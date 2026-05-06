Σημαντική είδηση:
06.05.2026 | 15:23
Τραγωδία στην Αίγινα - Νεκρό κοριτσάκι 20 μηνών
Πέθανε ο ιδρυτής του CNN, Τεντ Τέρνερ
Κόσμος 06 Μαΐου 2026, 17:27

Πέθανε ο ιδρυτής του CNN, Τεντ Τέρνερ

Έφυγε από τη ζωή ο Τεντ Τέρνερ. Ο ιδρυτής του CNN και μεγιστάνας των media επαναπροσδιόρισε οριστικά την παγκόσμια ενημέρωση.

Μας κάνουν καλό! 5 ανοιξιάτικες τροφές γεμάτες φυτικές ίνες και αντιοξειδωτικά

Μας κάνουν καλό! 5 ανοιξιάτικες τροφές γεμάτες φυτικές ίνες και αντιοξειδωτικά

Ο ιδρυτής του αμερικανικού ειδησεογραφικού δικτύου CNN, Τεντ Τέρνερ, απεβίωσε σε ηλικία 87 ετών, ανακοίνωσε το κανάλι.

Ο Τεντ Τέρνερ υπήρξε μια από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της σύγχρονης ιστορίας των μέσων ενημέρωσης, αλλάζοντας για πάντα τον τρόπο που καταναλώνουμε τις ειδήσεις με την ίδρυση του CNN, του πρώτου 24ωρου ειδησεογραφικού δικτύου στον κόσμο.

Πέρα από την τεράστια επιτυχία του ως μεγιστάνας των media και ιδρυτής της Turner Broadcasting System, άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του ως παθιασμένος οικολόγος, καπετάνιος, ιδιοκτήτης αθλητικών ομάδων και σπουδαίος φιλάνθρωπος, μένοντας στην ιστορία για την ιστορική δωρεά του ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων στα Ηνωμένα Έθνη.

Η απώλειά του σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής για την παγκόσμια τηλεόραση, αφήνοντας πίσω του μια τεράστια κληρονομιά που ξεπερνά την απλή ενημέρωση και επεκτείνεται στον ακτιβισμό και την προστασία του πλανήτη.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Άλμα άνω του 3% στην αγορά, με Βιοχάλκο, Τιτάν και τράπεζες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Άλμα άνω του 3% στην αγορά, με Βιοχάλκο, Τιτάν και τράπεζες

Μας κάνουν καλό! 5 ανοιξιάτικες τροφές γεμάτες φυτικές ίνες και αντιοξειδωτικά

Μας κάνουν καλό! 5 ανοιξιάτικες τροφές γεμάτες φυτικές ίνες και αντιοξειδωτικά

Κόσμος
Κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ΗΠΑ και Ιράν – Ανοίγουν τα Στενά του Ορμούζ οι Φρουροί της Επανάστασης

Κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ΗΠΑ και Ιράν – Ανοίγουν τα Στενά του Ορμούζ οι Φρουροί της Επανάστασης

Κρίσιμες εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο την Πέμπτη – Έχουν χαρακτήρα «υπερεκλογικής» αναμέτρησης 
Κόσμος 06.05.26

Κρίσιμες εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο την Πέμπτη – Έχουν χαρακτήρα «υπερεκλογικής» αναμέτρησης 

Αν και αυτές οι εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν αναδεικνύουν εθνική κυβέρνηση, οι εκλογές αυτές αναμένεται να λειτουργήσουν ως ισχυρό πολιτικό βαρόμετρο για την πορεία της χώρας

Ιράν: Οι όροι του σχεδίου συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου και η άτακτη υποχώρηση Τραμπ
Μηδενικά κέρδη για τις ΗΠΑ 06.05.26

Οι όροι του σχεδίου συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου και η άτακτη υποχώρηση Τραμπ

Ένα 48ωρο μετά την έναρξη της λεγόμενης «Επιχείρησης Ελευθερίας», ο Τραμπ έκανε στροφή 180 μοιρών και τώρα οι ΗΠΑ λένε ότι μια συμφωνία με το Ιράν είναι πιο κοντά από ποτέ - Η αμερικανική ηγεμονία βουλιάζει στα Στενά του Ορμούζ

Χανταϊός: Νοσηλεύεται στη Ζυρίχη επιβάτης του MV Hondius – Τρία κρούσματα μεταφέρονται στην Ολλανδία
Στην Ελβετία 06.05.26

Νοσηλεύεται με χανταϊό στη Ζυρίχη επιβάτης του πλοίου MV Hondius - Τρία κρούσματα μεταφέρονται στην Ολλανδία

Η ελβετική κυβέρνηση διευκρινίζοντας ότι επί του παρόντος δεν διατρέχει κίνδυνο ο πληθυσμός της χώρας - Ο χανταϊός μεταδίδονται στους ανθρώπους μέσω της επαφής με μολυσμένα τρωκτικά

Καθησυχαστικός ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ για χανταϊό: Εξαιρετικά σπάνια η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο
Κόσμος 06.05.26

Καθησυχαστικός ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ για χανταϊό: Εξαιρετικά σπάνια η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο

«Δεν έχει καμία σχέση με την μεταδοτικότητα που έχει ο κορονοϊός, η γρίπη ή και η ιλαρά» τόνισε ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ Θοδωρής Βασιλακόπουλος για το περιστατικό με τα κρούσματα και τους τρεις θανάτους που καταγράφονται σε κρουαζιερόπλοιο από χανταϊό

Το στέλεχος των Άνδεων του χανταϊού εντοπίστηκε σε δύο ανθρώπους που επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius
Κόσμος 06.05.26

Το στέλεχος των Άνδεων του χανταϊού εντοπίστηκε σε δύο ανθρώπους που επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius

Η περιφερειακή κυβέρνηση των Κανάριων Νησιών είναι αντίθετη στο ενδεχόμενο να δέσει στην Τενερίφη το κρουαζιερόπλοιο στο οποίο έχει ξεσπάσει επιδημία χανταϊού

Κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ΗΠΑ και Ιράν – Ανοίγουν τα Στενά του Ορμούζ οι Φρουροί της Επανάστασης
Εξελίξεις στη Μέση Ανατολή 06.05.26 Upd: 18:01

Προς την Ερυθρά Θάλασσα το Σαρλ ντε Γκολ - «Ετοιμαζόμασταν για κλιμάκωση» λένε στο Ισραήλ, αγνοούσαν τη «συμφωνία» ΗΠΑ-Ιράν

ΗΠΑ και Ιράν φέρονται να είναι κοντά στην υπογραφή μνημονίου για τον τερματισμό του πολέμου και την έναρξη 30ήμερων πυρηνικών διαπραγματεύσεων - Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στον Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις στο in

Τρεις νεκροί σε νέο βομβαρδισμό των ΗΠΑ εναντίον ταχύπλοου που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά
Κόσμος 06.05.26

Τρεις νεκροί σε νέο βομβαρδισμό των ΗΠΑ εναντίον ταχύπλοου που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά

Το σκάφος «κινείτο σε γνωστές θαλάσσιες διαδρομές διακίνησης ναρκωτικών στον ανατολικό Ειρηνικό και επιδιδόταν σε επιχειρήσεις διακίνησης ναρκωτικών», ανέφερε μέσω X, το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων

Ο Τραμπ λέει ότι γυμνάζεται «το πολύ ένα λεπτό την ημέρα»
Αποκαλύψεις... 06.05.26

Πόση ώρα γυμνάζεται καθημερινά ο Τραμπ

«Γυμνάζομαι τόσο πολύ, περίπου ένα λεπτό την ημέρα», δηλώνει ο Τραμπ κατά την υπογραφή διατάγματος για απονομή βραβείου σε παιδιά που αθλούνται, αναζωπυρώνοντας τις εικασίες για την υγεία του.

Βολιβία: Παρέλυσε ο τομέας των μεταφορών και των συγκοινωνιών – Απεργία και αποκλεισμοί δρόμων
Απεργία 06.05.26

Παρέλυσε ο τομέας των μεταφορών και των συγκοινωνιών στη Βολιβία

Οδηγοί λεωφορείων, μικρών λεωφορείων και ταξί συμμετείχαν σε εθνική απεργία στη Βολιβία, ενώ δεκάδες μπλόκα σε δρόμους της χώρας παρέλυσαν τον τομέα των μεταφορών και των συγκοινωνιών.

Συρία: «Εξαρθρώθηκε» νέος πυρήνας που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ – «Αβάσιμες κατηγορίες», λέει η οργάνωση
Συρία 06.05.26

Διαψεύδει η Χεζμπολάχ κατηγορίες της Δαμασκού για σχέδιο δολοφονιών

Η Χεζμπολάχ «διαψεύδει κατηγορηματικά τις αβάσιμες κατηγορίες» της Δαμασκού για εξάρθρωση πυρήνα που συνδέεται με το φιλοϊρανικό κίνημα και προετοίμαζε δολοφονίες κυβερνητικών αξιωματούχων.

ΗΠΑ – Ρωσία: Τηλεφωνική επικοινωνία Ρούμπιο – Λαβρόφ και συζήτηση κυρίως για Ουκρανία και Ιράν
ΗΠΑ - Ρωσία 06.05.26

Τηλεφωνική επικοινωνία Ρούμπιο - Λαβρόφ

Οι πόλεμοι στην Ουκρανία και το Ιράν καθώς και οι σχέσεις ΗΠΑ - Ρωσίας, συζητήθηκαν στη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας του Μάρκο Ρούμπιο με τον Σεργκέι Λαβρόφ.

Δίκη ΟΠΕΚΕΠΕ: Από την Κρήτη καλλιεργούσαν στην… Καστοριά ελιές και αμύγδαλα σε υψόμετρο 1.100 μέτρων
Ελλάδα 06.05.26

Δίκη ΟΠΕΚΕΠΕ: Από την Κρήτη καλλιεργούσαν στην… Καστοριά ελιές και αμύγδαλα σε υψόμετρο 1.100 μέτρων

Η σημερινή δίκη αφορούσε 58 κατηγορουμένους από την περιοχή της Κρήτης οι οποίοι φέρονται να είχαν δηλώσει εκτάσεις στης Καστοριά ως βοσκότοπους και καλλιέργειες ελιάς και αμυγδάλου εισπράττοντας επιδοτήσεις χιλιάδων ευρώ

Κρήτη: Η φίλη του Νικήτα είδε τη δολοφονία του σε ζωντανή μετάδοση – Μιλούσαν σε βιντεοκλήση όταν δέχθηκε την επίθεση
Ελλάδα 06.05.26

Κρήτη: Η φίλη του Νικήτα είδε τη δολοφονία του σε ζωντανή μετάδοση – Μιλούσαν σε βιντεοκλήση όταν δέχθηκε την επίθεση

Συγκλονίζει η μαρτυρία της ξαδέρφης του 20χρονου - "Το παιδί μιλούσε με την κοπέλα του στο κινητό με κάμερα, όταν του έριξε την πρώτη (σφαίρα) και τον πέτυχε στην κοιλιά, σηκώθηκε το παιδί και έτρεχε και είδε τα αίματα η κοπέλα στην οθόνη του κινητού».

Γεραπετρίτης: Αναγκαία η σταθερότητα της Ιορδανίας – Τι είπε για Γάζα, Δυτική Όχθη και Ιράν
Πολιτική 06.05.26

Γεραπετρίτης: Αναγκαία η σταθερότητα της Ιορδανίας – Τι είπε για Γάζα, Δυτική Όχθη και Ιράν

Σαφείς αναφορές στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου έκανε ο Γεραπετρίτης από το Αμμάν, ενώ τόνισε την ανάγκη στον πόλεμο ΗΠΑ - Ισραήλ - Ιράν να επικρατήσει η διπλωματία.

Πελώριο τσουνάμι στην Αλάσκα ήταν το δεύτερο ψηλότερο που έχει καταγραφεί ποτέ
Επιστήμες 06.05.26

Πελώριο τσουνάμι στην Αλάσκα ήταν το δεύτερο ψηλότερο που έχει καταγραφεί ποτέ

Κανείς δεν ήταν παρών για να παρακολουθήσει την κατολίσθηση και το τσουνάμι των 480 μέτρων στο Τρέισι Αρμ της Αλάσκα. Το ύψος του κύματος εκτιμήθηκε από την απογυμνωμένη βλάστηση.

Ανδρος: Συνελήφθησαν πλοίαρχος και αξιωματικός γέφυρας για το ναυάγιο του πλοίου Corsage C
Στην Ανδρο 06.05.26

Συνελήφθησαν πλοίαρχος και αξιωματικός γέφυρας για το ναυάγιο του πλοίου Corsage C

Οι αρμόδιες Αρχές έχουν ενεργοποιήσει σχέδιο αντιμετώπισης ενδεχόμενης θαλάσσιας ρύπανσης, μετά τη βύθιση του πλοίου Corsage C σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Ανδρου προκειμένου να αποτραπεί περιβαλλοντική επιβάρυνση.

Θεσσαλονίκη: Σέρβος μοναχός πήδηξε από το ασθενοφόρο που τον μετέφερε στο νοσοκομείο – Τραυματίστηκε και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ
Ελλάδα 06.05.26

Θεσσαλονίκη: Σέρβος μοναχός πήδηξε από το ασθενοφόρο που τον μετέφερε στο νοσοκομείο – Τραυματίστηκε και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ

Το ασθενοφόρο ακινητοποιήθηκε άμεσα και ο 48χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Πολυγύρου και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης.

Επεισοδιακή καταδίωξη 49χρονου στου Ρέντη – Τράκαρε με περιπολικό και προσέκρουσε σε κάγκελα πριν συλληφθεί
Ελλάδα 06.05.26

Επεισοδιακή καταδίωξη 49χρονου στου Ρέντη – Τράκαρε με περιπολικό και προσέκρουσε σε κάγκελα πριν συλληφθεί

Ο 49χρονος εντοπίστηκε στον Κολωνό και προσπάθησε να διαφύγει από αστυνομικό έλεγχο - Κατά την διάρκεια της καταδίωξης έκανε επικίνδυνους ελιγμούς και στο Χαϊδάρι, έκανε αναστροφή με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με το περιπολικό

ΠΑΟΚ: Αυτή είναι η ποινή της ΔΕΑΒ για όσα συνέβησαν στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας
Ποδόσφαιρο 06.05.26

ΠΑΟΚ: Αυτή είναι η ποινή της ΔΕΑΒ για όσα συνέβησαν στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας

Χρηματική ποινή 10.000 ευρώ επέβαλλε η επιτροπή της ΔΕΑΒ για τα 160 καθίσματα που έσπασαν οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος με τον ΟΦΗ στο Πανθεσσαλικό.

Βίντεο από τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση σπείρας που έκανε απάτες με κέρδη 3 εκατ. ευρώ
Ελλάδα 06.05.26

Βίντεο από τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση σπείρας που έκανε απάτες με κέρδη 3 εκατ. ευρώ

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, μέχρι στιγμής έχουν γίνει 7 συλλήψεις, ενώ έχουν εξιχνιασθεί τουλάχιστον 117 απάτες. Το παράνομο όφελος που αποκόμισε η συμμορία εκτιμάται από την Αστυνομία πως ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ.

Επισφραγίζει τη διαχωριστική γραμμή με Μητσοτάκη ο Καραμανλής – Με έτοιμο μηχανισμό για νέο κόμμα ο Σαμαράς
Πολιτική Γραμματεία 06.05.26

Επισφραγίζει τη διαχωριστική γραμμή με Μητσοτάκη ο Καραμανλής – Με έτοιμο μηχανισμό για νέο κόμμα ο Σαμαράς

Έτοιμο μηχανισμό που μπορεί να υλοποιήσει τη δημιουργία κόμματος ακόμα και μέσα σε μόλις τέσσερις ημέρες αποδίδουν στον Αντώνη Σαμαρά πηγές με καλή γνώση των διεργασιών στο σαμαρικό στρατόπεδο. Τι σηματοδοτεί για τον Κυρ. Μητσοτάκη η απουσία Καραμανλή από το συνέδριο. Το μήνυμα Σαμαρά μέσω εκδήλωσης για Βενιζέλο.

Μέριλιν Μονρόε: Τα τελευταία της λόγια πριν το τέλος – «Μισώ να με αντιμετωπίζουν σαν αντικείμενο»
Νέο βιβλίο 06.05.26

Μέριλιν Μονρόε: Τα τελευταία της λόγια πριν το τέλος – «Μισώ να με αντιμετωπίζουν σαν αντικείμενο»

Λίγες μόλις εβδομάδες πριν από το θάνατο της, η Μέριλιν Μονρόε άνοιξε την καρδιά της σε μια τελευταία, αποκαλυπτική συνέντευξη που είναι και η πνευματική της διαθήκη

Κάμερα «έπιασε» τον Ζεσούς να χειροδικεί κατά του Πούμπιλ μετά το τέλος του αγώνα Άρσεναλ – Ατλέτικο (vid)
Ποδόσφαιρο 06.05.26

Κάμερα «έπιασε» τον Ζεσούς να χειροδικεί κατά του Πούμπιλ μετά το τέλος του αγώνα Άρσεναλ – Ατλέτικο (vid)

Όπως φαίνεται σε κάμερα ο Γκάμπριελ Ζεσούς χαστουκίζει τον Πούμπιλ λίγο μετά το φινάλε της ρεβάνς των ημιτελικών της Άρσεναλ με την Ατλέτικο Μαδρίτης.

ΣΥΡΙΖΑ: Η προηγούμενη εξεταστική για τις υποκλοπές νοθεύτηκε – Η ΝΔ επιχειρεί νέα συγκάλυψη
Σκάνδαλο 06.05.26

ΣΥΡΙΖΑ: Η προηγούμενη εξεταστική για τις υποκλοπές νοθεύτηκε – Η ΝΔ επιχειρεί νέα συγκάλυψη

«Το σκάνδαλο των υποκλοπών διατρέχει πλέον τους ίδιους τους θεσμούς», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, τονίζοντας ότι «το κυβερνητικό αφήγημα που διαρρέεται είναι νομικά αβάσιμο»

Κώστας Τσουκαλάς: Η αντίφαση της κυβέρνησης για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής
Πολιτική Γραμματεία 06.05.26

Η αντίφαση της κυβέρνησης στη σύσταση προανακριτικής για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ - Δριμύ κατηγορώ Τσουκαλά

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, καταλογίζει στην κυβέρνηση «τεράστια ανακολουθία» και σημειώνει πως «κρύβεται πίσω από το άρθρο 86».

Φάμελλος: Η κυβέρνηση καταπατά το Κράτος Δικαίου και τη Δικαιοσύνη και εκθέτει την Ελλάδα
Συνάντηση με Αρβανίτη 06.05.26

Φάμελλος: Η κυβέρνηση καταπατά το Κράτος Δικαίου και τη Δικαιοσύνη και εκθέτει την Ελλάδα

«Είναι λαϊκό αίτημα να υπάρξει πολιτική αλλαγή που θα σέβεται την ισοτιμία και τη διαφάνεια», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος

«Οι Κινέζοι έφτιαξαν ΑΣΕΠ τον έβδομο αιώνα μ.Χ.»
Κινεζικές Σπουδές 06.05.26

«Οι Κινέζοι έφτιαξαν ΑΣΕΠ τον έβδομο αιώνα μ.Χ.»

Οι επιμελητές της νέας σειράς κινεζικής ιστορίας των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης μιλούν στο in για την ανάγκη μας να κατανοήσουμε την Κίνα, ιδίως στην εποχή της ανόδου της.

Η μεγάλη αλλαγή του ΜακΚίσικ: Γιατί εκτελεί βολές από την άκρη της γραμμής (pic, vids)
Euroleague 06.05.26

Η μεγάλη αλλαγή του ΜακΚίσικ: Γιατί εκτελεί βολές από την άκρη της γραμμής (pic, vids)

Ο Σακίλ ΜακΚίσικ είχε σημαντικό ρόλο στη… σκούπα του Ολυμπιακού με τη Μονακό, όμως προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση ο νέος τρόπος που εκτελεί βολές. Και είναι απόλυτα πετυχημένος…

«Σύμφωνο Επενδύσεων και Θέσεων Εργασίας» πρότεινε στις Βρυξέλλες ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλαδας
Τοπική ανάπτυξη 06.05.26

«Σύμφωνο Επενδύσεων και Θέσεων Εργασίας» πρότεινε στις Βρυξέλλες ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλαδας

«Θέλουμε η Δυτική Ελλάδα να είναι ο τόπος όπου οι άνθρωποι πετυχαίνουν χωρίς να χρειάζεται να τον αποχαιρετήσουν» τόνισε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας στις Βρυξέλλες.

Ανδρουλάκης: Manual Μητσοτάκη να πετά τις δικογραφίες στον κάδο των αχρήστων – Αξιακή η μάχη των εκλογών
Εφ΄όλης της ύλης 06.05.26

Ανδρουλάκης: Manual Μητσοτάκη να πετά τις δικογραφίες στον κάδο των αχρήστων – Αξιακή η μάχη των εκλογών

Εφ' όλης της ύλης τοποθετήθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην εισήγησή του στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ - Υπερασπίστηκε την 4ημερη εργασία ενώ χαρακτήρισε τις επόμενες εκλογές «αξιακές»

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

