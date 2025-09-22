Χανιά: Νέα στοιχεία για το νεκρό βρέφος – Φέρεται να το πλάκωσαν οι γονείς του την ώρα που κοιμόντουσαν
Σοκαριστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του νεκρού βρέφους, 2 μηνών, στα Χανιά.
Τραγωδία στα Χανιά από τον θάνατο βρέφους στον Αποκορώνα. Οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έφυγε από τη ζωή το μόλις δύο μηνών βρέφος σε ξενοδοχείο στις Καλύβες Χανίων.
Σύμφωνα με πληροφορίες το σενάριο που εξετάζεται, είναι οι γονείς να «πλάκωσαν» το βρέφος κατά τη διάρκεια του ύπνου, με αποτέλεσμα να βρει ασφυκτικό θάνατο.
Η πρώτη αυτοψία του ιατροδικαστή έκανε λόγο για «ασφυκτικό θάνατο»
Οι γονείς του βρέφους είχαν πάει το Σάββατο σε ένα γάμο και έχοντας πιθανόν καταναλώσει αλκοόλ, κοιμήθηκαν βάζοντας ανάμεσά τους το μωρό. Κατά λάθος φέρεται να το καταπλάκωσαν, με αποτέλεσμα να του προκαλέσουν ασφυξία.
Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αρχές με το ΕΚΑΒ να σπεύδει στο σημείο και να παραλαμβάνει το άτυχο βρέφος μεταφέροντάς το στο νοσοκομείο Χανίων. Εκεί, οι γιατροί διαπίστωσαν πως το μωρό ήταν ήδη νεκρό.
Η πρώτη αυτοψία του ιατροδικαστή έκανε λόγο για «ασφυκτικό θάνατο», ωστόσο παραμένουν να ολοκληρωθούν όλες οι εξετάσεις.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ιατροδικαστής δεν «βλέπει» εγκληματική ενέργεια.
Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη και των δύο γονέων.Οι γονείς οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα και αφέθηκαν ελεύθεροι το πρωί της Κυριακής, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία.
