Τραγωδία στην Αιτωλοακαρνανία: Νεκρό βρέφος 6 μηνών

Τραγωδία σημειώθηκε στο Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας, όπου «έσβησε» βρέφος έξι μηνών.

Το παιδί αλλοδαπής καταγωγής μεταφέρθηκε από μέλη της οικογένειάς του, νεκρό στο νοσοκομείο.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Tempo24.News, νωρίτερα του είχε χορηγηθεί γάλα.

Τα ακριβή αίτια θανάτου διερευνώνται.