«Δεν θα το αφήσουμε να περάσει έτσι» λέει ο δικηγόρος της οικογένειας του βρέφους με την μηνιγγίτιδα στη Ζάκυνθο

Την πρόθεση των γονιών του 5μηνου βρέφους από την Ζάκυνθο, που μεταφέρθηκε εσπευσμένα από στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου τα ξημερώματα της Κυριακής με μηνιγγίτιδα, αφού η παιδίατρος που εφημέρευε έλειπε, αποκάλυψε σήμερα Παρασκευή ο δικηγόρος τους.

Να σημειωθεί ότι η υγεία υγεία του 5 μηνών βρέφους βαίνει καλώς, ωστόσο οι γιατροί, όπως αναφέρει το ΕΡΤnews παραμένουν επιφυλακτικοί μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εξετάσεις.

Ο δικηγόρος της οικογένειας, Λευτέρης Γιαννάτος, τόνισε ότι η υγεία του παιδιού αποτελεί προτεραιότητα, ωστόσο η οικογένεια δεν πρόκειται να αφήσει το περιστατικό «να περάσει έτσι».

Στο σημείο αυτό να αναφερθεί ότι η παιδίατρος τέθηκε σε αναστολή καθηκόντων ενώ σε βάρος της διενεργείται ΕΔΕ από την 6η Υγειονομική Περιφέρεια,

Η ίδια υποστήριξε μιλώντας στην εκπομπή “Live News” στο MEga πως δεν επρόκειτο για αδικαιολόγητη απουσία της, καθώς, όπως αναφέρει, είχε προσκομίσει έγκαιρα την αναρρωτική της άδεια.

«Η οικογένεια δεν είναι διατεθειμένη να το αφήσει να περάσει έτσι»

«Το βασικό είναι η υγεία του παιδιού. Το παιδάκι πάει πολύ καλά, φαίνεται ότι δεν θα υπάρξουν προβλήματα, αλλά δεν μπορούμε να το πούμε με βεβαιότητα», ανέφερε ο κ. Γιαννάτος, επισημαίνοντας ότι η ιατρική παρακολούθηση συνεχίζεται.

Η οικογένεια καταγγέλλει σοβαρές παραλείψεις στο Νοσοκομείο Ζακύνθου. Η γιαγιά του παιδιού είχε δηλώσει ότι το βρέφος «πέθαινε στην αγκαλιά τους», ενώ ανέφερε πως η παιδίατρος που εφημέρευε φέρεται να είχε δηλώσει αναρρωτική άδεια στις 20:30 το βράδυ του Σαββάτου.

Ο δικηγόρος, αν και επιφυλακτικός μέχρι να λάβει επίσημα έγγραφα, επιβεβαίωσε ότι η οικογένεια έχει αυτή την πληροφόρηση: «Υπάρχουν τρομερές αμέλειες, τόσο ποινικά όσο και αστικά αξιολογήσιμες. Η οικογένεια δεν είναι διατεθειμένη να το αφήσει να περάσει έτσι. Θα περιμένω τα αποτελέσματα της ΕΔΕ και τον φάκελο της δικογραφίας για να τοποθετηθώ υπεύθυνα».

Ο κ. Γιαννάτος αναφέρθηκε στο χρόνιο πρόβλημα υποστελέχωσης της Παιδιατρικής Κλινικής του νησιού, λέγοντας πως «από το 2018, μετά από ομαδικές παραιτήσεις, η κλινική λειτουργεί με δύο παιδίατρους. Μισή μέρα ο ένας, μισή ο άλλος, ή 15 μέρες ο ένας και 15 ο άλλος. Είναι δυνατόν; Σε ένα νησί που για να πας στο Ρίο πρέπει να πάρεις καράβι;».