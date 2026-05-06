Πέθανε ο ιδρυτής του CNN, Τεντ Τέρνερ

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ο ιδρυτής του αμερικανικού ειδησεογραφικού δικτύου CNN, Τεντ Τέρνερ, απεβίωσε σε ηλικία 87 ετών, ανακοίνωσε το κανάλι.

Ο Τεντ Τέρνερ υπήρξε μια από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της σύγχρονης ιστορίας των μέσων ενημέρωσης, αλλάζοντας για πάντα τον τρόπο που καταναλώνουμε τις ειδήσεις με την ίδρυση του CNN, του πρώτου 24ωρου ειδησεογραφικού δικτύου στον κόσμο.

Πέρα από την τεράστια επιτυχία του ως μεγιστάνας των media και ιδρυτής της Turner Broadcasting System, άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του ως παθιασμένος οικολόγος, καπετάνιος, ιδιοκτήτης αθλητικών ομάδων και σπουδαίος φιλάνθρωπος, μένοντας στην ιστορία για την ιστορική δωρεά του ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων στα Ηνωμένα Έθνη.

Η απώλειά του σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής για την παγκόσμια τηλεόραση, αφήνοντας πίσω του μια τεράστια κληρονομιά που ξεπερνά την απλή ενημέρωση και επεκτείνεται στον ακτιβισμό και την προστασία του πλανήτη.