Διεκόπησαν δρομολόγια του Προαστιακού λόγω φωτιάς στην περιοχή της Νέας Ζωής

Για μία ώρα σήμερα, από τις 12:56 έως τις 13:56, τα δρομολόγια του Προαστιακού στη γραμμή του Κιάτου δεν εκτελούνταν, καθώς η σιδηροδρομική κυκλοφορία επηρεάστηκε λόγω φωτιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Νέας Ζωής.

Από τη διακοπή της ηλεκτροδότησης, σταμάτησαν οι συρμοί 1314 και 1315 (Πειραιάς – Κιάτο – Πειραιάς)

Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, η αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο 1314 (Πειραιάς – Κιάτο) παρέμεινε στον Σταθμό Άνω Λιοσίων με 280 επιβάτες για μία ώρα περίπου, επειδή λόγω της φωτιάς υπήρξε διακοπή της ηλεκτροδότησης στο τμήμα Άνω Λιόσια – Νέας Πέραμος.

Αντίστοιχα και η αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο 1315 (Κιάτο – Πειραιάς) παρέμενε στον Σταθμό Νέας Περάμου με 150 επιβάτες για αντίστοιχο διάστημα.

Για την εξυπηρέτηση των επιβατών δρομολογήθηκαν λεωφορεία της Hellenic Train προκειμένου να τους μεταφέρουν στον τελικό προορισμό τους. Στην ανακοίνωσή της η Hellenic Train ενημερώνει ότι αναμένονται σημαντικές καθυστερήσεις και πιθανές ακυρώσεις δρομολογίων.

Η ανακοίνωση της Hellenic Train

«Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, κατόπιν εντολής της Πυροσβεστικής και του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, είχε διακοπεί από τις 12:56 και έως τις 13:56 η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Άνω Λιόσια – Νέα Πέραμος και κατά συνέπεια η σιδηροδρομική κυκλοφορία, έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε πλησίον της γραμμής, στην περιοχή της Νέας Ζωής.

»Η αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο 1314 (Πειραιάς – Κιάτο) παρέμεινε στον Σταθμό Άνω Λιοσίων με 280 επιβάτες για μία ώρα περίπου όπως αντίστοιχα και η αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο 1315 (Κιάτο – Πειραιάς) παρέμενε στον Σταθμό Νέας Περάμου με 150 επιβάτες για αντίστοιχο διάστημα.

»Για τον λόγο αυτό, δρομολογήθηκαν λεωφορεία της Hellenic Train προκειμένου να αναλάβουν τη μεταφορά των επιβατών στον τελικό προορισμό τους.

»Λόγω του ανωτέρω συμβάντος, αναμένονται σημαντικές καθυστερήσεις και πιθανές ακυρώσεις δρομολογίων.

»Καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμονής, το προσωπικό της Hellenic Train βρισκόταν κοντά στους επιβάτες, παρέχοντας συνεχή ενημέρωση, ενώ ήταν σε διαρκή επικοινωνία με τον Διαχειριστή Υποδομής και τις αρμόδιες αρχές για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας».