Σημαντική είδηση:
09.09.2025 | 16:54
Ξεκινά η 24ωρη λειτουργία στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αθήνα
Σημαντική είδηση:
09.09.2025 | 13:12
Η ΓΣEE κήρυξε 24ωρη πανελλαδική απεργία την 1η Οκτωβρίου
Το Χαμόγελο του Παιδιού για τον θάνατο βρέφους 2,5 μηνών – Οι συγκλονιστικές αποκαλύψεις και για τα αδέρφια του
Ελλάδα 09 Σεπτεμβρίου 2025 | 21:32

Το Χαμόγελο του Παιδιού για τον θάνατο βρέφους 2,5 μηνών – Οι συγκλονιστικές αποκαλύψεις και για τα αδέρφια του

Από το 2014 το Χαμόγελο του Παιδιού είχε καταγγελίες για την άγρια κακοποίηση των παιδιών από τους γονείς

Σύνταξη
Vita.gr
Spotlight

Συγκλονίζουν οι αποκαλύψεις από το Χαμόγελο του Παιδιού για τον οικογένεια του βρέφους 2,5 μηνών που πέθανε το 2013 με τον ιατροδικαστή τότε να αποδίδει τον θάνατο σε παθολογικά αίτια ενώ το μωρό είχε εμφανή σημάδια άγριας κακοποίησης.

Το Live News αποκάλυψε σήμερα στοιχεία ντοκουμέντα για την υπόθεση και λίγες ώρες αργότερα το Χαμόγελο του Παιδιού έρχεται να επιβεβαιώσει την κόλαση που έζησε τότε το μωρό αλλά και την κόλαση που ζουν μέχρι σήμερα τα άλλα τρία αδερφάκια του.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε το Χαμόγελο του Παιδιού επισημαίνεται ότι «για μία ακόμα φορά, η ολιγωρία, η έλλειψη συντονισμού και η μη έγκαιρη παρέμβαση, όλων όσοι οφείλουν θεσμικά να παρέχουν ασφάλεια και προστασία στα παιδιά που βασανίζονται από την πρώτη στιγμή της ζωής τους, οδηγεί σε ολέθρια αποτελέσματα όχι μόνο για την ψυχική υγεία τους αλλά και για την ίδια τους τη ζωή».

Οι καταγγελίες

Για την συγκεκριμένη υπόθεση επισημαίνονται τα εξής:

  • Τον Απρίλιο 2014 «Το Χαμόγελο του Παιδιού» έλαβε αναφορά στην Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS1056, η οποία καθώς αξιολογήθηκε ως εξαιρετικά επείγουσα προωθήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελία.

Βάσει της αναφοράς:

  • δύο γονείς κακοποιούσαν σωματικά το βρέφος τους, το οποίο μάλιστα πρόσφατα είχε εμφανιστεί στη γειτονιά με γύψο στο πόδι
  • οι δύο γονείς είχαν αποκτήσει στο παρελθόν και άλλο παιδί, το οποίο αναφέρθηκε ότι είχε αποβιώσει σε ηλικία μηνών, εξαιτίας ξυλοδαρμού που είχε υποστεί από τους γονείς του. Μάλιστα τονίστηκε ότι για τον θάνατο του μωρού ήταν ενήμερες οι αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές (Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων, Εισαγγελία Πρωτοδικών Πατρών)
  • αναφέρθηκε ότι οι συνθήκες διαβίωσης ήταν άθλιες

Τον Μάιο 2014 «Το Χαμόγελο του Παιδιού» έλαβε αίτημα προσωρινής φιλοξενίας από την Κοινωνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου Χατζηκώστα, για το 2,5 μηνών βρέφος έως ότου μεταφερθεί στο Κέντρο Βρεφών Μητέρα. Στο αίτημα προσωρινής φιλοξενίας αναφερόταν ότι το παιδί βρισκόταν ήδη μία βδομάδα στο Νοσοκομείο εξαιτίας απομάκρυνσής του από το οικογενειακό περιβάλλον.

Τον Ιούνιο 2014 και για 5 μήνες, το παιδί φιλοξενήθηκε σε ένα από τα Σπίτια Φροντίδας του Οργανισμού και μετέπειτα μεταφέρθηκε στο Κέντρο Βρεφών Μητέρα.

Τον Φεβρουάριο 2016 «Το Χαμόγελο του Παιδιού» έλαβε αίτημα μεταφοράς ενός βρέφους 40 ημερών από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων στο Κέντρο Βρεφών Μητέρα, καθώς είχε αφαιρεθεί η γονική μέριμνα εξαιτίας ακαταλληλότητας.

Το βρέφος όπως διαπιστώθηκε ήταν αδερφάκι με το 2,5 μηνών μωρό το οποίο φιλοξενήθηκε προσωρινά σε Σπίτι του Οργανισμού και τελικά μεταφέρθηκε στο Κέντρο Βρεφών Μητέρα.

Η καταγγελία του πατέρα

Τον Αύγουστο 2024 «Το Χαμόγελο του Παιδιού» έλαβε κλήση στην Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS1056 από τον πατέρα των παιδιών, ο οποίος ανέφερε ότι η σύζυγός του κακοποιεί το 5,5 ετών παιδί τους, ότι τα άλλα 2 παιδιά τους φιλοξενούνται σε ίδρυμα, ότι ο ίδιος βρίσκεται στη φυλακή εξαιτίας ενδοοικογενειακής βίας και ότι για να προστατεύσει το παιδί του προτίθεται να υποβάλει μήνυση στη σύζυγό του.

Βάσει των παραπάνω, 4 παιδιά αντιμετώπισαν μία πραγματική κόλαση από την πρώτη στιγμή της γέννησής τους, με το ένα εξ αυτών να χάνει τη ζωή του μόλις 2,5 μηνών.

Κόσμος
Γαλλία: Ο Εμανουέλ Μακρόν επέλεξε ως νέο πρωθυπουργό τον Σεμπαστιάν Λεκορνού

Γαλλία: Ο Εμανουέλ Μακρόν επέλεξε ως νέο πρωθυπουργό τον Σεμπαστιάν Λεκορνού

Economy
SAFE: Εγκρίθηκαν τα πρώτα 787,67 εκατ. για την Ελλάδα

SAFE: Εγκρίθηκαν τα πρώτα 787,67 εκατ. για την Ελλάδα

inWellness
Έρευνα 09.09.25

Μουσική: Δίνει ζωή στον εγκέφαλό μας;

Είναι γνωστές οι ευεργετικές ιδιότητες της μουσικής. Ωστόσο μια νέα έρευνα δείχνει ότι λειτουργεί και ως ασπίδα στη γήρανση του εγκεφάλου μας.

Σύνταξη
inTown
Κρητική μαφία: Θα «μιλήσουν» τα κινητά των δύο αδερφών – Οι διαδικτυακές συνομιλίες και οι φωτογραφίες
Ελλάδα 09.09.25

Κρητική μαφία: Θα «μιλήσουν» τα κινητά των δύο αδερφών – Οι διαδικτυακές συνομιλίες και οι φωτογραφίες

Είναι σημαντικό ότι έγινε αμέσως η έρευνα της ελληνικής αστυνομίας και δεν πρόλαβαν οι φερόμενοι ως «εγκέφαλοι» του κυκλώματος να διαγράψουν δεδομένα, κάτι που θα αποδειχθεί καθοριστικό.

Σύνταξη
Σφοδρή αντίδραση ΕΣΗΕΜΘ κατά της κυβέρνησης – «Συστηματική προσβολή προς τους δημοσιογράφους Μακεδονίας-Θράκης»
Καταγγελία 09.09.25

Σφοδρή αντίδραση ΕΣΗΕΜΘ κατά της κυβέρνησης – «Συστηματική προσβολή προς τους δημοσιογράφους Μακεδονίας-Θράκης»

Η ΕΣΗΕΜΘ καταγγέλλει πως κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη, «η συντριπτική πλειοψηφία των Μέσων που υπηρετούν την Ενημέρωση στη Θεσσαλονίκη αγνοήθηκαν επιδεικτικά»

Σύνταξη
Κρητική μαφία: Στη φυλακή τα δύο αδέρφια για τους εκβιασμούς – «Υπόθεση φιάσκο» λένε οι δικηγόροι τους
Ελλάδα 09.09.25

Κρητική μαφία: Στη φυλακή τα δύο αδέρφια για τους εκβιασμούς – «Υπόθεση φιάσκο» λένε οι δικηγόροι τους

Στον χώρο έξω από την εισαγγελία στα Χανιά ήταν συγκεντρωμένα συγγενικά τους πρόσωπα για να τους συμπαρασταθούν, υποστηρίζοντας πως το κατηγορητήριο είναι αβάσιμο.

Σύνταξη
Αδιανόητο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη: Επιτέθηκε με γυαλί στην οικογένειά του επειδή έκαναν… ευχέλαιο
Οδηγήθηκε στη φυλακή 09.09.25

Αδιανόητο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη: Επιτέθηκε με γυαλί στην οικογένειά του επειδή έκαναν… ευχέλαιο

Ο 33χρονος από τη Θεσσαλονίκη έδειξε στην απολογία του να έχει πλήρη επίγνωση των πράξεών του, δηλώνοντας πως είναι ένοχος, ενώ απέδωσε την επίθεση στο γεγονός ότι εξοργίστηκε

Σύνταξη
Βίντεο ντοκουμέντα από την άγρια καταδίωξη: Η στιγμή που ο γιος του επιχειρηματία εκσφενδονίζει τον αστυνομικό
Ελλάδα 09.09.25

Βίντεο ντοκουμέντα από την άγρια καταδίωξη: Η στιγμή που ο γιος του επιχειρηματία εκσφενδονίζει τον αστυνομικό

Ο 20χρονος γιος του επιχειρηματία υποστηρίζει από την πρώτη στιγμή πως πάτησε το γκάζι για να διαφύγει, επειδή όπως είπε πίστευε εκείνα τα δευτερόλεπτα, πως είχε να κάνει με ενέδρα ληστών.

Σύνταξη
Πάτρα: Νέα υπόθεση με ύποπτο θάνατο βρέφους – Τα σοκαριστικά στοιχεία κακοποίησης και η ιατροδικαστική έκθεση
Ελλάδα 09.09.25

Πάτρα: Νέα υπόθεση με ύποπτο θάνατο βρέφους – Τα σοκαριστικά στοιχεία κακοποίησης και η ιατροδικαστική έκθεση

Αποκαλύψεις που σοκάρουν παρουσίασε το Live News με τον θάνατο ενός βρέφους μόλις 2,5 μηνών που σύμφωνα με τον ιατροδικαστή πέθανε από παθολογικά αίτια αλλά τα στοιχεία δείχνουν άγρια κακοποίηση

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κρητική μαφία: Θα «μιλήσουν» τα κινητά των δύο αδερφών – Οι διαδικτυακές συνομιλίες και οι φωτογραφίες
Ελλάδα 09.09.25

Κρητική μαφία: Θα «μιλήσουν» τα κινητά των δύο αδερφών – Οι διαδικτυακές συνομιλίες και οι φωτογραφίες

Είναι σημαντικό ότι έγινε αμέσως η έρευνα της ελληνικής αστυνομίας και δεν πρόλαβαν οι φερόμενοι ως «εγκέφαλοι» του κυκλώματος να διαγράψουν δεδομένα, κάτι που θα αποδειχθεί καθοριστικό.

Σύνταξη
Παπασταύρου: Η Ελλάδα σημαντικός ενεργειακός κόμβος στην Αν. Μεσόγειο – Μεγάλη ευκαιρία ο Κάθετος Διάδρομος
ΥΠΕΝ 09.09.25

Παπασταύρου: Η Ελλάδα σημαντικός ενεργειακός κόμβος στην Αν. Μεσόγειο – Μεγάλη ευκαιρία ο Κάθετος Διάδρομος

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, τόνισε ότι καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια, ώστε οι γειτονικές της Ελλάδας χώρες να εναρμονίσουν το κανονιστικό τους πλαίσιο

Σύνταξη
«Μπορείτε να με κρατήσετε ζωντανή;» – Οι τελευταίες στιγμές της Ελισάβετ – Καρκίνος, Χάρι και η «ξένη»
Νέο βιβλίο 09.09.25

«Μπορείτε να με κρατήσετε ζωντανή;» – Οι τελευταίες στιγμές της Ελισάβετ – Καρκίνος, Χάρι και η «ξένη»

Στις 8 Σεπτεμβρίου 2022, η Βρετανία θρήνησε τη μακροβιότερη βασίλισσα της, τη βασίλισσα Ελισάβετ. Σήμερα ο πρώην μπάτλερ της, Πολ Μπάρελ, αποκαλύπτει τις τελευταίες στιγμές της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Βλέπει το Ελλάδα – Λιθουανία ο Αταμάν
Μπάσκετ 09.09.25

Βλέπει το Ελλάδα – Λιθουανία ο Αταμάν

Ο προπονητής της Τουρκίας, Εργκίν Αταμάν, παρακολουθεί από κοντά το Ελλάδα – Λιθουανία, από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος της ομάδας του στα ημιτελικά.

Σύνταξη
Κασσελάκης: Η προστασία της οικογένειας είναι υποχρέωση του κράτους, όχι παροδικό κίνητρο μιας κυβέρνησης
Κίνημα Δημοκρατίας 09.09.25

Κασσελάκης: Η προστασία της οικογένειας είναι υποχρέωση του κράτους, όχι παροδικό κίνητρο μιας κυβέρνησης

«Το δημογραφικό πρέπει να είναι στην εξίσωση του κοινωνικού κράτους - όχι του φορολογικού συστήματος», επισήμανε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης

Σύνταξη
Γαλλία: Ο Εμανουέλ Μακρόν επέλεξε ως νέο πρωθυπουργό τον Σεμπαστιάν Λεκορνού
Κόσμος 09.09.25

Ο Εμανουέλ Μακρόν επέλεξε ως νέο πρωθυπουργό τον Σεμπαστιάν Λεκορνού

Η πρωθυπουργοποίηση του Σεμπαστιάν Λεκορνού επιβεβαιώθηκε και ο πρώην υπουργός Άμυνας και στενός σύμμαχος του Μακρόν θα αναλάβει να περάσει τον κρίσιμο προϋπολογισμό λιτότητας από το κοινοβούλιο.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Αταμάν: «Κανείς δεν θέλει να παίξει με την Ελλάδα στους 4, αλλά ελπίζω να νικήσει» – Τι είπε για τον Όσμαν
Μπάσκετ 09.09.25

Αταμάν: «Κανείς δεν θέλει να παίξει με την Ελλάδα στους 4, αλλά ελπίζω να νικήσει» – Τι είπε για τον Όσμαν

Ο Εργκίν Αταμάν παραδέχεται την ικανότητα της Ελλάδας, ωστόσο ευχήθηκε στην Εθνική μας να περάσει στα ημιτελικά. - Τι είπε για τον τραυματισμό που υπέστη ο Τσέντι Όσμαν.

Σύνταξη
Χαρίτσης: Όχι τρίτη ευκαιρία στον Μητσοτάκη, η κοινωνία δεν αντέχει άλλες υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ, Τέμπη, συγκάλυψη
Βουλή 09.09.25

Χαρίτσης: Όχι τρίτη ευκαιρία στον Μητσοτάκη, η κοινωνία δεν αντέχει άλλες υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ, Τέμπη, συγκάλυψη

«Η περιβόητη μείωση φόρου που παρουσίασε στη ΔΕΘ ισοδυναμεί με μόλις 1,5-2 ευρώ τη μέρα για τα χαμηλά εισοδήματα», υπογράμμισε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Η Άννα Γουίντουρ δεν πληγώθηκε με την καρικατούρα της στην ταινία «Ο διάβολος φοράει Prada»
«Χιούμορ» 09.09.25

Η Άννα Γουίντουρ δεν πληγώθηκε με την καρικατούρα της στην ταινία «Ο διάβολος φοράει Prada»

«Λοιπόν, πήγα στην πρεμιέρα φορώντας Prada. Χωρίς να έχω την παραμικρή ιδέα για την ταινία», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξη της η πρώην αρχισυντάκτρια της Vogue, Άννα Γουίντουρ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
La Liga: Καινοτομία με τηλεκριτική επίμαχων φάσεων
Ποδόσφαιρο 09.09.25

La Liga: Καινοτομία με τηλεκριτική επίμαχων φάσεων

Η La Liga εξέδωσε ανακοίνωση ότι κάθε Πέμπτη, μετά από κάθε αγωνιστική, θα αναλύονται οι επίμαχες φάσεις. Στην Ελλάδα προηγήθηκε ο Κλάτερνμπεργκ, ενώ συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά από τον Λανουά

Βάιος Μπαλάφας
Φάμελλος: Απαιτείται άμεση αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης και κυρώσεις κατά του Ισραήλ
«Θέλουμε ειρήνη» 09.09.25

Φάμελλος: Απαιτείται άμεση αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης και κυρώσεις κατά του Ισραήλ

«Δεν μπορεί να εξελίσσεται γενοκτονία και να μένουν αμέτοχες οι χώρες μας. Απαιτούνται κυρώσεις κατά του Ισραήλ», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος, στη συνάντησή του με τους δημάρχους Βηθλεέμ και Αθηναίων

Σύνταξη
Ο Άρης ανακοίνωσε τον Μανόλο Χιμένεθ – Βοηθός του ο Τσιγκρίνσκι (Pics)
Ποδόσφαιρο 09.09.25

Ο Άρης ανακοίνωσε τον Μανόλο Χιμένεθ – Βοηθός του ο Τσιγκρίνσκι (Pics)

Ο 61χρονος τεχνικός Μανόλο Χιμένεθ ανέλαβε κι επίσημα την τεχνική ηγεσία του Άρη ως το φινάλε της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου. Βοηθός του θα είναι ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ Ντμίτρο Τσιγκρίνσκι.

Σύνταξη
Κατάρ: Το ντοκουμέντο με το πλήγμα ακριβείας του Ισραήλ και οι διεθνείς αντιδράσεις [Βίντεο]
Κόσμος 09.09.25

Το ντοκουμέντο με το πλήγμα ακριβείας του Ισραήλ στο Κατάρ και οι διεθνείς αντιδράσεις

Μετά το χτύπημα στην Ντόχα του Κατάρ το οποίο στόχευσε το πολιτικό γραφείο της Χαμάς, πολλά κράτη έχουν ήδη καταδικάσει την επίθεση ως παραβίαση της «εθνικής κυριαρχίας του εμιράτου».

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Μελίσσα Στοΐλη: «Οι πρώτες ύλες της λογοτεχνίας μπορεί να κρύβονται στην υγρασία μιας πόλης»
Συνέντευξη 09.09.25

Μελίσσα Στοΐλη: «Οι πρώτες ύλες της λογοτεχνίας μπορεί να κρύβονται στην υγρασία μιας πόλης»

Η δημοσιογράφος και συγγραφέας Μελίσσα Στοΐλη μας μιλάει για τη δεύτερη νουβέλα της «Στους 44° υπό σκιάν», η οποία έρχεται τρία χρόνια μετά τη συλλογή διηγημάτων της, «Απ' το Μπαλκόνι να φύγεις!» -κοινό φόντο και των δύο η υγρή Θεσσαλονίκη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σοκάρει η Χαντάβα: «Καίνε όλο το Νεπάλ και κρυβόμαστε στο δάσος – Δεν είμαι ασφαλής» (pics)
Βόλεϊ 09.09.25

Σοκάρει η Χαντάβα: «Καίνε όλο το Νεπάλ και κρυβόμαστε στο δάσος – Δεν είμαι ασφαλής» (pics)

Φοβάται για την ασφάλειά της η Εύα Χαντάβα, η οποία βρίσκεται στο Νεπάλ για να παίξει βόλεϊ, όμως κατέληξε να είναι εγκλωβισμένη στο Κατμαντού που έχει μετατραπεί σε πεδίο μάχης λόγω διαδηλώσεων.

Σύνταξη
Χάος στο Νεπάλ: Πυρπολήθηκε το κοινοβούλιο – Έκλεισε το αεροδρόμιο, απομακρύνθηκαν υπουργοί με ελικόπτερα
Χάος 09.09.25

Πυρπολήθηκε το κοινοβούλιο του Νεπάλ, έκλεισε το αεροδρόμιο - Οι χειρότερες ταραχές των τελευταίων δεκαετιών

Οι διαδηλώσεις που ξεκίνησαν ως ειρηνικές διαμαρτυρίες εναντίον της διαφθοράς και τους περιορισμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο Νεπάλ, γιγαντώθηκαν. Εικόνες χάους και παραίτηση του πρωθυπουργού.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Στεγαστική κρίση: «O μισός μισθός στο ενοίκιο» – Κραυγή αγωνίας από πολίτες σε Ελλάδα, Δυτικά Βαλκάνια
Στεγαστική κρίση 09.09.25

«Πάνω από τον μισό μισθό σε λογαριασμούς, ενοίκιο» - Κραυγή αγωνίας από πολίτες σε Ελλάδα, Δυτικά Βαλκάνια

Σαρώνει η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα και τα Δυτικά Βαλκάνια, όπου τα τελευταία πέντε χρόνια σημειώθηκαν μερικές από τις πιο απότομες αυξήσεις στις τιμές των κατοικιών και τα ενοίκια

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
