Συναγερμός έχει σημάνει έπειτα από κρούσμα μικροβιακής βακτηριακής μηνιγγίτιδας που εμφανίστηκε σε λύκειο των Χανίων.

Μαθήτρια της τρίτης τάξης νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, στο Νοσοκομείο Χανίων. Η διάγνωση πραγματοποιήθηκε μετά από την επιστροφή του 17χρονου κοριτσιού από την πενταήμερη σχολική εκδρομή στην Πράγα και στη Βιέννη την περασμένη Παρασκευή.

Για το σοβαρότατο περιστατικό ενημερώθηκαν οι γονείς των μαθητών μέσω email από το σχολείο τους, κατά το οποίο περιγραφόταν η κατάσταση ως έχει, ενώ επιπροσθέτως το σχολείο ενημέρωνε τους γονείς ότι έχει ενημερωθεί ο ΕΟΔΥ για το κρούσμα μηνιγγίτιδας.

Στο mail που απέστειλε η διεύθυνση του σχολείου στους γονείς, ο ΕΟΔΥ δίνει τις απαραίτητες οδηγίες για την τήρηση των υγειονομικών μέτρων, όπως πλύσιμο χεριών και καθαριότητα, χωρίς να ενδείκνυται η απολύμανση των χώρων του σχολείου το οποίο θα παραμείνει ανοιχτό.

Η βακτηριακή μηνιγγίτιδα τύπου Β (Μηνιγγιτιδόκοκκος Β) είναι μια σοβαρή, δυνητικά θανατηφόρα λοίμωξη των μηνίγγων του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού, που ξεκινά συχνά σαν ίωση (πυρετός, κεφαλαλγία) αλλά εξελίσσεται ραγδαία σε 24 ώρες και μπορεί να προκαλέσει αναπηρίες ή θάνατο. Χαρακτηρίζεται από αιφνίδιο πυρετό, έντονη κεφαλαλγία, δυσκαμψία αυχένα, φωτοφοβία, σύγχυση και σε σοβαρές περιπτώσεις αιμορραγικό εξάνθημα που δεν υποχωρεί στην πίεση.