Τι λένε οι γονείς του 2,5 ετών νεκρού βρέφους – Πώς αθωώθηκαν παρά τα σημάδια κακοποίησης

Το πόρισμα του ιατροδικαστή Γκότση για θάνατο του βρέφους από παθολογικά αίτια, αθώωσε τους γονείς του στο δικαστήριο.

Όλο και περισσότερα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την υπόθεση θανάτου ενός βρέφους 2,5 μηνών από τα Ιωάννινα, ο θάνατος του οποίου αποδόθηκε σε μηνιγγοεγκεφαλίτιδα, την ώρα που υπήρχαν εμφανή σημάδια κακοποίησης στο σώμα του.

Παρά τις ενδείξεις, οι γονείς του βρέφους επικαλέστηκαν στο δικαστήριο το πόρισμα του ιατροδικαστή Γκότση για θάνατο από παθολογικά αίτια κι έτσι η υπόθεση έκλεισε.

Όπως αποκάλυψε ο  αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ», Βασίλης Λαμπρόπουλος η απόφαση του δικαστηρίου ήταν ομόφωνα αθωωτική.

Οι γιατροί των Ιωαννίνων είχαν στείλει και σχετικά έγγραφα κατά την διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας στα οποία ανέφεραν ότι το παιδί δεν είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο με προβλήματα κακοποίησης, αλλά είχε απώλεια συνείδησης, που αποδόθηκε σε εγκεφαλοπάθεια.

Έτσι συνδυαστικά το πόρισμα Γκότση με τα έγγραφα από το νοσοκομείο Ιωαννίνων έδωσαν στους γονείς την απαλλακτική απόφαση του δικαστηρίου.

«Έσπαγαν οι φλέβες του»

«Δεν υπάρχει κακοποίηση» λέει στην αποκλειστική συνέντευξη που έδωσε στο MEGA η μητέρα των παιδιών στην πολύκροτη υπόθεση των Ιωαννίνων. Η 33χρονη επιμένει πως το 2,5 μηνών μωρό της, που απεβίωσε το 2013, πέθανε από παθολογικά αίτια.

«Γέννησα, και μετά από 3 ημέρες μπήκε στο νοσοκομείο το παιδί. Είχε παλινδρόμηση, είχε αλλεργία στο αγελαδινό γάλα και δεν δεχόταν κανένα γάλα» σημείωσε.

Το μωρό επέστρεψε στο σπίτι της οικογένειας. Λίγες μέρες μετά όμως, παρουσίασε το μοιραίο επεισόδιο.

«Μετά από λίγες ημέρες είχα τα γενέθλιά μου, το κράτησε η μητέρα μου. Ήταν υγιές εδώ το παιδάκι. Μας έκανε εμετό με αίμα και το πήγαμε στο νοσοκομείο, κλινικά νεκρό», είπε η μητέρα και συμπλήρωσε:

«Το παιδί έσπαγαν οι φλέβες του εν ώρα ταξιδιού. Από την ώρα που έφυγε από τα Γιάννενα για να πάει στην Πάτρα, από τις λακκούβες και από τον παλιό τον δρόμο έσπαγαν οι φλέβες του. Δεν άντεχε ο οργανισμός του.

Όπως υποστηρίζει, ενώ αρχικά θεωρήθηκε πως το παιδί ήταν κακοποιημένο, μετά τις εξετάσεις που του έγιναν διαπιστώθηκε, όπως λέει, πως λόγω της ιογενούς μηνιγγοεγκεφαλίτιδας έσπαγαν τα αγγεία και δημιουργούνταν μελανιές.

Τι αναφέρει για το δεύτερο παιδί

Η υπόθεση περιπλέκεται ακόμη περισσότερο, καθώς έναν χρόνο μετά τον θάνατο του βρέφους, το δεύτερο παιδί της οικογένειας, ένα κορίτσι 2,5 μηνών, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σπασμένο το κόκκαλο του μηρού και τραύμα στο κεφάλι.

Αμέσως στο νοσοκομείο σήμανε συναγερμός, με τη μητέρα πάντως να λέει πως δεν υπάρχει κακοποίηση.

«Ήταν στον ύπνο επάνω αλλά το έκανε ο ίδιος, δεν έκανα εγώ κάτι. Εμένα με έστειλε να πάω να πάρω το γάλα, όπως γύρισε το είχε στο κρεβάτι και το πάτησε και το πήγαμε απευθείας στο νοσοκομείο. Δεν έμεινε το παιδί στο νοσοκομείο, πουθενά».

Το σίγουρο είναι πως αυτό ήταν το δεύτερο περιστατικό μέσα σε έναν χρόνο στην ίδια οικογένεια. Όπως παραδέχεται η 33χρονη, στη συνέχεια κρίθηκαν ακατάλληλοι ως γονείς και τους αφαιρέθηκε η επιμέλεια.

Σε άλλο σημείο η μητέρα αναφέρει:

«Όπως έφτασε το παιδί από τα Γιάννενα στην Πάτρα, φαινόταν σαν κακοποίηση από γονείς. Μόνο που το παιδί δεν είχε καμία από εμάς και όταν το βάλαμε στο ασθενοφόρο δεν είχε καμία μελανιά. Εκεί στην Πάτρα στο νοσοκομείο είδαμε κι εμείς τις μελανιές. Τα υπόλοιπα παιδιά που απομακρύνθηκαν γιατί… Λόγω του πρώτου περιστατικού με το παιδί. Το ένα για ένα σπάσιμο στο πόδι και το άλλο με αμυγδιλίτιδα. Tο κράτησαν λόγω ότι είδαν το ιστορικό. Και ήταν υγιέστατες οι κοπέλες. Ούτε η μία ούτε η άλλη».

«Εμένα με χτυπούσε, τα παιδιά όχι»

Η 33χρονη καταγγέλλει στο Live News πως ο εν διαστάσει σύζυγός της ήταν βίαιος και κακοποιητικός. Την χτυπούσε ακόμα και μπροστά στο μικρότερο παιδί τους, αλλά πότε, όπως λέει, δεν σήκωσε χέρι πάνω στα παιδιά.

«Πάντα με χτύπαγε. Τα παιδιά δεν τα χτύπησε ποτέ. (Συνελήφθη) για ενδοοικογενειακή βία μπροστά σε ανήλικο παιδί, με μαχαίρια και με ξυλοδαρμό. Έχω και σπασμένα πλευρά. Έχω και σημάδια σε όλο μου το κορμί, η αδερφή μου με βοήθησε να σωθώ και να σταθώ όρθια».

Η ίδια περιγράφει ένα ιδιαίτερα κακοποιητικό περιβάλλον στο οποίο μεγάλωναν μικρά παιδιά. Επιμένει πως ο ίδιος ήταν οξύθυμος και επιθετικός απέναντί της, αλλά πως δεν χτυπούσε τα παιδιά τους.

«15 χρόνια είμαι παντρεμένη με αυτόν τον άνθρωπο και έχω φάει το ξύλο της ζωούλας μου και φοβόμουν να φύγω από κοντά του γιατί με απειλούσε, με την αδελφή μου, με τους παππούδες μου και προτίμησα να καθίσω να φάω το ξύλο γιατί τον φοβόμουν».

Το τελευταίο περιστατικό ακραίας βίας οδήγησε τον εν διαστάσει σύζυγό της και στη φυλακή έγινε μπροστά στα έκπληκτα μάτια της μικρότερης κορούλας τους.

«Ήμουν για δουλειά, ήρθε με πήρε από τη δουλειά μου και πήγαμε στο σπίτι, μας είδαν αστυνομικοί να γυρνάω στο σπίτι μαζί του και γελάγαμε και με το που μπήκαμε στο σπίτι με σάπισε στο ξύλο και το παιδί μου μπροστά. Το παιδί μου τα είδε όλα».

Η 33χρονη καταγγέλλει πως εξακολουθεί να δέχεται απειλές από εκείνον μέσα από τη φυλακή. Ο ίδιος πάντως προχώρησε σε καταγγελία σε βάρος της υποστηρίζοντας πως ασκεί σωματική βία στο μικρότερο παιδί τους.

«Είχαν γίνει πολλά πράγματα με τον Παναγιωτάκη» λέει ο πατέρας του παιδιού

Ο πατέρας του βρέφους, ο οποίος βρίσκεται στη φυλακή κατηγορούμενος για ενδοοικογενειακή βία κατά της συζύγου του, μιλά αποκλειστικά στο MEGA, δίνοντας τη δική του εκδοχή για την υπόθεση που ξανανοίγει.

«Είχαν γίνει πολλά πράγματα με τον Παναγιωτάκη, πάρα μα πάρα πολλά πράγματα. Ο μικρός γεννήθηκε με ένα θεματάκι, παλινδρόμηση. Είχε κάνει η … καισαρική, πήγαμε στο σπίτι. Ο μικρός μετά από 2–3 ημέρες είχε ένα θέμα, έκανε συνέχεια παλινδρόμηση. Έβγαζε συνέχεια το γάλα του, όχι παλινδρόμηση απλή, ρουκέτες όπως λέμε, γιατί έτσι μας το λένε και οι γιατροί. Το πήγαμε εδώ στο πανεπιστημιακό Ιωαννίνων όπου νοσηλεύτηκε σε θερμοκοιτίδα μέσα γύρω στις 13 ημέρες. Έκατσε εκεί άλλες 30 ημέρες και ο μικρός είχε διαγνωστεί ότι είχε αλλεργία στη λακτόζη».

«Όλα καλά, όλα ωραία, γυρνώντας μετά από 47 ημέρες στο σπίτι μας, μας έκανε πάλι εμετό ο μικρός, μας έλεγαν οι γιατροί θα τον βάζετε με διάφορους τρόπους για ύπνο, πάντα θα είναι στο πλάι για να μην κάνει αναρρόφηση και τέτοια. Τρέχαμε με τον μικρό συνέχεια. Ήταν εντάξει ο μικρός. Μέχρι που 29/12/12 είχε η … Έχω και φωτογραφίες του μικρού που τον κρατούσα αγκαλιά. Ο μικρός ήταν μία χαρά, τέλεια, γέλαγε και είχε ξεπεράσει αυτό το προβληματάκι με την παλινδρόμηση. Ήμουν εγώ, η σύζυγός μου, η αδερφή της συζύγου μου και άλλα 3 – 4 παιδιά του φιλικού μας περιβάλλοντος και κανόνισε η σύζυγός μου να πάμε για να διασκεδάσουμε έξω. Με την πεθερά μου ήμασταν σε διαμάχη γιατί δεν με θέλουν ως γαμπρό. Πήγαμε τον μικρό κατά τις 12 στην γιαγιά του, το αφήσαμε, εγώ δεν μπήκα μέσα καθόλου γιατί δεν μιλούσαμε. Πήγαμε να διασκεδάσουμε, 3 η ώρα τα ξημερώματα γυρίσαμε στο σπίτι να πάρει η … τον μικρό. Έκατσε γύρω στα 20 λεπτά στο σπίτι της μαμάς της», σημειώνει, συμπληρώνοντας:

«Γυρνώντας στο σπίτι το δικό μας, άφησα την … με τον μικρό μέσα στο δωμάτιο που κοιμόμασταν, εγώ πήγα στην κουζίνα για να του φτιάξω γάλα. Δίνω το γάλα στην …, όπως το έδινε το γάλα ο μικρός πνίγηκε και μελάνιασε. Τον παίρνω, πηγαίνω κατευθείαν στο μπάνιο για να τον κάνω μπάνιο και συνήλθε ο μικρός. Κατευθείαν τον πήγαμε στο νοσοκομείο το πανεπιστημιακό, που στο νοσοκομείο διαγνώστηκε με παραλίγο αιφνίδιο θάνατο. Αν δεν του έκανα αυτό το μπανάκι, μου είπε η γιατρός, θα είχε ‘φύγει’ στα χέρια μας. Ο μικρός μετά έκατσε γύρω στις 6 – 8 ώρες εδώ στα Ιωάννινα και μετά έφυγε διακομιδή για το Παίδων στην Πάτρα».

«Δεν μπορώ να το ξεχάσω»

Όπως λέει ο πατέρας του βρέφους, ενημερώθηκαν στην Πάτρα για τις μελανιές που είχε το 2,5 ετών παιδί.

«Ο κ. Ηλιάδης μάς είπε ‘μα ο μικρός είναι κακοποιημένος’, ότι έχει κρανιοεγκεφαλικές πιέσεις, ότι έχει πολλούς μώλωπες επάνω, που αυτό το πράγμα στα Ιωάννινα, οι μώλωπες και αυτά, δεν υπήρχαν πουθενά. Το μόνο που είχε ήταν ένας μώλωπας στο στήθος, όταν τον πήραμε από τη γιαγιά, μία εκδορά φαινόταν, μία κοκκινίλα. Μετά είχε περισσότερες, μετά είχε και στο μέτωπο, είχε και στο στήθος το αριστερό. Δεν μπορώ να το ξεχάσω, μιλάω γι’ αυτό το πράγμα και πεθαίνω εγώ ο ίδιος. Δεν μπορώ να το ξεπεράσω ούτε και εγώ και μας είπαν ότι είχε κάτι πλευρά σπασμένα, που αυτό… Αυτό το πράγμα δεν μπορούσε να έχει συμβεί. Δεν γίνεται να έχει συμβεί, γιατί ο μικρός από την ημέρα που είχε γεννηθεί έχει κάτσει μόνο 7 ημέρες στα χέρια τα δικά μας. Ήθελα να την ξανανοίξω (την υπόθεση) αλλά δεν με άφηναν, ούτε η σύζυγός μου ούτε η πεθερά μου. Ζήτησα πάλι εγώ ιατροδικαστική, δεν γίνεται να είναι από την πάθηση, δεν γίνεται να σπάνε αγγεία».

«Έχω καταθέσει κάποια χαρτιά γιατί φοβόμουν ότι…»

Μιλώντας για το δεύτερο παιδί τους, ο ίδιος επισημαίνει: «Πριν από 9 μήνες έχω καταθέσει κάποια χαρτιά γιατί φοβόμουν ότι η … κακοποιεί την μικρή. Εγώ αυτήν την στιγμή βρίσκομαι στη φυλακή μέσα γιατί είχα δει ένα σημειωματάριο της … που έγραφε ‘πώς να πω στον … την αλήθεια, ότι εγώ την μικρή την είχα χτυπήσει από τα νεύρα μου που δεν σταμάταγε το κλάμα’, κατά λέξη, και τα έχω καταθέσει εδώ και 9 μήνες πριν ανοίξει αυτή η υπόθεση».

«Εγώ ήμουν πάντα για δουλειά με τον κουμπάρο μου και γυρνώντας στο σπίτι και είδα την μικρή να έχει μία γάζα στο ποδαράκι της και της λέω ‘τι έγινε εκεί;’, μου λέει ‘την πάτησα εγώ κατά λάθος στον ύπνο’. Επειδή φοβόμουν ότι θα μας πάρουν την επιμέλεια, λόγω του μικρού γιατί η θεία της μας έκανε καταγγελία ότι εμείς κακοποιούμε το παιδί, ότι εμείς σκοτώσαμε ένα παιδί, ότι εμείς είμαστε ναρκομανείς και τέτοια. Το χτύπησε η μάνα του, αλλά με ποιον τρόπο δεν γνωρίζω αλλά δεν είναι μόνο το ένα τραύμα, είχε και άλλο τραύμα. Ήταν στο αυτάκι της, με 9 ράμματα. Κατά λάθος τής κουνήθηκε το μωρό και την έβαλε στο καρότσι και έτσι όπως κουνήθηκε το μωρό, της έσκισε το αυτί στο σίδερο του καροτσιού και πάλι είπα ότι το έκανα εγώ κατά λάθος γιατί φοβόμουν ότι θα μου πάρουν εμένα και άλλο παιδί».

Για το περιστατικό της ενδοοικογενειακής βίας, λέει: «Η … δούλευε σε ένα σούπερ μάρκετ, εγώ δούλευα σε ένα συνεργείο αυτοκινήτων. Γυρνώντας από τη δουλειά της, αφήσαμε το αμάξι κάτω και επειδή πάντα το κάναμε αυτό με την τελευταία την κόρη μου, της έδινα τα κλειδιά από το αυτοκίνητό μου για να πατάει το κουμπάκι επειδή της αρέσει ο ήχος που έκανε το αμάξι και το κλείδωνε. Έτσι όπως πήρε το μωρό τα κλειδιά, της έπεσαν σε ένα φρεάτιο. Κατευθείαν η μαμά της της έριξε σφαλιάρα στο πρόσωπο. Εκεί τρελάθηκα και εγώ και άρχισα και φώναζα. Μας έκανε μία καταγγελία μία γειτόνισσα ότι κακοποιώ εγώ τη σύζυγό μου και το παιδί. (…) Εκείνη τη φορά μόνο της φώναξα. Στις 22/05/24 ήμασταν στο σπίτι, εγώ έβλεπα μαζί με την … και την μικρή ταινία. Η μικρή έπινε σοκολατούχο γάλα, έτσι όπως καθόταν κάτι σκέφτηκε, γυρνώντας το κεφάλι για να μου κάτι (…) παίρνει σβάρνα το ποτήρι με το χεράκι της και ρίχνει πάνω στο χαλί, είχαμε ένα άσπρο χαλί τότε και σηκώνεται η … και της ρίχνει μία σφαλιάρα (…) και της έβγαλε αίμα από το στόμα. Παίρνω τη μικρή, την βουτάω και εκεί εγώ ξεκίνησα και έκανα αυτό το πράγμα, την ενδοοικογενειακή βία».

