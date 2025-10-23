Λάρισα: Διετάχθη νεκροψία – νεκροτομή για το ενός μηνός βρέφος που μεταφέρθηκε νεκρό στο νοσοκομείο
Το βρέφος το μετέφερε χωρίς τις αισθήσεις του στο Κέντρο Υγείας Τυρνάβου η γιαγιά του - Τι αναφέρεται στην ανακοίνωση της 5ης ΥΠΕ για το τραγικό περιστατικό
Νεκροψία – νεκροτομή διετάχθη για το ενός μηνός βρέφος που άφησε την τελευταία του πνοή στη Λάρισα, το πρωί της Πέμπτης. Το μωρό το μετέφερε με ιδιωτικό μέσο η γιαγιά του λίγο πριν από τις 6:00 το πρωί στο Κέντρο Υγείας Τυρνάβου χωρίς τις αισθήσεις του.
Στο βρέφος έγινε ΚΑΡΠΑ από τους γιατρούς του Κέντρου Υγείας πριν γίνει η διακομιδή στο ΓΝ Λάρισας
Από εκεί πραγματοποιήθηκε εσπευσμένη διακομιδή στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ωστόσο, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, το βρέφος κατέληξε.
Η Αστυνομία διεξάγει έρευνα για να διακριβωθολούν οι συνθήκες του τραγικού συμβάντος.
Λάρισα: Η ανακοίνωση της 5ης ΥΠΕ
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της 5ης ΥΠΕ, «βρέφος ενός μηνός, θήλυ, μετεφέρθη με ΙΧ στις 05:45 σήμερα 23/10/2025 στο ΚΥ Τυρνάβου από συγγενικά του πρόσωπα παρουσιάζοντας μυδρίαση άσφυγμο και χωρίς αναπνοή».
Στη συνέχεια «έγινε ΚΑΡΠΑ από τους γιατρούς του ΚΥ και 06:01 διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΚΥ στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας με ώρα άφιξης 06:18 συνοδεία γιατρού και πληρωμάτων του ασθενοφόρου».
Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση οι προσπάθειες ανάνηψης συνεχίστηκαν, χωρίς όμως αποτέλεσμα, ενώ διετάχθη νεκροψία και νεκροτομή και ενημερώθηκε το ΑΤ Τυρνάβου.
