Αποκαλύψεις για το 2,5 ετών βρέφος που πέθανε από κακοποίηση – Τι υποστήριζε τότε ο ιατροδικαστής

Συνεχείς είναι οι αποκαλύψεις για τον θάνατο του 2,5 μηνών βρέφους, για το οποίο, αν και σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση έφερε σημάδια κακοποίησης, ο ιατροδικαστής «είδε» ως αιτία θανάτου μηνιγγοεγκεφαλίτιδα, υπόθεση που εξετάστηκε από την ιατροδικαστική υπηρεσία της Πάτρας.

Το χρονικό της υπόθεσης

Το βρέφος φτάνει στα χέρια των γιατρών με εμφανή σημάδια κακοποίησης. Είναι αδύνατον να επιζήσει.

Παρά τις ενδείξεις, οι γονείς του επικαλούνται στο δικαστήριο το πόρισμα του ιατροδικαστή Γκότση για θάνατο από παθολογικά αίτια κι η υπόθεση κλείνει. Η εκ νέου διερεύνηση, ξυπνά σε ορισμένους εφιάλτες.

Το Live News παρουσιάζει τα δραματικά γεγονότα αναλυτικά. Ο θάνατος του μωρού, η αφαίρεση της επιμέλειας από τους γονείς των άλλων δύο παιδιών τους μεταγενέστερα, η καταδίκη του πατέρα για ενδοοικογενειακή βία κι οι άγνωστες σημειώσεις των γιατρών, είναι ορισμένα από τα κεφάλαια της υπόθεσης που προβληματίζει όλο και περισσότερο.

Από τα παιδιά της οικογένειας, το ένα ξεψύχησε το 2013 μετά από νοσηλεία λίγων μόνο ημερών σε νοσοκομείο και τα άλλα δύο μεγάλωσαν σε ίδρυμα μετά από καταγγελίες και διαπιστώσεις γιατρών για συστηματική κακοποίησή τους.

Το 2024 υπήρξε καταγγελία για ακόμα ένα παιδί, το τέταρτο της οικογένειας όπως αναφέρθηκε, που φέρεται να μεγαλώνει με τη μητέρα του.

Όλα όμως είχαν ξεκινήσεις στα τέλη του 2012.

Τι συνέβη με το 1ο παιδί

Στις 30 Δεκεμβρίου εκείνης της χρονιάς, το πρώτο παιδί της οικογένειας, ένα βρέφος μόλις 2,5 μηνών, μεταφέρεται στο νοσοκομείο Ιωαννίνων μεταξύ ζωής και θανάτου. Η γιαγιά του μωρού θυμάται στο Live News εκείνη τη νύχτα και τα λόγια που της είπε ο γιος της:

«Εκείνο το βράδυ που πήγαν και το πήραν ξημερώματα, που γύρισαν σπίτι και πήγες ο γιος μου να ταΐσει το μωρό. Το μωρό πνίγηκε, έκλαιγε συνέχεια, πνίγηκε κατά τη διάρκεια που το τάϊζε, λιποθύμησε, δεν ξέρω τι έκανε και το πήρε ο γιος μου και το έβαλε στην βρύση για να το συνεφέρει και πήγε γυμνό στο νοσοκομείο των Ιωαννίνων. Ο κ. Ηλιάδης είχε πει ότι το μωρό έχει μώλωπες. όταν έφυγε το μωρό από τα Γιάννενα, το μωρό δεν είχε κανένα σημάδι».

Η γιαγιά του βρέφους υποστηρίζει ότι το εγγονάκι της δεν είχε σημάδια όσο νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Ιωαννίνων.

«Το είχαν στην ΜΕΘ, ήταν διασωληνωμένο το μωρό, είχε πίεση εγκεφάλου απ΄ό,τι μου είπε ο κ. Ηλιάδης. Και μου είπε ότι το μωρό είναι κακοποιημένο, είναι χτυπημένο και μου έδειξε κάποιους μώλωπες που είχε στο κρμάκι του.».

Στην πρώτη εξέταση πάντως που έγινε στο μωρό, οι γιατροί διαπίστωσαν εκχυμώσεις στους γλουτούς, μώλωπες δεξιά στο μέτωπο και εκδορά στη μύτη. Η μαγνητική εγκεφάλου έδειξε υποσκληρίδια αιματώματα σε πολλά σημεία και υπαραχνοειδή αιμορραγία. Διαπιστώθηκαν κεφαλαιματώματα στο πίσω και πλαϊνό μέρος του κεφαλιού και από τις δύο πλευρές, ενώ η ακτινογραφία θώρακος έδειξε παλιά κατάγματα στα πλευρά.

Οι διαπιστώσεις των γιατρών μαρτυρούσαν ότι στις λίγες μέρες που έζησε το βρέφος, βίωσε την κόλαση.

Μετά την φρίκη που έζησε, ξεψύχησε λίγες μέρες μετά τη μεταφορά του σε νοσοκομείο, με το πόρισμα του ιατροδικαστή Γκότση να αποδίδει τον θάνατο σε ιογενή μηνιγγοεγκεφαλίτιδα, κάτι που οι γονείς επικαλέστηκαν στη δίκη τους και δεν καταδικάστηκαν.

«Μου είπε ο κ. Ηλιάδης ότι ήταν χτυπήματα»

Σε άλλο σημείο, η γιαγιά του βρέφους λέει:

«Εκείνη την ημέρα δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε, το μωράκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιωαννίνων, είχε παλινδρόμηση. (…) Εγώ είδα ένα σημαδάκι στο χεράκι του, ένα στο μπουτάκι και ένα στο μάγουλό του. Μου είπε ο κ. Ηλιάδης ότι ήταν χτυπήματα. Το παιδάκι όταν γεννήθηκε, δεν το ήξεραν όμως οι γονείς, δεν το ήξερε κανένας ότι γεννήθηκε με ιογενή μηνιγγοεγκεφαλίτιδα».

«Αφού το παιδί απεβίωσε και μετά, στη νεκροψία φάνηκε ότι τα σημάδια που είχε γινόταν από σπασμένα αγγεία. Εκείνη την ημέρα δεν ήξερα καν ότι το μωράκι είχε μεταφερθεί ούτε στα Γιάννενα αλλά ούτε και στο Ρίο. Το έμαθα μετά από τρεις ημέρες που πήρα τον γιο μου τηλέφωνο. Κάθε φορά που πήγαινα εγώ και το έβλεπα, είχε καινούργιες μελανιές στο σώμα του. Μου το είπε ο κ. Ηλιάδης την πρώτη ημέρα που πήγα, το μωρό είναι κακοποιημένο, το χτύπησαν. Αυτό μου είπε».

Αποκάλυψη για τις σημειώσεις των γιατρών

Οι γιατροί, τόσο στο νοσοκομείο Ιωαννίνων όσο και στο Ρίο που τελικά ξεψύχησε το μωρό, είχαν κρατήσει σημειώσεις για τους γονείς, τις οποίες παρέδωσαν στην Αστυνομία.

Όπως αποκαλύπτει το Live News έγραφαν πως η συμπεριφορά του πατέρα χαρακτηρίζεται ύποπτη, πως η μητέρα εμφανιζόταν διαρκώς φοβισμένη, ενώ το περιβάλλον που ζούσε το παιδί αναφέρεται ως «κακοποιητικό». Παρόλα αυτά, η υπόθεση έκλεισε, με την οικογένεια να μην σταματά να απασχολεί.

Τι συνέβη με το 2ο παιδί

Το δεύτερο παιδί της οικογένειας, ένα βρέφος 2 μηνών και 19 ημερών, νοσηλεύεται τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2014 στο νοσοκομείο Ιωαννίνων. Οι γιατροί διαπιστώνουν «κάταγμα μηριαίου και θλαστικό τραύμα στο κεφάλι από τέμνον όργανο», όπως έγραψαν. Οι γονείς χάνουν την επιμέλεια και το μωρό μεταφέρεται σε ίδρυμα. Είχε προηγηθεί αναφορά στον εισαγγελέα Ιωαννίνων.

«Δύο γονείς κακοποιούν το μωρό τους. Βρέθηκε πρόσφατα και με γύψο στο πόδι. Αυτό το ζευγάρι είχε ένα μωρό το οποίο σε ηλικία μηνών έχασε τη ζωή του σε νοσοκομείο της Πάτρας εξαιτίας ξυλοδαρμού. Οι συνθήκες είναι ακατάλληλες».

Τι συνέβη με το 3ο παιδί

Η οικογένεια έχασε την επιμέλεια και του τρίτου παιδιού της, τον Φεβρουάριο του 2016, όταν και σε αυτήν την περίπτωση το βρέφος, 40 ημερών, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.

«Τον Φεβρουάριο 2016 ‘Το Χαμόγελο του Παιδιού’ έλαβε αίτημα μεταφοράς ενός βρέφους 40 ημερών από το πανεπιστημιακό νοσοκομείο Ιωαννίνων στο Κέντρο Βρεφών ‘Μητέρα’, καθώς είχε αφαιρεθεί η γονική μέριμνα εξαιτίας ακαταλληλότητας».

Τι συνέβη με το 4ο παιδί

Τα επόμενα χρόνια, ο πατέρας των παιδιών καταδικάστηκε για ενδοοικογενειακή βία και οδηγήθηκε στη φυλακή. Ο ίδιος, σύμφωνα με το «Χαμόγελο του Παιδιού», είχε τηλεφωνήσει στον Οργανισμό πριν από περίπου έναν χρόνο, για να κάνει καταγγελία για το τέταρτο παιδί του.

«Τον Αύγουστο 2024 ‘Το Χαμόγελο του Παιδιού’ έλαβε κλήση από τον πατέρα των παιδιών, ο οποίος ανέφερε ότι η σύζυγός του κακοποιεί το 5,5 ετών παιδί τους, ότι τα άλλα 2 παιδιά τους φιλοξενούνται σε ίδρυμα, ότι ο ίδιος βρίσκεται στη φυλακή εξαιτίας ενδοοικογενειακής βίας και ότι για να προστατεύσει το παιδί του προτίθεται να υποβάλει μήνυση στη σύζυγό του».

Εικόνες ντοκουμέντα, ιατρικά πορίσματα και μία σειρά από μαρτυρίες, συνθέτουν το παζλ της υπόθεσης που αρχίζει να ξετυλίγεται ξανά, για να δοθούν όλες οι απαντήσεις.

Τι υποστήριζε το πόρισμα Γκότση

Όλα έγιναν τον Δεκεμβρίου του 2012, όταν το βρέφος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιωαννίνων μεταξύ ζωής και θανάτου. Εκεί διασωληνώνεται και διακομίζεται στο νοσοκομείο του Ρίου.

Οι γιατροί που εξέτασαν το μωρό εντόπισαν συγκεκριμένα στοιχεία που παραπέμπουν σε κακοποίηση. Της υπόθεσης επιλήφθηκε ο ιατροδικαστής Ανδρέας Γκότσης από την Ιατροδικαστική της Πάτρας, ο οποίος εξέτασε το παιδί στις 3 Ιανουαρίου εν ζωή, το οποίο 5 μέρες μετά έχασε τη ζωή του.

Ο κ. Γκότσης απεφάνθη ότι το βρέφος πέθανε από μηνιγγοεγκεφαλίτιδα.

Το πόρισμα

Το Live News παρουσιάζει αποκλειστικά το πόρισμα Γκότση για τον θάνατο του βρέφους.

<br />

• Κεφαλαιματώματα: Τα αποδίδει στη λοίμωξη

• Ταρακούνημα: Μπορεί να μην είναι «shaken baby syndrome», αλλά αιμορροφιλία, σπασμοί, εγκεφαλίτιδα, εγκεφαλικό οίδημα. Μπορεί να είναι «shaken baby syndrome», αλλά επειδή ήταν νεογέννητο, μπορεί τα ευρήματα να προκλήθηκαν από σχετικά μικρά ταρακουνήματα του σώματος.

• Παλιά κατάγματα στα πλευρά: Τα αγνοεί, δεν τα αναφέρει καθόλου στο πόρισμα.

• Μώλωπες: Κατά τη νεκροψία νεκροτομή δεν διαπιστώθηκαν καθόλου αλλοιώσεις της χροιάς του δέρματος, πόσο μάλλον εκχυμώσεις.

• 31/12/2012: Βγάζουν τις φωτογραφίες με τις μελανιές.

• 3/1/2013 Το εξετάζει ο Γκότσης στο νοσοκομείο και περιγράφει κηλίδες λευκοκίτρινης χροιάς.

• 8/1/2013 «Καταλήγει» το βρέφος. Ο Γκότσης δεν βλέπει κανένα σημάδι στη σορό.

«Απορώ με αυτά που ακούω και απορώ με το πόρισμα. Δεν καταλαβαίνω πώς κρίθηκε αυτό το περαστικό ως παθολογικός θάνατος, γατί έχουμε εμφανείς κακώσεις», λέει για το θέμα ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης.