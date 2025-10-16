Adolescence: Ο Στίβεν Γκράχαμ καλεί κάθε πατέρα να σώσει το γιο του από κάθε Άντριου Τέιτ, ένα γράμμα τη φορά

Ο βραβευμένος με Emmy ηθοποιός και συνδημιουργός της σειράς-φαινόμενο του Netflix, το Adolescence (Εφηβεία), Στίβεν Γκράχαμ εγκαινιάζει ένα νέο, φιλόδοξο εγχείρημα με έντονο κοινωνικό και πολιτισμικό αποτύπωμα.

Ο Γκράχαμ καλεί πατέρες από κάθε γωνιά του πλανήτη να γράψουν προσωπικές επιστολές στους γιους τους, εξερευνώντας το περίπλοκο νόημα του να είναι κανείς άνδρας σήμερα.

Οι επιστολές αυτές θα συγκεντρωθούν σε ένα βιβλίο, με τίτλο Letters to Our Sons (Γράμματα στους Γιους μας), που αναμένεται να κυκλοφορήσει τον ερχόμενο Οκτώβριο από τον εκδοτικό οίκο Bloomsbury.

Το εγχείρημα γεννήθηκε μετά την εντυπωσιακή επιτυχία και απήχηση της τηλεοπτικής σειράς Adolescence, την οποία συνδημιούργησε ο Γκράχαμ, και η οποία έγινε το δεύτερο σε τηλεθέαση αγγλόφωνο πρόγραμμα του Netflix παγκοσμίως.

Η σειρά είχε προκαλέσει ευρεία συζήτηση για τη σύγχρονη αρρενωπότητα, τους ρόλους των ανδρών-προτύπων και τις πιέσεις που αντιμετωπίζουν οι έφηβοι στον ψηφιακό κόσμο.

«Υποστηρίζουμε ότι σήμερα υπάρχει μια μεγαλύτερη από ποτέ αποσύνδεση μεταξύ πατέρων και γιων», δήλωσε ο Γκράχαμ, τονίζοντας την ανάγκη για ανοιχτή επικοινωνία.

«Θέλουμε να ακούσουμε από άνδρες όλων των ηλικιών: νέους πατέρες, απόντες πατέρες, πατέρες που ήταν εκεί, αλλά ποτέ δεν ήταν πραγματικά εκεί, πατέρες που έχουν χάσει τα παιδιά τους και πατέρες που απλώς θέλουν να βρουν έναν τρόπο να πουν ‘Σ’ αγαπώ’ στους γιους τους, να τους μιλήσουν ανοιχτά για το τι σημαίνει να είσαι άνδρας» λέει ο Γκράχαμ.

Ο Βρετανός ηθοποιός και σεναριογράφος συνεργάζεται για τη συλλογή και την επιμέλεια των επιστολών με την ψυχολόγο και λέκτορα, Δρ Όρλι Κλάιν, η οποία ειδικεύεται στην περιθωριοποίηση, την ταυτότητα και την κουλτούρα των νέων.

Η ιδέα προέκυψε από ένα παρόμοιο πείραμα της ίδιας. Όταν ο γιος της έγινε 13 ετών, ζήτησε από άνδρες φίλους της να του γράψουν συμβουλές για τη μετάβαση στην ενηλικίωση.

Η χρονική στιγμή της έκδοσης είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς εκπαιδευτικοί και ακτιβιστές κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την αυξανόμενη επιρροή της «ανδρόσφαιρας» και του μισογυνισμού που στοχεύουν ευάλωτους νεαρούς άνδρες.

Πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι το 69% των αγοριών ηλικίας 11-14 ετών έχει εκτεθεί σε αναρτήσεις που προωθούν το έμφυλο μίσος.

Επιπλέον, έρευνα της NSPCC αποκάλυψε πως το 42% των γονέων ανέφεραν ότι οι γιοι τους χρησιμοποιούσαν ακατάλληλα σχόλια (συμπεριλαμβανομένων σεξουαλικών, βίαιων ή υποτιμητικών παρατηρήσεων) για γυναίκες και κορίτσια, τα οποία είχαν δει διαδικτυακά.

Το βιβλίο θα φιλοξενήσει επιλεγμένες επιστολές από το κοινό, μαζί με συνεισφορές από τον ίδιο τον Γκράχαμ και άλλες γνωστές προσωπικότητες.

Οι ενδιαφερόμενοι πατέρες μπορούν να υποβάλλουν τις επιστολές τους από την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου μέχρι τις 12 Ιανουαρίου 2026 μέσω της ιστοσελίδας του έργου.

Ο αντίκτυπος της σειράς Adolescence ήταν τόσο ισχυρός, που προκάλεσε ακόμη και πολιτικές αντιδράσεις.

Η βουλευτής Άνναλις Μίντγκλεϊ ζήτησε να προβληθεί η σειρά στο κοινοβούλιο και στα σχολεία, υποστηρίζοντας ότι θα μπορούσε να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών.

Ακόμη και ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ στήριξε την πρόταση, λέγοντας ότι η παρακολούθηση της σειράς με τα έφηβα παιδιά του «τον άγγιξε βαθιά». Η σειρά προβλήθηκε δωρεάν σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Ηνωμένου Βασιλείου για τα μηνύματα του.

Ο εκδοτικός οίκος Bloomsbury περιέγραψε το εγχείρημα ως ένα έργο με τη δυνατότητα να πυροδοτήσει μια «πραγματική κοινωνική και πολιτισμική αλλαγή».

Ο Γκράχαμ και η Κλάιν επιβεβαίωσαν ότι για κάθε δημοσιευμένη επιστολή, θα γίνει δωρεά στις φιλανθρωπικές οργανώσεις MANUP? και Dad La Soul, οι οποίες στηρίζουν νεαρούς άνδρες που αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας σημειώνει ο The Guardian.

Το κάλεσμα για σύνδεση, ενσυναίσθηση και επαναπροσδιορισμό του ρόλου του άνδρα στον 21ο αιώνα από πατέρες σε γιους είναι online εδώ.