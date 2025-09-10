Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για την υπόθεση θανάτου βρέφους, το οποίο έφερε σημάδια κακοποίησης, αλλά ο ιατροδικαστής «είδε» ως αιτία θανάτου του 2,5 μηνών βρέφους μηνιγγοεγκεφαλίτιδα.

Όλα έγιναν στις 30 Δεκεμβρίου του 2012, όταν το ΕΚΑΒ παραλαμβάνει το βρέφος από το σπίτι του, καθώς έχει προβλήματα με τη αναπνοή του. Το μωρό μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου και διασωληνώνεται και από εκεί χρειάστηκε να διακομισθεί στο νοσοκομείο του Ρίου.

Οι γιατροί που εξέτασαν τότε το μωρό εντόπισαν συγκεκριμένα στοιχεία που παραπέμπουν σε παιδική κακοποίηση. Τότε, οι γιατροί ξεκινούν να κάνουν ενέργειες ζητώντας την βοήθεια της αστυνομίας και της εισαγγελίας ενώ ζητούν να υπάρξει και ιατροδικαστική εξέταση του βρέφους, προκειμένου να δουν τι έχει συμβεί στο παιδί.

Πήγε ο ιατροδικαστής, ο κ. Ανδρέας Γκότσης από την Ιατροδικαστική της Πάτρας – την υπηρεσία στην οποία έβαλαν «λουκέτο» προσωρινά οι Αρχές – εξέτασε το παιδί, το οποίο 8 μέρες μετά έχασε την ζωή του.

Ο κ. Γκότσης απεφάνθη ότι το βρέφος πέθανε από μηνιγγοεγκεφαλίτιδα. Σημειώνεται ότι ο κ. Γκότσης είχε κάνει την ιατροδικαστική εξέταση στα δύο από τα παιδιά τα οποία είχε παραδεχθεί η Ειρήνη Μουρτζούκου ότι σκότωσε – και μάλιστα έβρισκε και σε αυτή την περίπτωση παθολογικά αίτια.

Τα σοκαριστικά ευρήματα

Πρώτη εξέταση στο βρέφος:

Εκχυμώσεις στους γλουτούς

Μώλωπες δεξιά στο μέτωποΕκδορά στη μύτη αριστερά

Βυθοσκόπηση:

Αιμορραγία στον αμφιβληστροειδή

Εικόνα που παραπέμπει σε ταρακούνημα

Μαγνητική Εγκεφάλου:

Υποσκληρίδια αιματώματα σε πολλά σημεία

Υπαραχνοειδής αιμορραγία

Κεφαλαιματώματα στο πίσω και πλαϊνό μέρος του κεφαλιού και από τις δύο πλευρές

Ακτινογραφία θώρακα

Παλιά κατάγματα στα πλευρά

Ιατροδικαστική:

Το ιατροδικαστικό πόρισμα αναφέρει ως αιτία θανάτου: Ο θάνατος του βρέφους επήλθε συνεπεία ιογενούς μηνιγγοεγκεφαλίτιδος.

Υπενθυμίζεται ότι μετά την υπόθεση Μουρτζούκου είχε ξηλωθεί ολόκληρη η ιατροδικαστική υπηρεσία Πατρών και βρίσκονται υπό εξέταση περισσότεροι από 100 φάκελοι καθώς έχουν εντοπιστεί σοβαρές ελλείψεις.

Τι λέει ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης

<br />

Ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης μίλησε σήμερα στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» για την υπόθεση της Πάτρας.

«Προφανώς η αιτία θανάτου προέκυψε από την ιστοπαθολογική εξέταση που διενεργήθηκε. Απλά αυτό που πρέπει να παρατηρήσουμε είναι ότι όταν έχουμε ευρήματα κακώσεων τα οποία παραπέμπουν σε παιδική κακοποίηση, οφείλουν να αναφερθούν και να καταγραφούν στην ιατροδικαστική έκθεση ανεξάρτητα με το τι προκάλεσε τον θάνατο», είπε αρχικά.

«Το ότι δεν καταγράφηκε αυτό είναι κάτι που ξενίζει πραγματικά. Εάν το παιδί είχε παλιά κατάγματα, αιμορραγία στον εγκέφαλο και στο κεφάλι ή άλλη τραυματική βλάβη, ανεξάρτητα από την αιτία θανάτου, θα έπρεπε να έχει καταγραφεί και να παραπεμφθεί ως κακοποίηση. Η αστυνομία πρέπει να καλέσει τον ιατροδικαστή. Εάν είχε κλείσει να επισκεφθεί το νοσοκομείο και δεν το έκανε αυτό είναι ένα μεμπτό σημείο», συνέχισε ο κ. Γαλεντέρης.

Οι γονείς του βρέφους που πέθανε φέρεται να κακοποιούσαν και τα άλλα παιδιά τους

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» εξέδωσε την Τρίτη 09/09 ανακοίνωση σχετικά με την υπόθεση του θανάτου βρέφους 2,5 μηνών στην Πάτρα το 2013.

Συγκεκριμένα στην ανακοίνωση αναφέρει:

Τον Απρίλιο 2014 «Το Χαμόγελο του Παιδιού» έλαβε αναφορά στην Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056, η οποία καθώς αξιολογήθηκε ως εξαιρετικά επείγουσα προωθήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελία. Βάσει της αναφοράς:

δύο γονείς κακοποιούσαν σωματικά το βρέφος τους, το οποίο μάλιστα πρόσφατα είχε εμφανιστεί στη γειτονιά με γύψο στο πόδι

οι δύο γονείς είχαν αποκτήσει στο παρελθόν και άλλο παιδί, το οποίο αναφέρθηκε ότι είχε αποβιώσει σε ηλικία μηνών, εξαιτίας ξυλοδαρμού που είχε υποστεί από τους γονείς του.

Μάλιστα τονίστηκε ότι για τον θάνατο του μωρού ήταν ενήμερες οι αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές (Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων, Εισαγγελία Πρωτοδικών Πατρών)

αναφέρθηκε ότι οι συνθήκες διαβίωσης ήταν άθλιες

Τον Μάιο 2014 «Το Χαμόγελο του Παιδιού» έλαβε αίτημα προσωρινής φιλοξενίας από την Κοινωνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου Χατζηκώστα, για το 2,5 μηνών βρέφος έως ότου μεταφερθεί στο Κέντρο Βρεφών Μητέρα. Στο αίτημα προσωρινής φιλοξενίας αναφερόταν ότι το παιδί βρισκόταν ήδη μία βδομάδα στο Νοσοκομείο εξαιτίας απομάκρυνσής του από το οικογενειακό περιβάλλον.

Τον Ιούνιο 2014 και για 5 μήνες, το παιδί φιλοξενήθηκε σε ένα από τα Σπίτια Φροντίδας του Οργανισμού και μετέπειτα μεταφέρθηκε στο Κέντρο Βρεφών Μητέρα.

Τον Φεβρουάριο 2016 «Το Χαμόγελο του Παιδιού» έλαβε αίτημα μεταφοράς ενός βρέφους 40 ημερών από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων στο Κέντρο Βρεφών Μητέρα, καθώς είχε αφαιρεθεί η γονική μέριμνα εξαιτίας ακαταλληλότητας. Το βρέφος όπως διαπιστώθηκε ήταν αδερφάκι με το 2,5 μηνών μωρό το οποίο φιλοξενήθηκε προσωρινά σε Σπίτι του Οργανισμού και τελικά μεταφέρθηκε στο Κέντρο Βρεφών Μητέρα.

Τον Αύγουστο 2024 «Το Χαμόγελο του Παιδιού» έλαβε κλήση στην Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 από τον πατέρα των παιδιών, ο οποίος ανέφερε ότι η σύζυγός του κακοποιεί το 5,5 ετών παιδί τους, ότι τα άλλα 2 παιδιά τους φιλοξενούνται σε ίδρυμα, ότι ο ίδιος βρίσκεται στη φυλακή εξαιτίας ενδοοικογενειακής βίας και ότι για να προστατεύσει το παιδί του προτίθεται να υποβάλει μήνυση στη σύζυγό του.

Βάσει των παραπάνω, 4 παιδιά αντιμετώπισαν μία πραγματική κόλαση από την πρώτη στιγμή της γέννησής τους, με το ένα εξ αυτών να χάνει τη ζωή του μόλις 2,5 μηνών.