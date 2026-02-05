Τραγωδία στην Αιτωλοακαρνανία: Νεκρό βρέφος 6 μηνών
Τραγωδία στη Δυτική Ελλάδα με νεκρό βρέφος 6 μηνών
Τραγωδία σημειώθηκε στο Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας, όπου «έσβησε» βρέφος έξι μηνών.
Το παιδί αλλοδαπής καταγωγής μεταφέρθηκε από μέλη της οικογένειάς του, νεκρό στο νοσοκομείο.
Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Tempo24.News, νωρίτερα του είχε χορηγηθεί γάλα.
Τα ακριβή αίτια θανάτου διερευνώνται.
