Πάτρα: Ξέφυγε τον κίνδυνο το 5 μηνών βρέφος με μηνιγγίτιδα – «Έχει κερδίσει την μάχη για την ζωή»

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου, στο Ρίο, νοσηλεύεται το πέντε μηνών μωράκι, που έχει διαγνωστεί με μηνιγγίτιδα.

Όπως αναφέρει σε γραπτή του δήλωση ο διευθυντής ΜΕΘ Παίδων, Ανδρέας Ηλιάδης, «ο μικρός ασθενής νοσηλεύεται στον θάλαμο απομόνωσης της μονάδας εντατικής θεραπείας Παίδων στο ΠΓΝΠ. λόγω επιθετικής μηνιγιτιδοκοκκικης σηψαιμίας και μηνιγγίτιδας. Έχει κερδίσει την μάχη για την ζωή. Σήμερα θα διενεργηθεί μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου. Αναμένεται η ταυτοποίηση του οροτύπου από το κέντρο αναφοράς μηνιγγίτιδας στην Αθήνα. Ο ασθενής θα παραμείνει στην μονάδα. Ενθαρρυντικό είναι ότι βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση».

Επιχείρηση αεροδιακομιδής

Η επιχείρηση αεροδιακομιδής του στήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής στο Νοσοκομείο Ζακύνθου, όταν το βρέφος παρουσίασε σοβαρά συμπτώματα που ανησύχησαν τους γιατρούς.

Η μεταφορά του στη ΜΕΘ Παίδων στο Ρίο, κρίθηκε απαραίτητη, όπου υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές και εξειδικευμένο προσωπικό για την αντιμετώπιση ανάλογων σοβαρών περιστατικών.

Το μωρό παρακολουθείται από το εξειδικευμένο προσωπικό του Νοσοκομείου.