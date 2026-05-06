06.05.2026 | 15:23
Τραγωδία στην Αίγινα - Νεκρό κοριτσάκι 20 μηνών
Οι παραστάσεις του Εθνικού Θεάτρου «ταξίδεψαν» με την ενέργεια της ΔΕΗ
Τα Νέα της Αγοράς 06 Μαΐου 2026, 17:09

Οι παραστάσεις του Εθνικού Θεάτρου «ταξίδεψαν» με την ενέργεια της ΔΕΗ

Σε τέσσερις απομακρυσμένες περιοχές της χώρας πραγματοποιήθηκε ο πρώτος κύκλος της ζωντανής μετάδοσης παραστάσεων του Εθνικού Θεάτρου μέσω livestreaming

Μας κάνουν καλό! 5 ανοιξιάτικες τροφές γεμάτες φυτικές ίνες και αντιοξειδωτικά

Μας κάνουν καλό! 5 ανοιξιάτικες τροφές γεμάτες φυτικές ίνες και αντιοξειδωτικά

Από το Σουφλί και την Ιθάκη, μέχρι τα Κύθηρα και την Κάρπαθο πραγματοποιήθηκε ο πρώτος κύκλος της δράσης ζωντανών μεταδόσεων (live streaming) παραστάσεων του Εθνικού Θεάτρου σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, με την ενέργεια της ΔΕΗ. Ως Μεγάλος Χορηγός του Εθνικού Θεάτρου και Χορηγός της δράσης με απευθείας μεταδόσεις (livestreaming), η ΔΕΗ στηρίζει έναν θεσμό που συνδυάζει τη διαχρονική αξία της θεατρικής παράδοσης με τη σύγχρονη δημιουργία. Με αυτό τον τρόπο η ΔΕΗ συμβάλλει ουσιαστικά στη διεύρυνση της πρόσβασης στον πολιτισμό, δίνοντας τη δυνατότητα σε ανθρώπους που βρίσκονται μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα να παρακολουθήσουν σημαντικές παραστάσεις κλασικού και σύγχρονου ρεπερτορίου.

Φάουστ

Η δράση ζωντανών μεταδόσεων (live streaming) παραστάσεων του Εθνικού Θεάτρου σε συνεργασία με τη ΔΕΗ ξεκίνησε στο Σουφλί, όπου στις 21 Νοεμβρίου προβλήθηκε η παράσταση «Φάουστ» σε ζωντανή μετάδοση από την Κεντρική Σκηνή, βασισμένη στο έργο του Γκαίτε, σε σκηνοθεσία Άρη Μπινιάρη. Η δράση συνεχίστηκε στην Ιθάκη, όπου στις 19 Δεκεμβρίου προβλήθηκε η παράσταση «Τρεις Αδελφές», σε ζωντανή μετάδοση από την Πλαγία Σκηνή του Κτιρίου Τσίλλερ, βασισμένη στο έργο του Αντόν Τσέχωφ σε σκηνοθεσία Μαρίας Μαγκανάρη.

Τρεις Αδελφές

Τρίτος σταθμός της δράσης ήταν τα Κύθηρα, όπου στις 14 Φεβρουαρίου μεταδόθηκε ζωντανά από την Πλαγία Σκηνή του Κτηρίου Τσίλλερ η παράσταση «έχεις πέντε λεπτά» της Κατερίνας Λούβαρη Φασόη, σε σκηνοθεσία Παντελή Δεντάκη, από την Εφηβική Σκηνή του Μικρού Εθνικού. Η Κάρπαθος αποτέλεσε τον τέταρτο και τελευταίο σταθμό του πρώτου κύκλου της δράσης, όπου στις 27 Μαρτίου, Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου, οι κάτοικοι του νησιού είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το θεατρικό έργο «Ο Βυσσινόκηπος» του Αντόν Τσέχωφ, σε διασκευή και σκηνοθεσία Έκτορα Λυγίζου, το οποίο μεταδόθηκε ζωντανά από την Κεντρική Σκηνή του Κτηρίου Τσίλλερ.

Τρεις Αδελφές

Η Γενική Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων και Επικοινωνίας του Ομίλου ΔΕΗ, κα Σοφία Δήμτσα, δήλωσε σχετικά: «Το θέατρο δεν αφορά μόνο όσους βρίσκονται κοντά στις μεγάλες σκηνές. Στη ΔΕΗ πιστεύουμε ότι ο πολιτισμός πρέπει να είναι προσβάσιμος σε όλους. Μέσα από τη δράση των ζωντανών live streaming μεταδόσεων  με το Εθνικό Θέατρο, αξιοποιούμε την τεχνολογία για να φέρουμε σημαντικές θεατρικές παραγωγές σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους ανθρώπους να συμμετέχουν στην εμπειρία του θεάτρου. Για τη ΔΕΗ, η ενέργεια συνδέεται άρρηκτα με την κοινωνία και τον πολιτισμό, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για ένα πιο βιώσιμο μέλλον με τον πολιτισμό να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο».

έχεις πέντε λεπτά

Με κεντρικό μήνυμα: «Με τις παραστάσεις που εμπνέουν. Με τις ερμηνείες που καθηλώνουν. Για να είμαστε όλ@ ένα #μετονπολιτισμό.», η ΔΕΗ συνεχίζει να στηρίζει το Εθνικό Θέατρο, αναδεικνύοντας τη δύναμη της ενέργειας να συναντά την τέχνη. Με σεβασμό στην κλασική θεατρική κληρονομιά και στήριξη στη νέα καλλιτεχνική φωνή, η ΔΕΗ  βρίσκεται στο πλευρό ενός θεσμού που ενώνει την ιστορία με το παρόν, προσφέροντας χώρο σε νέες φωνές και παραγωγές που εμπνέουν, εξελίσσουν και φέρνουν το κοινό πιο κοντά στο θέατρο. Μέσα από τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, το θέατρο «ταξιδεύει» πέρα από τα όρια της σκηνής, φτάνοντας σε ανθρώπους που δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε μεγάλες παραγωγές, ενισχύοντας την ιδέα ενός πολιτισμού ανοιχτού και προσβάσιμου σε όλους.

έχεις πέντε λεπτά

Η ΔΕΗ προωθεί τον πολιτισμό σε όλες τις μορφές του, στηρίζοντας πρωτοβουλίες που συνδυάζουν την ενέργεια με τη δημιουργικότητα, την καινοτομία και τη βιωσιμότητα, παραμένοντας σταθερά #μετονΠολιτισμό και δίνοντας ενέργεια σε ό,τι διαμορφώνει ένα καλύτερο μέλλον.

Superbet: O συμπαίκτης που πάντα θέλαΜΕ
Superbet: O συμπαίκτης που πάντα θέλαΜΕ

Η Superbet παρουσιάζει την πρώτη της επικοινωνιακή καμπάνια με μια ξεκάθαρη αποστολή: να γίνει ο απόλυτος συμπαίκτης και να θέσει νέα πρότυπα για το παιχνίδι

Κρήτη: Η φίλη του Νικήτα είδε τη δολοφονία του σε ζωντανή μετάδοση – Μιλούσαν σε βιντεοκλήση όταν δέχθηκε την επίθεση
Συγκλονίζει η μαρτυρία της ξαδέρφης του 21χρονου - "Το παιδί μιλούσε με την κοπέλα του στο κινητό με κάμερα, όταν του έριξε την πρώτη (σφαίρα) και τον πέτυχε στην κοιλιά, σηκώθηκε το παιδί και έτρεχε και είδε τα αίματα η κοπέλα στην οθόνη του κινητού».

Γεραπετρίτης: Αναγκαία η σταθερότητα της Ιορδανίας – Τι είπε για Γάζα, Δυτική Όχθη και Ιράν

Σαφείς αναφορές στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου έκανε ο Γεραπετρίτης από το Αμμάν, ενώ τόνισε την ανάγκη στον πόλεμο ΗΠΑ - Ισραήλ - Ιράν να επικρατήσει η διπλωματία.

Πελώριο τσουνάμι στην Αλάσκα ήταν το δεύτερο ψηλότερο που έχει καταγραφεί ποτέ

Κανείς δεν ήταν παρών για να παρακολουθήσει την κατολίσθηση και το τσουνάμι των 480 μέτρων στο Τρέισι Αρμ της Αλάσκα. Το ύψος του κύματος εκτιμήθηκε από την απογυμνωμένη βλάστηση.

Συνελήφθησαν πλοίαρχος και αξιωματικός γέφυρας για το ναυάγιο του πλοίου Corsage C

Οι αρμόδιες Αρχές έχουν ενεργοποιήσει σχέδιο αντιμετώπισης ενδεχόμενης θαλάσσιας ρύπανσης, μετά τη βύθιση του πλοίου Corsage C σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Ανδρου προκειμένου να αποτραπεί περιβαλλοντική επιβάρυνση.

Θεσσαλονίκη: Σέρβος μοναχός πήδηξε από το ασθενοφόρο που τον μετέφερε στο νοσοκομείο – Τραυματίστηκε και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ

Το ασθενοφόρο ακινητοποιήθηκε άμεσα και ο 48χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Πολυγύρου και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης.

Κρίσιμες εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο την Πέμπτη – Έχουν χαρακτήρα «υπερεκλογικής» αναμέτρησης 

Αν και αυτές οι εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν αναδεικνύουν εθνική κυβέρνηση, οι εκλογές αυτές αναμένεται να λειτουργήσουν ως ισχυρό πολιτικό βαρόμετρο για την πορεία της χώρας

Επεισοδιακή καταδίωξη 49χρονου στου Ρέντη – Τράκαρε με περιπολικό και προσέκρουσε σε κάγκελα πριν συλληφθεί

Ο 49χρονος εντοπίστηκε στον Κολωνό και προσπάθησε να διαφύγει από αστυνομικό έλεγχο - Κατά την διάρκεια της καταδίωξης έκανε επικίνδυνους ελιγμούς και στο Χαϊδάρι, έκανε αναστροφή με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με το περιπολικό

ΠΑΟΚ: Αυτή είναι η ποινή της ΔΕΑΒ για όσα συνέβησαν στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας

Χρηματική ποινή 10.000 ευρώ επέβαλλε η επιτροπή της ΔΕΑΒ για τα 160 καθίσματα που έσπασαν οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος με τον ΟΦΗ στο Πανθεσσαλικό.

Βίντεο από τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση σπείρας που έκανε απάτες με κέρδη 3 εκατ. ευρώ

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, μέχρι στιγμής έχουν γίνει 7 συλλήψεις, ενώ έχουν εξιχνιασθεί τουλάχιστον 117 απάτες. Το παράνομο όφελος που αποκόμισε η συμμορία εκτιμάται από την Αστυνομία πως ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ.

Επισφραγίζει τη διαχωριστική γραμμή με Μητσοτάκη ο Καραμανλής – Με έτοιμο μηχανισμό για νέο κόμμα ο Σαμαράς

Έτοιμο μηχανισμό που μπορεί να υλοποιήσει τη δημιουργία κόμματος ακόμα και μέσα σε μόλις τέσσερις ημέρες αποδίδουν στον Αντώνη Σαμαρά πηγές με καλή γνώση των διεργασιών στο σαμαρικό στρατόπεδο. Τι σηματοδοτεί για τον Κυρ. Μητσοτάκη η απουσία Καραμανλή από το συνέδριο. Το μήνυμα Σαμαρά μέσω εκδήλωσης για Βενιζέλο.

Μέριλιν Μονρόε: Τα τελευταία της λόγια πριν το τέλος – «Μισώ να με αντιμετωπίζουν σαν αντικείμενο»

Λίγες μόλις εβδομάδες πριν από το θάνατο της, η Μέριλιν Μονρόε άνοιξε την καρδιά της σε μια τελευταία, αποκαλυπτική συνέντευξη που είναι και η πνευματική της διαθήκη

Κάμερα «έπιασε» τον Ζεσούς να χειροδικεί κατά του Πούμπιλ μετά το τέλος του αγώνα Άρσεναλ – Ατλέτικο (vid)

Όπως φαίνεται σε κάμερα ο Γκάμπριελ Ζεσούς χαστουκίζει τον Πούμπιλ λίγο μετά το φινάλε της ρεβάνς των ημιτελικών της Άρσεναλ με την Ατλέτικο Μαδρίτης.

ΣΥΡΙΖΑ: Η προηγούμενη εξεταστική για τις υποκλοπές νοθεύτηκε – Η ΝΔ επιχειρεί νέα συγκάλυψη

«Το σκάνδαλο των υποκλοπών διατρέχει πλέον τους ίδιους τους θεσμούς», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, τονίζοντας ότι «το κυβερνητικό αφήγημα που διαρρέεται είναι νομικά αβάσιμο»

Η αντίφαση της κυβέρνησης στη σύσταση προανακριτικής για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ - Δριμύ κατηγορώ Τσουκαλά

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, καταλογίζει στην κυβέρνηση «τεράστια ανακολουθία» και σημειώνει πως

Φάμελλος: Η κυβέρνηση καταπατά το Κράτος Δικαίου και τη Δικαιοσύνη και εκθέτει την Ελλάδα

«Είναι λαϊκό αίτημα να υπάρξει πολιτική αλλαγή που θα σέβεται την ισοτιμία και τη διαφάνεια», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος

«Οι Κινέζοι έφτιαξαν ΑΣΕΠ τον έβδομο αιώνα μ.Χ.»

Οι επιμελητές της νέας σειράς κινεζικής ιστορίας των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης μιλούν στο in για την ανάγκη μας να κατανοήσουμε την Κίνα, ιδίως στην εποχή της ανόδου της.

Η μεγάλη αλλαγή του ΜακΚίσικ: Γιατί εκτελεί βολές από την άκρη της γραμμής (pic, vids)

Ο Σακίλ ΜακΚίσικ είχε σημαντικό ρόλο στη… σκούπα του Ολυμπιακού με τη Μονακό, όμως προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση ο νέος τρόπος που εκτελεί βολές. Και είναι απόλυτα πετυχημένος…

«Σύμφωνο Επενδύσεων και Θέσεων Εργασίας» πρότεινε στις Βρυξέλλες ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλαδας

«Θέλουμε η Δυτική Ελλάδα να είναι ο τόπος όπου οι άνθρωποι πετυχαίνουν χωρίς να χρειάζεται να τον αποχαιρετήσουν» τόνισε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας στις Βρυξέλλες.

Ανδρουλάκης: Manual Μητσοτάκη να πετά τις δικογραφίες στον κάδο των αχρήστων – Αξιακή η μάχη των εκλογών

Εφ' όλης της ύλης τοποθετήθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην εισήγησή του στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ - Υπερασπίστηκε την 4ημερη εργασία ενώ χαρακτήρισε τις επόμενες εκλογές «αξιακές»

Ο «πόλεμος» των Μπλέικ Λάιβλι και Τζάστιν Μπαλντόνι τελείωσε – Οι δικηγόροι τους πανηγυρίζουν

Μετά από 18 μήνες καταγγελιών, μηνύσεων και ακροάσεων, οι Μπλέικ Λάιβλι και Τζάστιν Μπαλντόνι τα βρήκαν... κάτω από το τραπέζι. Και οι δικηγόροι τους έχουν κάθε λόγο να το γιορτάζουν

