Τέλος ο Πέριν από τον Ολυμπιακό
Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας του με τον Τζον Γκόρντον Πέριν.
Παρελθόν αποτελεί ο Τζον Γκόρντον Πέριν από τον Ολυμπιακό, με τους Ερυθρόλευκους να γνωστοποιούν τη λύση της συνεργασίας τους με τον 36χρονο ακραίο.
Ο Ολυμπιακός ευχαρίστησε τον Πέριν για την προσφορά του στην ομάδα και του ευχήθηκε καλή συνέχεια στην καριέρα του.
Η ανακοίνωση που εξέδωσε ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός για τον Πέριν
Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Τζον Γκορντον Πέριν. Σε δύο χρόνια, κατακτήσαμε μαζί 5 τίτλους και φτάσαμε ως τους «8» του CEV Champions League (24-25). Γκόρντον, σε ευχαριστούμε και ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα και τη ζωή σου! pic.twitter.com/HfdkHSBdhI
— Olympiacos Piraeus (@OlympiacosSFP) May 11, 2026
«Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Τζον Γκορντον Πέριν. Σε δύο χρόνια, κατακτήσαμε μαζί 5 τίτλους και φτάσαμε ως τους «8» του CEV Champions League (24-25). Γκόρντον, σε ευχαριστούμε και ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα και τη ζωή σου!», αναφέρουν χαρακτηριστικά οι «ερυθρόλευκοι».
