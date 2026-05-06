Οι παραστάσεις του Εθνικού Θεάτρου «ταξίδεψαν» με την ενέργεια της ΔΕΗ

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Από το Σουφλί και την Ιθάκη, μέχρι τα Κύθηρα και την Κάρπαθο πραγματοποιήθηκε ο πρώτος κύκλος της δράσης ζωντανών μεταδόσεων (live streaming) παραστάσεων του Εθνικού Θεάτρου σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, με την ενέργεια της ΔΕΗ. Ως Μεγάλος Χορηγός του Εθνικού Θεάτρου και Χορηγός της δράσης με απευθείας μεταδόσεις (livestreaming), η ΔΕΗ στηρίζει έναν θεσμό που συνδυάζει τη διαχρονική αξία της θεατρικής παράδοσης με τη σύγχρονη δημιουργία. Με αυτό τον τρόπο η ΔΕΗ συμβάλλει ουσιαστικά στη διεύρυνση της πρόσβασης στον πολιτισμό, δίνοντας τη δυνατότητα σε ανθρώπους που βρίσκονται μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα να παρακολουθήσουν σημαντικές παραστάσεις κλασικού και σύγχρονου ρεπερτορίου.

Η δράση ζωντανών μεταδόσεων (live streaming) παραστάσεων του Εθνικού Θεάτρου σε συνεργασία με τη ΔΕΗ ξεκίνησε στο Σουφλί, όπου στις 21 Νοεμβρίου προβλήθηκε η παράσταση «Φάουστ» σε ζωντανή μετάδοση από την Κεντρική Σκηνή, βασισμένη στο έργο του Γκαίτε, σε σκηνοθεσία Άρη Μπινιάρη. Η δράση συνεχίστηκε στην Ιθάκη, όπου στις 19 Δεκεμβρίου προβλήθηκε η παράσταση «Τρεις Αδελφές», σε ζωντανή μετάδοση από την Πλαγία Σκηνή του Κτιρίου Τσίλλερ, βασισμένη στο έργο του Αντόν Τσέχωφ σε σκηνοθεσία Μαρίας Μαγκανάρη.

Τρίτος σταθμός της δράσης ήταν τα Κύθηρα, όπου στις 14 Φεβρουαρίου μεταδόθηκε ζωντανά από την Πλαγία Σκηνή του Κτηρίου Τσίλλερ η παράσταση «έχεις πέντε λεπτά» της Κατερίνας Λούβαρη Φασόη, σε σκηνοθεσία Παντελή Δεντάκη, από την Εφηβική Σκηνή του Μικρού Εθνικού. Η Κάρπαθος αποτέλεσε τον τέταρτο και τελευταίο σταθμό του πρώτου κύκλου της δράσης, όπου στις 27 Μαρτίου, Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου, οι κάτοικοι του νησιού είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το θεατρικό έργο «Ο Βυσσινόκηπος» του Αντόν Τσέχωφ, σε διασκευή και σκηνοθεσία Έκτορα Λυγίζου, το οποίο μεταδόθηκε ζωντανά από την Κεντρική Σκηνή του Κτηρίου Τσίλλερ.

Η Γενική Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων και Επικοινωνίας του Ομίλου ΔΕΗ, κα Σοφία Δήμτσα, δήλωσε σχετικά: «Το θέατρο δεν αφορά μόνο όσους βρίσκονται κοντά στις μεγάλες σκηνές. Στη ΔΕΗ πιστεύουμε ότι ο πολιτισμός πρέπει να είναι προσβάσιμος σε όλους. Μέσα από τη δράση των ζωντανών live streaming μεταδόσεων με το Εθνικό Θέατρο, αξιοποιούμε την τεχνολογία για να φέρουμε σημαντικές θεατρικές παραγωγές σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους ανθρώπους να συμμετέχουν στην εμπειρία του θεάτρου. Για τη ΔΕΗ, η ενέργεια συνδέεται άρρηκτα με την κοινωνία και τον πολιτισμό, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για ένα πιο βιώσιμο μέλλον με τον πολιτισμό να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο».

Με κεντρικό μήνυμα: «Με τις παραστάσεις που εμπνέουν. Με τις ερμηνείες που καθηλώνουν. Για να είμαστε όλ@ ένα #μετονπολιτισμό.», η ΔΕΗ συνεχίζει να στηρίζει το Εθνικό Θέατρο, αναδεικνύοντας τη δύναμη της ενέργειας να συναντά την τέχνη. Με σεβασμό στην κλασική θεατρική κληρονομιά και στήριξη στη νέα καλλιτεχνική φωνή, η ΔΕΗ βρίσκεται στο πλευρό ενός θεσμού που ενώνει την ιστορία με το παρόν, προσφέροντας χώρο σε νέες φωνές και παραγωγές που εμπνέουν, εξελίσσουν και φέρνουν το κοινό πιο κοντά στο θέατρο. Μέσα από τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, το θέατρο «ταξιδεύει» πέρα από τα όρια της σκηνής, φτάνοντας σε ανθρώπους που δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε μεγάλες παραγωγές, ενισχύοντας την ιδέα ενός πολιτισμού ανοιχτού και προσβάσιμου σε όλους.

Η ΔΕΗ προωθεί τον πολιτισμό σε όλες τις μορφές του, στηρίζοντας πρωτοβουλίες που συνδυάζουν την ενέργεια με τη δημιουργικότητα, την καινοτομία και τη βιωσιμότητα, παραμένοντας σταθερά #μετονΠολιτισμό και δίνοντας ενέργεια σε ό,τι διαμορφώνει ένα καλύτερο μέλλον.