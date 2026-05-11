Ξάνθη: Θρίλερ με νεκρό βρέφος – Συνελήφθη η μητέρα του
Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές στην Ξάνθη μετά τον εντοπισμό ενός νεκρού βρέφους σε εγκαταλελειμμένο σπίτι
Νεογέννητο βρέφος εντοπίστηκε νεκρό σε εγκαταλελειμμένο σπίτι σε οικισμό στην Ξάνθη, το πρωί της Δευτέρας (11/05). Για την ώρα παραμένουν άγνωστες οι συνθήκες θανάτου του βρέφους.
Η μητέρα συνελήφθη από το Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων Ξάνθης και κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.
Φως στις ακριβείς συνθήκες θανάτου του βρέφους θα ρίξει η νεκροψία-νεκροτομή στη σορό του.
