Νεογέννητο βρέφος εντοπίστηκε νεκρό σε εγκαταλελειμμένο σπίτι σε οικισμό στην Ξάνθη, το πρωί της Δευτέρας (11/05). Για την ώρα παραμένουν άγνωστες οι συνθήκες θανάτου του βρέφους.

Η μητέρα συνελήφθη από το Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων Ξάνθης και κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Φως στις ακριβείς συνθήκες θανάτου του βρέφους θα ρίξει η νεκροψία-νεκροτομή στη σορό του.