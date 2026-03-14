Ηράκλειο: Βρέφος βρέθηκε νεκρό στην κούνια του από την μητέρα του
Σε σοκ βρίσκεται η τοπική κοινωνία στο Ηράκλειο της Κρήτης, από τον θάνατο ενός βρέφoυς.
Σύμφωνα με πληροφορίες του CRETA24, το βρέφος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ χωρίς τις αισθήσεις του νωρίτερα σήμερα το πρωί (14/03/2026), στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.
Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, δυστυχώς το άτυχο αγγελούδι δεν κατάφερε να επανέλθει.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως το μόλις λίγων μηνών αγοράκι βρήκε νεκρό η μητέρα του στην κούνια του.
Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί η αστυνομία, ενώ «φως» στα ακριβή αίτια θανάτου θα ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση.
