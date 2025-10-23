Λάρισα: Την τελευταία του πνοή άφησε βρέφος ενός μήνα – Διακομίστηκε στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις του
Τη ζωή του έχασε ένα νεογέννητο βρέφος στη Λάρισα, με τα αίτια πίσω από τον θάνατο να βρίσκονται υπό έρευνα
Στη Λάρισα βρέφος μόλις ενός μήνα άφησε την τελευταία του πνοή, το πρωί της Πέμπτης.
Τραγωδία στη Λάρισα
Το μωρό μεταφέρθηκε σήμερα το πρωί στις 6 π.μ. χωρίς τις αισθήσεις του από την γιαγιά του, στο Κέντρο Υγείας Τυρνάβου.
Άμεσα όπως κρίθηκε αναγκαίο μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, αλλά δυστυχώς παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, το βρέφος κατέληξε, σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.
Στο νοσοκομείο βρέθηκε η αστυνομία, η οποία διεξάγει έρευνα για τις συνθήκες του τραγικού συμβάντος.
