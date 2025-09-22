Σοκ προκαλεί η είδηση πως ένα βρέφος μόλις δύο μηνών εντοπίστηκε νεκρό στο κρεβατάκι του στην Κρήτη.

Σύμφωνα με cretapost, το βρέφος βρήκαν οι ίδιοι οι γονείς του, ηλικίας 28 και 26 ετών.

Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αρχές με το ΕΚΑΒ να σπεύδει στο σημείο και να παραλαμβάνει το άτυχο βρέφος μεταφέροντάς το στο νοσοκομείο Χανίων. Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν πως το βρέφος ήταν ήδη νεκρό.

Η πρώτη αυτοψία του ιατροδικαστή έκανε λόγο για «ασφυκτικό θάνατο» ωστόσο παραμένουν να ολοκληρωθούν όλες οι εξετάσεις.

Την ίδια ώρα οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη και των δύο γονέων του βρέφους με την κατηγορία για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Αξίζει να σημειωθεί πως πρόκειται για οικογένεια Φινλανδών, η οποία βρισκόταν στα Χανιά για διακοπές.