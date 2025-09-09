Πάτρα: Νέα υπόθεση με ύποπτο θάνατο βρέφους – Τα σοκαριστικά στοιχεία κακοποίησης και η ιατροδικαστική έκθεση

Μία νέα υπόθεση με τον θάνατο βρέφους 2,5 μηνών έρχεται στο φως της δημοσιότητας με υποψίες για ανεπαρκή νεκροψία-νεκροτομή της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Πάτρας.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε το Live News όλα έγιναν στις 30 Δεκεμβρίου του 2012, όταν το ΕΚΑΒ παραλαμβάνει το βρέφος από το σπίτι του, καθώς έχει προβλήματα με τη αναπνοή του.

Παιδική κακοποίηση

Το μωρό μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου και διασωληνώνεται και από εκεί χρειάστηκε να διακομισθεί στο νοσοκομείο του Ρίου.

Οι γιατροί που εξέτασαν τότε το μωρό εντόπισαν συγκεκριμένα στοιχεία που παραπέμπουν σε παιδική κακοποίηση. Τότε, οι γιατροί ξεκινούν να κάνουν ενέργειες ζητώντας την βοήθεια της αστυνομίας και της εισαγγελίας, προκειμένου να δουν τι έχει συμβεί στο παιδί.

Το παιδί κατέληξε μέσα σε 8 μέρες νοσηλείας με την ιατροδικαστική υπηρεσία ωστόσο να κάνει λόγο ότι το παιδί πέθανε από παθολογικά αίτια.

Τα σοκαριστικά ευρήματα που δεν εντόπισε ο ιατροδικαστής

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση που διενεργήθηκε στο βρέφος το 2013 και που αποκάλυψε το Live News τα ευρήματα είναι σοκαριστικά.

-Πρώτη εξέταση:

Εκχυμώσεις στους γλουτούς

Μώλωπες δεξιά στο μέτωπο

Εκδορά στη μύτη αριστερά

-Βυθοσκόπηση:

Αιμορραγία στον αμφιβληστροειδή

Εικόνα που παραπέμπει σε ταρακούνημα

-Μαγνητική Εγκεφάλου:

Υποσκληρίδια αιματώματα σε πολλά σημεία

Υπαραχνοειδής αιμορραγία

Κεφαλαιματώματα στο πίσω και πλαϊνό μέρος του κεφαλιού και από τις δύο πλευρές

-Ακτινογραφία θώρακα:

Παλιά κατάγματα στα πλευρά

-Ιατροδικαστική:

Το ιατροδικαστικό πόρισμα αναφέρει ως αιτία θανάτου: Ο θάνατος του βρέφους επήλθε συνεπεία ιογενούς μηνιγγοεγκεφαλίτιδος.

Ο φάκελος της υπόθεσης

Ο φάκελος της υπόθεσης βρίσκεται στην Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων με τα στοιχεία να δείχνουν εγκληματική ενέργεια, ωστόσο ο ιατροδικαστής Ανδρέας Γκότσης πριν 12 χρόνια είχε δει μηνιγγοεγκεφαλίτιδα.

Όπως αποκάλυψε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, οι γιατροί που παρακολουθούσαν το βρέφος στη ΜΕΘ παρουσίασαν σημειώσεις, στις οποίες καταγράφονται συνομιλίες με οικείους της οικογένειας.

Εγκληματική ενέργεια

Από αυτές προκύπτει ότι ο πατέρας του παιδιού είχε ύποπτη συμπεριφορά, η μητέρα εμφανιζόταν φοβισμένη, ενώ γενικά το περιβάλλον στο οποίο ζούσε το παιδί ήταν κακοποιητικό.

Ο γιατρός Ανδρέας Ηλιάδης και άλλοι γιατροί του νοσοκομείου παρέδωσαν στις Αρχές φάκελο με στοιχεία τα οποία δείχνουν πως τελικά το βρέφος δεν έχασε τη ζωή του από μηνιγγίτιδα, αλλά όλα δείχνουν ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.

Η έκθεση του ιατροδικαστή

Σημειώνεται πως στο πόρισμα του κ. Γκότση, το οποίο στηρίχτηκε και σε εκθέσεις παθολογοανατόμων, ο θάνατος αποδίδεται σε ιογενή μηνιγγοεγκεφαλίτιδα.

Το πόρισμα αυτό οδήγησε στο κλείσιμο της υπόθεσης και με την αθώωση των γονιών του βρέφους, καθώς παρά το γεγονός ότι υπήρχαν αρχικές ενδείξεις κακοποίησης, η ιατροδικαστική εξέταση κατέδειξε ότι δεν υπήρξε εγκληματική ενέργεια.