Σε τροποποιήσεις και αναστολές δρομολογίων λόγω τεχνικών εργασιών στη σιδηροδρομική υποδομή που πραγματοποιεί ο Διαχειριστής Υποδομής ΟΣΕ-Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, προχωρά η Hellenic Train το Σαββατοκύριακο καθώς και τη Δευτέρα, στη Θεσσαλονίκη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας θα επηρεαστούν τα δρομολόγια στα τμήματα που εξυπηρετούν Λάρισα, Έδεσσα και Σέρρες από και προς Θεσσαλονίκη.

Ωστόσο, τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών Intercity 50, 51, 56 και 57 θα κυκλοφορήσουν κανονικά.

Η ανακοίνωση της Hellenic Train

«Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, λόγω τεχνικών εργασιών στη σιδηροδρομική υποδομή που πραγματοποιεί ο Διαχειριστής Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, καθώς και των περιορισμών στην κυκλοφορία ως αποτέλεσμα των παραπάνω έργων, επέρχονται τροποποιήσεις και αναστολές δρομολογίων.

Ειδικότερα, αναστέλλονται τα παρακάτω δρομολόγια των αμαξοστοιχιών στα τμήματα Θεσσαλονίκη – Λάρισα – Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη – Έδεσσα – Θεσσαλονίκη και Θεσσαλονίκη – Σέρρες – Θεσσαλονίκη, ως εξής:

Το Σάββατο 25.04.2026

– Λάρισα – Θεσσαλονίκη, 2590 (17:30), 2592 (19:35) και 2594 (22:00)

– Θεσσαλονίκη – Λάρισα, 2591 (17:30), 2593 (19:45) και 2595 (21:50)

– Έδεσσα – Θεσσαλονίκη, 1734 (15:55) και 1736 (21:10)

– Θεσσαλονίκη – Έδεσσα, 1733 (11:25) και 1735 (19:10)

– Θεσσαλονίκη – Σέρρες, 1634 (15:00)

– Σέρρες – Θεσσαλονίκη,1635 (18:30)

Την Κυριακή 26.04.2026

Δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο στα τμήματα Θεσσαλονίκη – Λάρισα – Θεσσαλονίκη (Προαστιακός), Θεσσαλονίκη – Έδεσσα – Θεσσαλονίκη και Θεσσαλονίκη – Σέρρες – Θεσσαλονίκη.

Σημειώνεται ότι τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών Intercity 50, 51, 56 και 57 θα κυκλοφορήσουν κανονικά.

Τη Δευτέρα 27.04.2026

– Θεσσαλονίκη – Λάρισα, 1591 (05:00)

– Λάρισα – Θεσσαλονίκη, 1590 (05:15 )

– Θεσσαλονίκη – Έδεσσα, 1731 (05:10)

– Έδεσσα – Θεσσαλονίκη, 1732 (07:25)

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, τα ανωτέρω σιδηροδρομικά δρομολόγια στα συγκεκριμένα τμήματα θα υποκατασταθούν από λεωφορεία της Hellenic Train.

Η Hellenic Train ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση και συνεργάζεται στενά με τον Διαχειριστή Υποδομής, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών.