Emmy 2025: Ο Όουεν Κούπερ του Adolescence έγινε ο μικρότερος νικητής όλων των εποχών

Ο Όουεν Κούπερ έγραψε ιστορία στα φετινά Emmy, καθώς έγινε ο νεότερος άνδρας που έχει τιμηθεί ποτέ με βραβείο. Ο 15χρονος ηθοποιός, σε ηλικία μόλις 15 ετών και 283 ημερών, κατέκτησε το Emmy Β΄ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του ως Τζέιμι Μίλερ στη μίνι σειρά τεσσάρων επεισοδίων του Adolescence.

Η σειρά σάρωσε συνολικά οκτώ βραβεία, ανάμεσά τους και αυτό της Καλύτερης Μίνι Σειράς, ενώ μόνο το βράδυ της απονομής απέσπασε πέντε. Είχε ήδη κερδίσει δύο ακόμη – για τη διεύθυνση φωτογραφίας και το casting.

Ο Στίβεν Γκράχαμ διακρίθηκε τόσο για την ερμηνεία του όσο και για το σενάριο, το οποίο υπέγραψε μαζί με τον Τζακ Θορν. Το βραβείο Β΄ Γυναικείου Ρόλου κατέληξε στην Έριν Ντόχερτι, ενώ ο Φίλιπ Μπαραντίνι τιμήθηκε για τη σκηνοθεσία του.

Παρά τη γενικότερη επιτυχία, ήταν η ιστορική στιγμή του Κούπερ που ξεχώρισε.

Χειροκρότημα από την ελίτ του Χόλιγουντ

Η ιστορική νίκη του Όουεν κέντρισε την προσοχή, με την ελίτ του Χόλιγουντ να χειροκροτεί όρθια τον μαθητή από το Γουόρινγκτον καθώς ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο του από τον Σίντνεϊ Σουίνι.

«Είναι απίστευτο να στέκομαι εδώ», είπε στην ομιλία του. «Όταν ξεκίνησα μαθήματα υποκριτικής πριν από λίγα χρόνια, δεν περίμενα καν ότι θα βρεθώ στις Ηνωμένες Πολιτείες, πόσο μάλλον σε αυτή τη σκηνή. Απόψε αποδεικνύει ότι αν συγκεντρωθείς, αν ακούς και αν βγαίνεις από το comfort zone σου, μπορείς να πετύχεις τα πάντα».

Ο Κούπερ επικράτησε απέναντι σε ονόματα όπως ο Χαβιέ Μπαρδέμ (Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story), ο Ρομπ Ντελέινεϊ (Dying for Sex), ο Πίτερ Σάρσγκααρντ (Presumed Innocent), ο Μπιλ Κάμπ (Presumed Innocent) και ο συμπρωταγωνιστής του στο Adolescence Άσλεϊ Γουόλτερς.

Η Έριν Ντόχερτι αφιέρωσε το πρώτο της Emmy στη μεγάλη της αδελφή, Γκρέις, λέγοντας: «Δεν θα ήμουν εδώ χωρίς εσένα. Σ’ αγαπώ με όλη μου την καρδιά».