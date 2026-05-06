Η αφρικανική σκόνη επιστρέφει όπως και οι υψηλές θερμοκρασίες. Ήδη σε αρκετές περιοχές ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 25 βαθμούς Κελσίου, φτάνοντας τοπικά ακόμη και κοντά στους 30.

Η μεταβολή του καιρού, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, ξεκινά να γίνεται πιο αισθητή από την Παρασκευή όπου αναμένεται νέο επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης.

Πιθανόν θα σημειωθούν και τοπικές λασποβροχές ενώ κυρίως θα επηρεαστούν τα νότια και κεντρικά τμήματα της χώρας.

Το meteo δημοσιεύει χάρτη που θα ανανεώνεται καθημερινά με τις προγνώσεις «μεταφοράς ερημικής σκόνης» και αφορά στην εξέλιξη του φαινομένου την Παρασκευή.

Πρόγνωση καιρού για σήμερα Τετάρτη

Αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα Τετάρτη με κύρια χαρακτηριστικά την έλευση αφρικανικής σκόνης και τη μικρή άνοδο της θερμοκρασίας κυρίως στα ανατολικά της χώρας.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, στα δυτικά αναμένονται νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες στα βορειοδυτικά.

Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά κυρίως της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά, θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4, στα πελάγη θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 22 με 24 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.