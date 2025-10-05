Πάτρα: Κρούσμα ιογενούς μηνιγγίτιδας σε δημοτικό σχολείο
Κρούσμα ιογενούς μηνιγγίτιδας καταγράφηκε σε μαθητή της Γ΄ τάξης δημοτικού σχολείου στην Πάτρα
Σύμφωνα με την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας – Διεύθυνση ΠΕ Αχαΐας, το σχολείο έχει ήδη λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ.
Στην ανακοίνωση της Διεύθυνσης τονίζεται ότι πρόκειται για μορφή που είναι συνήθως ήπια και υποχωρεί χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, γι’ αυτό και δεν συντρέχει λόγος περαιτέρω ανησυχίας.
Συστήνεται πάντως στους γονείς και τους μαθητές η τήρηση βασικών κανόνων υγιεινής, όπως το συχνό πλύσιμο των χεριών και η αποφυγή κοινής χρήσης ποτηριών και μπουκαλιών, ενώ σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων οι πολίτες θα πρέπει να επικοινωνούν με τον παιδίατρό τους. Η ενημέρωση των σχολικών κοινοτήτων και η έγκαιρη διάγνωση παραμένουν κρίσιμα εργαλεία για την πρόληψη.
