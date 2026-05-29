Παρασκευή 29 Μαϊου 2026
Αυστρία: Κάθειρξη 15 ετών στον 21χρονο που σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε συναυλία της Τέιλορ Σουίφτ
Κόσμος 29 Μαΐου 2026, 01:33

Αυστρία: Κάθειρξη 15 ετών στον 21χρονο που σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε συναυλία της Τέιλορ Σουίφτ

Ο Αυστριακός Μπέραν Α. καταδικάστηκε από δικαστήριο της χώρας του για τον σχεδιασμό τρομοκρατικής επίθεσης υπό τις οδηγίες του Ισλαμικού Κράτους

«Ξυπνητήρι ύπνου»: Η λειτουργία που πρέπει να ενεργοποιήσετε απόψε

Σε κάθειρξη 15 ετών καταδικάστηκε απόψε ένας 21χρονος ο οποίος ομολόγησε ότι σχεδίαζε μια επίθεση σε συναυλία της Τέιλορ Σουίφτ στη Βιέννη το 2024.

Αφού συσκέφθηκαν επί πολλές ώρες, οι ένορκοι έκριναν ένοχο για όλες τις κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούσαν τρομοκρατία, τον Αυστριακό Μπέραν Α., ο οποίος παραδέχτηκε ότι είχε πειστεί πως ήταν καθήκον του να «κάνει τζιχάντ».

Ο Μπέραν Α. δικαζόταν από τον περασμένο μήνα στην πόλη Βίνερ Νόιστατ, μαζί με έναν συνομήλικό του, τον Άρντα Κ. Μαζί με έναν τρίτο Αυστριακό, τον Χάσαν Ε., ο οποίος κρατείται στη Σαουδική Αραβία, πιστεύεται ότι είχαν συγκροτήσει έναν τρομοκρατικό πυρήνα για να διαπράξουν επιθέσεις.

Ο Άρντα Κ. κρίθηκε επίσης ένοχος για όλες τις κατηγορίες και καταδικάστηκε σε κάθειρξη 12 ετών.

Το πρωί σήμερα οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στο δικαστήριο από αστυνομικούς που είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους. Στην τελευταία ημέρα της δίκης τους παρέμειναν σιωπηλοί, με σκυμμένο το κεφάλι. Δύο ειδικοί κατέθεσαν ότι δεν διαπίστωσαν καμία ένδειξη ψυχικής ασθένειας στον Μπέραν Α.

Ο νεαρός συνελήφθη την παραμονή της πρώτης συναυλίας της σταρ, κατόπιν πληροφοριών από τις αμερικανικές υπηρεσίες επιβολής του νόμου. Οι συνολικά τρεις συναυλίες της Τέιλορ Σουίφτ στη Βιέννη ματαιώθηκαν για προληπτικούς λόγους.

Το Ισλαμικό Κράτος του έδωσε οδηγίες

Ο Μπέραν Α. είπε ότι έλαβε οδηγίες από το Ισλαμικό Κράτος, του οποίου ήταν μέλος από το 2023 και προσπάθησε να κατασκευάσει μια βόμβα. Κατέθεσε επίσης στο δικαστήριο ότι πήγε στο Ντουμπάι και αγόρασε δύο μαχαίρια με σκοπό να επιτεθεί σε μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, τον Μάρτιο του 2024, όμως όταν έφτασε η κρίσιμη στιγμή «πανικοβλήθηκε» και δεν προχώρησε.

Μαζί με τον Άρντα Κ. και τον Χάσαν Ε. σκόπευαν να επιτεθούν σε αστυνομικούς στη Μέκκα, την Κωνσταντινούπολη και το Ντουμπάι. Οι δύο πρώτοι επέστρεψαν στην Αυστρία χωρίς να υλοποιήσουν τα σχέδιά τους.

Ο Χάσαν Ε. όμως παρέμεινε στη Σαουδική Αραβία, όπου μαχαίρωσε στον λαιμό έναν αστυνομικό και τραυμάτισε άλλους τέσσερις ανθρώπους. Συνελήφθη και πρόκειται να δικαστεί στη χώρα αυτή.

Business
Γιώτης από το βήμα του ΣΕΒΤ: «Μην στοχοποιείτε τη βιομηχανία τροφίμων για την ακρίβεια»

«Ξυπνητήρι ύπνου»: Η λειτουργία που πρέπει να ενεργοποιήσετε απόψε

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Οι μισές φλερτάρουν με το λουκέτο

Η Μαρία Παπαγεωργίου στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου
inMore.com 27.05.26

Η Μαρία Παπαγεωργίου ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου «Δόρα Στράτου

Μια βραδιά στο κέντρο της πόλης γεμάτη τραγούδια, ιστορίες και μουσικές που έχουν καθιερώσει την Μαρία Παπαγεωργίου ως μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες και δημιουργούς της γενιάς της.

Σύνταξη
Stream
Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλει κυρώσεις σε βάρος Ισραηλινών εξτρεμιστών εποίκων
«Συστηματική κατάχρηση» 28.05.26

Η ΕΕ ανακοίνωσε πως επέβαλε κυρώσεις εις βάρος ισραηλινών οντοτήτων και προσώπων σε σχέση με την διάπραξη βίαιων πράξεων ή την διευκόλυνσή τους στη Δυτική Όχθη

Σύνταξη
To Ιράν εκτοξεύει πυραύλους εναντίον πλοίων στα Στενά του Ορμούζ
Στρατιωτικά - Εμπορικά 28.05.26 Upd: 23:53

Όπως αναφέρουν ιρανικά πρακτορεία επιβεβαιώνοντας τις πρώτες πληροφορίες, αναφέρθηκαν εκτοξεύσεις από το Μπουσέχρ με στόχο εμπορικά και πολεμικά πλοία που προσπάθησαν να περάσουν χωρίς άδεια

Financial Times: Εννέα χώρες αποχωρούν από τον συνασπισμό που εξοπλίζει την Ουκρανία
Μεταστροφή 28.05.26

Από τις 18 έγιναν μόνο 9 οι χώρες που συμμετέχουν στην τσεχική πρωτοβουλία για τον εξοπλισμό του Κιέβου. Η Ουκρανία χάνει ραγδαία τη διεθνή στήριξη που απολάμβανε

Αλέξανδρος Καψύλης
Το Ιράν διαψεύδει ότι έχει οριστικοποιηθεί συμφωνία Ουάσιγκτον και Τεχεράνης
Μέση Ανατολή 28.05.26

Ιρανική πηγή δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν έχει ενημερώσει τον Πακιστανό μεσολαβητή ότι το κείμενο ολοκληρώθηκε. Όταν οριστικοποιηθεί, θα ενημερώσει τόσο εκείνον όσο και τους πολίτες.

Σύνταξη
Το Ισραήλ καταγγέλλει ως «επαίσχυντη και παράλογη» την εγγραφή στη μαύρη λίστα του ΟΗΕ για εγκλήματα σεξουαλικής βίας
Μέση Ανατολή 28.05.26

Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι ο ΟΗΕ είναι «πολιτικοποιημένος και διεφθαρμένος θεσμός» που στοχοποιεί το Ισραήλ. Αφορμή για την ένταξή του στη μαύρη λίστα, οι καταγγελίες για σεξουαλική βία εναντίον Παλαιστίνιων κρατουμένων.

Σύνταξη
Ελβετία: Τρομοκρατική ενέργεια για την αστυνομία η επίθεση με μαχαίρι σε σιδηροδρομικό σταθμό
«Απεχθής ενέργεια» 28.05.26

Σύμφωνα με την αστυνομία στην Ελβετία, το 2015 είχαν υπάρξει καταγγελίες στην αστυνομία σε βάρος του υπόπτου. Αφορούσαν διασπορά προπαγάνδας για λογαριασμό της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος.

Σύνταξη
Ισραήλ: Διέκοψε κάθε επαφή με τον Γκουτέρες λόγω της λίστας με τα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης
Οργισμένη δήλωση 28.05.26

Η αποστολή του Ισραήλ στον ΟΗΕ δήλωσε σε ανακοίνωσή της ότι δεν θα έχει καμία επαφή με το γραφείο του γενικού γραμματέα όσο ο Γκουτέρες υπηρετεί ως επικεφαλής του οργανισμού.

Σύνταξη
Βόρεια Μακεδονία: Η κυβέρνηση απέρριψε αίτημα για δημοψήφισμα για την αναγνώριση της βουλγαρικής μειονότητας
Κόσμος 28.05.26

Το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης στη Βόρεια Μακεδονία, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, ζήτησε από την κυβέρνηση Μίτσκοσκι να προκηρύξει δημοψήφισμα για να απεμπλακεί η ευρωπαϊκή πορεία της χώρας

Σύνταξη
Πορτογαλία: Έρευνα στα γραφεία του Σοσιαλιστικού Κόμματος σε σχέση με υπόθεση διαφθοράς
Κόσμος 28.05.26

Πέντε πρόσωπα έχουν συλληφθεί και άλλα 37 έχουν τεθεί υπό εξέταση, ανέφερε η αστυνομία στην Πορτογαλία, διευκρινίζοντας ότι διενηργησε έρευνα σε 60 κατοικίες και άλλους 32 τόπους

Σύνταξη
Τριήμερο του Αγίου Πνεύματος: Θα βοηθήσει ο καιρός για το πρώτο μπάνιο;
Ελλάδα 29.05.26

Το πρώτο μπάνιο του Αγίου Πνεύματος φαίνεται πως θα γίνει σε θάλασσες που μπαίνουν σταδιακά σε καλοκαιρινή «τροχιά», χωρίς ωστόσο να έχουν ζεσταθεί παντού το ίδιο, σημειώνει ο Θοδωρής Κολυδάς.

Σύνταξη
Η ιστορική βραδιά του Ολυμπιακού: Συμπληρώθηκαν δύο χρόνια από την κατάκτηση του Conference League
Ποδόσφαιρο 29.05.26

Δύο χρόνια κύλησαν από τη μυθική βραδιά που το όνειρο έγινε πραγματικότητα για τον Ολυμπιακό και τον κόσμο του. Οι Πειραιώτες πανηγύρισαν την κατάκτηση του Conference League και η Ελλάδα «πήρε φωτιά»

Σύνταξη
Κόρινθος: Συνελήφθη 26χρονη που είχε δημιουργήσει διαδικτυακή ομάδα που ενημέρωνε για τα μπλόκα της Τροχαίας
Ελλάδα 28.05.26

Η 26χρονη μαζί με έναν 35χρονο που αναζητείται, διαχειρίζονταν ομάδα στο Viber που που προειδοποιούσε οδηγούς για μπλόκα αλκοτέστ της ΕΛΑΣ στην Κόρινθο

Σύνταξη
Η επικίνδυνη θεραπεία με δηλητήριο από βάτραχο – Ο Όρλαντο Μπλουμ τη λατρεύει
Αντίο επιστήμη; 28.05.26

Οι συστάσεις από διασημότητες όπως ο ηθοποιός Ορλάντο Μπλουμ – ο οποίος ισχυρίζεται ότι έχει υποβληθεί στο τελετουργικό πολλές φορές – έχουν εκτοξεύσει την «θεραπεία» στα ύψη τα τελευταία χρόνια.

Σύνταξη
Κρήτη: «Δικαιωμένοι θα αισθανθούμε όταν καταδικαστούν και οι δύο» – Τι λέει η αδερφή του 21χρονου Νικήτα
Ελλάδα 28.05.26

Οι αδερφές του Νικήτα Γεμιστού που εκτελέστηκε με 6 σφαίρες διοργανώνουν εθελοντική αιμοδοσία στη μνήμη του αδερφού τους λίγο πριν το 40νθήμερο μνημόσυνό του

Σύνταξη
Σάκοτα: «Θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί αλλά δεν μπορούμε να έχουμε διάρκεια 40 λεπτά όπως ο Ολυμπιακός»
Μπάσκετ 28.05.26

Ο Ντράγκαν Σάκοτα στάθηκε στην αμυντική απόδοση της ΑΕΚ και ανέφερε πως όταν οι Ερυθρόλευκοι παίζουν δυνατά για 40 λεπτά, τότε όλα είναι περιορισμένα.

Σύνταξη
Θερμότερα τα καλοκαιρία στην Ελλάδα – Ειδικοί αναλύουν τα δεδομένα και προειδοποιούν
Ελλάδα 28.05.26

Όπως όλα δείχνουν, το φετινό καλοκαίρι στην Ευρώπη θα είναι ακόμη πιο θερμό - «Τα καλοκαίρια στη χώρα μας έχουν ήδη αλλάξει» σημειώνουν οι επιστήμονες για την Ελλάδα.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – ΑΕΚ 94-77: Πρώτο βήμα για τους τελικούς με… αύρα Ευρωλίγκας! (vid)
Μπάσκετ 28.05.26

Σε ένα κατάμεστο και γιορτινό ΣΕΦ μετά την κατάκτηση της Ευρωλιγκας ο Ολυμπιακός, έχοντας κορυφαίο τον Πίτερς (17π.), νίκησε την ΑΕΚ 94-77 και έκανε το 1o βήμα για την πρόκρισή του στους τελικούς.

Σύνταξη
«Έγραψε» το ρεκόρ η ΔΕΗ, η χρυσή «ευαισθησία» της Alpha, πάντα… έτοιμος ο Boujnah, εγκρίσεις για Metlen, κλείνει (;) deal CrediaBank – Ευρώπη, η ευρώ- επιτυχία της Λαζαράκου

Διακοπές για λίγους: Έρχονται νέες αυξήσεις έως 20% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια – Σοκάρουν οι τιμές των αεροπορικών

Γιατί μας ευχαριστεί ο Τραμπ; Τι κρύβει η ατάκα-σφραγίδα του στο «Truth Social»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποιος είναι ο Τζόναθαν Αντίκ, ο γιος του ιδρυτή της Mango που κατηγορείται για το θάνατο του πατέρα του

Μεταβολική υγεία: Το κλειδί για καλύτερη διάθεση και καθαρή σκέψη;

Τι πραγματικά χρειάζεσαι στη βαλίτσα του μαιευτηρίου

Τα «ψιλά» γράμματα στα τιμολόγια ρεύματος

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

