας: Αυτοκίνητο «καρφώνεται» σε βιτρίνα των ΕΛΤΑ – Online προειδοποιήσεις για μπλόκα
Ελλάδα 16.10.25

Τροχαίο στην Κηφισίας: Αυτοκίνητο «καρφώνεται» σε βιτρίνα των ΕΛΤΑ – Online προειδοποιήσεις για μπλόκα

Ένα ακόμα τροχαίο ατύχημα στην Κηφισίας φέρνει στο φως την ανεύθυνη οδήγηση και το φαινόμενο των διαδικτυακών κοινοτήτων που υπονομεύουν τους ελέγχους της Τροχαίας

Σύνταξη
