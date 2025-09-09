Ερωτήματα γύρω από τον θάνατο βρέφους 2,5 μηνών – Παρόμοιες συνθήκες με τις υποθέσεις Μουρτζούκου και Πισπιρίγκου

Πολλά είναι τα αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με τον θάνατο βρέφους 2,5 μηνών στην Πάτρα, κινώντας υποψίες ότι η νεκροψία-νεκροτομή της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας ήταν ανεπαρκής.

Παρότι ο θάνατος του βρέφους είχε αρχικά αποδοθεί σε φυσιολογικά αίτια, το πόρισμα δεν φαίνεται να ταιριάζει με τον προθανάτιο, κλινικοεργαστηριακό έλεγχο που διενεργήθηκε.

Η έρευνα στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία στην Πάτρα

Η νέα αυτή υπόθεση ήρθε στο φως κατά την διάρκεια των ερευνών της Γενικής Διεύθυνσης Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας του υπουργείου Δικαιοσύνης για τις υποθέσεις θανάτων της τελευταίας πενταετίας και συγκεκριμένα από την 1η Ιανουαρίου του 2020, οι οποίες φέρουν την ένδειξη «Φυσιολογικά αίτια» μετά την νεκροψία – νεκροτομή και έχουν εκδοθεί σχετικά πιστοποιητικά από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πάτρας.

Αυτή η έρευνα είχε ξεκινήσει μετά τις αποκαλύψεις για τις δολοφονίες των παιδιών στην Αμαλιάδα κι αφού είχε ανακοινωθεί το προσωρινό «λουκέτο» στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών. Σε αυτήν είχαν εκδοθεί οι ιατροδικαστικές εκθέσεις τόσο για τα δύο από τα βρέφη που ομολόγησε η Ειρήνη Μουρτζούκου ότι δολοφόνησε, όσο και για τους θανάτους των παιδιών της Ρούλας Πισπιρίγκου.

Σοβαρά τραύματα έφερε το βρέφος της νέας υπόθεσης

Σύμφωνα με κυριακάτικο δημοσίευμα εφημερίδας, στο πλαίσιο της έρευνας αυτής προέκυψαν στοιχεία για την άγνωστη υπόθεση θανάτου του βρέφους 2,5 μηνών, η Γενική Διεύθυνση Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας του υπουργείου Δικαιοσύνης λοιπόν διαβίβασε πρόσφατα στην Εισαγγελία της Πάτρας τον φάκελο της συγκεκριμένης υπόθεσης, ο οποίος είχε κατασχεθεί μαζί με πολλούς άλλους από την ιατροδικαστική υπηρεσία της αχαϊκής πρωτεύουσας.

Όπως αναφέρεται στον φάκελο της υπόθεσης, το βρέφος είχε εισαχθεί αρχικά στο Νοσοκομείο Ιωαννίνων και μετά λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης της υγείας του διακομίστηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών. Εκεί όμως οι γιατροί που εξέτασαν το βρέφος, όπως άλλωστε και ο διευθυντής της ΜΕΘ Παίδων του νοσοκομείου στο Ρίο, ανακάλυψαν ότι αυτό είχε βαριές κακώσεις στο κεφάλι, όπως και χτυπήματα εξωτερικά σε όλο του το σώμα. Επιπλέον η ακτινογραφία έδειξε πολλαπλά κατάγματα στα πλευρά του, ενώ βρέθηκε και αιμορραγία στα μάτια του έπειτα από βυθοσκόπηση.

Παρ’ όλα αυτά, ο ιατροδικαστής της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Πατρών, απέδωσε τον θάνατο του παιδιού σε «παθολογικά αίτια».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η υπόθεση θανάτου του βρέφους, εκτός του ότι έχει τεθεί υπόψη της Εισαγγελίας Πατρών, ερευνάται και από το Τμήμα Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ.