Με ιογενή μηνιγγίτιδα διαγνώστηκε μαθητής δημοτικού σχολείου στον Βόλο, θέτοντας σε επιφυλακή τις αρμόδιες αρχές.

Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο, κατά τη διάρκεια προπόνησης του παιδιού σε κλειστό γυμναστήριο μεγάλου σχολικού συγκροτήματος, στο πλαίσιο δραστηριοτήτων του αθλητικού συλλόγου στον οποίο συμμετέχει. Ο μαθητής παρουσίασε αιφνίδια έντονο πονοκέφαλο και ναυτία, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τους συνοδούς του, οι οποίοι τον μετέφεραν στο νοσοκομείο για εξετάσεις, μεταδίδει το the newspaper.gr

Θα γίνει απολύμανση του χώρου

Μετά τη διάγνωση, οι γονείς ενημέρωσαν τόσο το σχολείο όσο και τον αθλητικό σύλλογο, ενώ σχετική ενημέρωση έγινε και προς το λύκειο που διαθέτει τις εγκαταστάσεις του γυμναστηρίου.

Παράλληλα, ειδοποιήθηκε η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία προχώρησε άμεσα στο προσωρινό κλείσιμο του χώρου. Σήμερα θα γίνει απολύμανση ώστε να μπορεί να λειτουργήσει αύριο και να είναι διαθέσιμο στα παιδιά.

Ο μαθητής νοσηλεύεται με πολύ καλή πρόγνωση.