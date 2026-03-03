Ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στη Λεμεσό, όταν βρέφος σχεδόν τριών μηνών εντοπίστηκε νεκρό από τους γονείς του μέσα στο σπίτι τους.

Σύμφωνα με το philenews.com, τα ξημερώματα της Δευτέρας, η μητέρα τάισε και έλεγξε το βρέφος, ενώ στη συνέχεια οι γονείς το έβαλαν μαζί τους και κοιμήθηκαν στο ίδιο κρεβάτι.

Περίπου στις 7:00 το πρωί, όταν οι γονείς ξύπνησαν, διαπίστωσαν ότι το μωρό δεν ανταποκρινόταν. Το βρέφος μεταφέρθηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Σύμφωνα με τις πρώτες εξετάσεις, το βρέφος δεν έφερε εξωτερικές κακώσεις.

Για τα ακριβή αίτια θανάτου έχει προγραμματιστεί νεκροψία-νεκροτομή η οποία θα διενεργηθεί σήμερα.