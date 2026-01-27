Ένα βρέφος τριών μηνών μεταφέρθηκε το πρωί της Τρίτης από τους γονείς του στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης.

Το αγοράκι μεταφέρθηκε άσφυγμο από τους γονείς του, οι οποίοι είναι Ρομά στο νοσοκομείο, το οποίο δεν εφημέρευε, περίπου στις 10 το πρωί.

Οι γιατροί προσπάθησαν για περίπου 50 λεπτά να το επαναφέρουν, ωστόσο το βρέφος κατέληξε.

Φως στα ακριβή αίτια θανάτου του βρέφους θα ρίξει η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.