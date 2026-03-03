Κύπρος: Ανείπωτη τραγωδία στη Λεμεσό – Γονείς εντόπισαν νεκρό το βρέφος τους
Οι γονείς του βρέφους στην Κύπρο, ξύπνησαν και το εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις.
- Μετά από τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία, ενδιαφέρονται πλέον οι Ευρωπαίοι για το ποιος θα νικήσει;
- Ουσιαστική πρόληψη του HPV έρχεται με ενεργή συμμετοχή στον εμβολιασμό
- Σοκ: 24χρονος κάρφωσε στιλό στο μάτι επιβάτη μέσα σε λεωφορείο - Κουβαλούσε και μαχαίρι
- Νέο δικαστικό χαστούκι στον Τραμπ για τις αποζημιώσεις λόγω δασμών
Ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στη Λεμεσό, όταν βρέφος σχεδόν τριών μηνών εντοπίστηκε νεκρό από τους γονείς του μέσα στο σπίτι τους.
Σύμφωνα με το philenews.com, τα ξημερώματα της Δευτέρας, η μητέρα τάισε και έλεγξε το βρέφος, ενώ στη συνέχεια οι γονείς το έβαλαν μαζί τους και κοιμήθηκαν στο ίδιο κρεβάτι.
Περίπου στις 7:00 το πρωί, όταν οι γονείς ξύπνησαν, διαπίστωσαν ότι το μωρό δεν ανταποκρινόταν. Το βρέφος μεταφέρθηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.
Σύμφωνα με τις πρώτες εξετάσεις, το βρέφος δεν έφερε εξωτερικές κακώσεις.
Για τα ακριβή αίτια θανάτου έχει προγραμματιστεί νεκροψία-νεκροτομή η οποία θα διενεργηθεί σήμερα.
- Κύπρος: Ανείπωτη τραγωδία στη Λεμεσό – Γονείς εντόπισαν νεκρό το βρέφος τους
- Τα οικονομικά δεδομένα στη Euroleague – Τι είναι ο φόρος πολυτελείας που έρχεται τη νέα σεζόν
- Ο Δήμος Κορινθίων παραλαμβάνει τον νέο περιβάλλοντα χώρο στον πρώην Σιδηροδρομικό Σταθμό Κορίνθου
- Μπορεί να βιώσει η γάτα το πένθος; – Πώς εκφράζει τη βαθιά θλίψη της όταν χάσει το φιλαράκι της
- Ιράν: Zημιές στην πυρηνική μονάδα της Νατάνζ στο Ιράν – Τι λέει η ΙΑΕΑ
- «Έχεις τα χρώματα, έχεις τα πινέλα»: Όλα όσα ζήσαμε στα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης του Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη
- «Αόρατος» γαλαξίας αποτελείται κατά 99,9% από σκοτεινή ύλη
- Δρομολογούνται τρία αντιπλημμυρικά έργα στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις