Με μηνιγγίτιδα νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ ένας 20χρονος

Eπιβεβαίωση κρούσματος μηνιγγίτιδας σε 20χρονο άνδρα σήμανε συναγερμό στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ).

Υπό παρακολούθηση ο 20χρονος που νοσηλεύεται με μηνιγγίτιδα

Ο νεαρός εισήχθη εσπευσμένα στο νοσοκομείο και αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται στην Παθολογική Κλινική, όπου βρίσκεται υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.

Οι γιατροί έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τον περιορισμό τυχόν μετάδοσης της νόσου, ενώ πραγματοποιείται ιχνηλάτηση των επαφών του ασθενούς, όπως προβλέπεται από τα πρωτόκολλα δημόσιας υγείας, σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.

Η κατάσταση της υγείας του 20χρονου αξιολογείται διαρκώς, από τους ειδικούς, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες.