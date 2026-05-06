Επίθεση Τραμπ στο CNN με αφορμή τον θάνατο του Τεντ Τέρνερ
Ο Ντόναλντ Τραμπ αποχαιρέτησε τον Τεντ Τέρνερ, εξαπολύοντας δριμεία επίθεση στο CNN για την απώλεια της αξιοπιστίας του μετά την εποχή Τέρνερ.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέτισε φόρο τιμής στον ιδρυτή του CNN Τεντ Τέρνερ, ο οποίος έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών, χαρακτηρίζοντάς τον ως «έναν από τους σπουδαίους στην ιστορία της τηλεόρασης». Δεν παρέλειψε να επικρίνει το αμερικανικό δίκτυο για τις επιλογές του μετά την αποχώρηση του Τέρνερ.
«Ο Τεντ Τέρνερ, ένας από τους σπουδαίους όλων των εποχών, μόλις πέθανε. Ίδρυσε το CNN, το πούλησε, και καταρρακώθηκε προσωπικά από τη συμφωνία επειδή η νέα ιδιοκτησία πήρε το CNN, το “μωρό” του, και το κατέστρεψε», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.
Υποστηρίζοντας πως το CNN υιοθέτησε τη «woke» ατζέντα (σ.σ. υποτιμητικός όρος που χρησιμοποιούν συντηρητικοί όταν αναφέρονται σε προοδευτικούς αντιπάλους τους), ο Τραμπ εξέφρασε την ελπίδα πως οι νέοι ιδιοκτήτες – τους οποίους χαρακτήρισε «υπέροχους ανθρώπους» – θα καταφέρουν να αποκαταστήσουν «την αξιοπιστία και την αίγλη του».
Ο Τραμπ υπογράμμισε επίσης πως ο Τέρνερ ήταν «προσωπικός φίλος» του. «Όποτε τον χρειάστηκα, ήταν εκεί, πάντοτε πρόθυμος να αγωνιστεί για έναν καλό σκοπό», ανέφερε.
