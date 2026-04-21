Τρίτη 21 Απριλίου 2026
21.04.2026 | 09:24
Μετρό: Οι 5 σταθμοί που θα κλείνουν από σήμερα νωρίτερα λόγω έργων – Πώς θα εξυπηρετηθούν οι επιβάτες
Ελλάδα 21 Απριλίου 2026, 09:18

Νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας, θα κλείνουν από σήμερα Τρίτη (21/4) πέντε κεντρικοί σταθμοί στη Γραμμή 2 του Μετρό.

Το μυστικό για χαμηλότερο βάρος δεν είναι στη δίαιτα – είναι στο… ρολόι

Τροποποιήσεις στα δρομολόγια του Μετρό στη γραμμή 2 λόγω εργασιών για τα αντικατάσταση των σιδηροτροχιών και εγκατάστασης του δικτύου 5G. Με ανακοίνωσή της η ΣΤΑΣΥ ενημερώνει πως συγκεκριμένοι σταθμοί θα κλείνουν τουλάχιστον 2 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη της κυκλοφορίας.

Η κίνηση των συρμών στη Γραμμή 2 κατά τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών Ανθούπολη – Σεπόλια και Σύνταγμα – Ελληνικό

Η ΣΤΑΣΥ, με ανακοίνωσή της αναφέρει πως από σήμερα Τρίτη (21.04.2026) έως και την Πέμπτη (23.04.2026) και από την Κυριακή (26.04.2026) έως την Πέμπτη (30.04.2026), οι σταθμοί στη Γραμμή 2 του Μετρό Αττική, Σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνοια και Πανεπιστήμιο θα κλείνουν στις 21:40 το βραδύ, 2μιση ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας.

Οι σταθμοί Ομόνοια και Αττική θα παραμένουν ανοιχτοί για τη Γραμμή 1 (ΗΣΑΠ) Κηφισιά – Πειραιάς. Η κίνηση των συρμών στη Γραμμή 2 κατά τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών Ανθούπολη – Σεπόλια και Σύνταγμα – Ελληνικό.

Αναλυτικά, οι τελευταίοι συρμοί, πριν το κλείσιμο των σταθμών, θα αναχωρούν:

  • από ΣΕΠΟΛΙΑ προς ΕΛΛΗΝΙΚΟ στις 21:30,
  • από ΑΤΤΙΚΗ προς ΕΛΛΗΝΙΚΟ στις 21:32,
  • από ΣΤΑΘΜΟ ΛΑΡΙΣΗΣ προς ΕΛΛΗΝΙΚΟ στις 21:33,
  • από ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ προς ΕΛΛΗΝΙΚΟ στις 21:34,
  • από ΟΜΟΝΟΙΑ προς ΕΛΛΗΝΙΚΟ στις 21:36,
  • από ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ προς ΕΛΛΗΝΙΚΟ στις 21:38,
  • από ΣΥΝΤΑΓΜΑ προς ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ στις 21:41,
  • από ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ προς ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ στις 21:43,
  • από ΟΜΟΝΟΙΑ προς ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ στις 21:44,
  • από ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ προς ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ στις 21:46,
  • από ΣΤΑΘΜΟ ΛΑΡΙΣΗΣ προς ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ στις 21:47 και
  • από ΑΤΤΙΚΗ προς ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ στις 21:49.

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού στο τμήμα Σεπόλια – Σύνταγμα, ο ΟΑΣΑ δρομολογεί για τις ημέρες των εργασιών την προσωρινή λεωφορειακή Γραμμή Χ18 «ΣΤ. ΜΕΤΡΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ – ΣΤ. ΜΕΤΡΟ ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ». Η γραμμή θα πραγματοποιεί τις εξής στάσεις:

– Στην κατεύθυνση Στ. Μετρό Σύνταγμα – Στ. Μετρό Άγιος Αντώνιος:

«ΣΥΝΤΑΓΜΑ» (υπάρχουσα στάση), «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ» (νέα προσωρινή στάση επί της οδού Πανεπιστημίου μεταξύ των οδών Σίνα και Κοραή), «ΟΜΟΝΟΙΑ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΤ. ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΤ. ΛΑΡΙΣΗΣ» (υπάρχουσα στάση), «ΚΑΔΜΟΥ» (υπάρχουσα στάση) και «ΣΤ. ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ» (υπάρχουσα στάση).

– Στην κατεύθυνση Στ. Μετρό Άγιος Αντώνιος – Στ. Μετρό Σύνταγμα:

«ΣΤ.ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ» (στάση, επί της οδού Εθνάρχου Μακαρίου), «ΚΑΔΜΟΥ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΤ. ΛΑΡΙΣΗΣ προς ΣΥΝΤΑΓΜΑ» (προσωρινή στάση επί της οδού Δηληγιώργη), «ΠΕΡΟΚΕ» (υπάρχουσα στάση), «ΟΜΟΝΟΙΑ» (υπάρχουσα στάση), «ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» (υπάρχουσα στάση).

«Κατανοούμε την αναστάτωση, που οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προκαλούν στους επιβάτες μας, κρίνονται ωστόσο αναγκαίες, για την εκτέλεση των σημαντικών αυτών έργων, που θα συμβάλλουν στη βελτίωση των καθημερινών μετακινήσεων» τονίζεται στην ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ .

Ελληνική οικονομία: Αλλάζουν οι «δείκτες» λόγω σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή

Το μυστικό για χαμηλότερο βάρος δεν είναι στη δίαιτα – είναι στο… ρολόι

Ιράν: Εμπόδιο στη συνέχιση των συνομιλιών η στάση των ΗΠΑ

Έχει σωστό timing ο διαλογισμός;
Έχει σωστό timing ο διαλογισμός;

Για πολλούς ο διαλογισμός είναι ο καλύτερος τρόπος να χαλαρώσουν μετά από μια δύσκολη μέρα. Ωστόσο ποια είναι η καλύτερη ώρα;

Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο» - Ένα μουσικό ταξίδι 20 χρόνων στο Κύτταρο

Η Γεωργία Νταγάκη μας προσκαλεί την Παρασκευή 24 Απριλίου σε ένα μουσικό ταξίδι που συμπυκνώνει 20 χρόνια δημιουργικής πορείας, αναζήτησης και εξέλιξης.

Κρίσιμες οι επόμενες ημέρες για την 13χρονη που έπεσε από μπαλκόνι σχολείου στο Χαϊδάρι – Παραμένει διασωληνωμένη στη ΜΕΘ
Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στο 7ο γυμνάσιο Χαϊδαρίου όταν η άτυχη μαθήτρια φαίνεται να ανέβηκε τη σκάλα, να γλίστρησε προς τα πίσω και υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες να έπεσε στο κενό

Καιρός: Υψηλές θερμοκρασίες και τοπικές βροχές την Τρίτη
Υψηλές θερμοκρασίες και τοπικές βροχές την Τρίτη

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, στην Μακεδονία και τη Θράκη αναμένονται λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Ο καιρός ανά περιοχή

Αφθώδης πυρετός: Προειδοποιήσεις για συμμόρφωση, νέες αποζημιώσεις και ασάφεια για τα τυριά και τον εμβολιασμό
Ο αφθώδης πυρετός φέρνει επιπρόσθετες αποζημιώσεις στη Λέσβο - Στο σκοτάδι τα δεδομένα γύρω από τον ιό - «Δεν έχει νόημα μια κουβέντα για τον εμβολιασμό τώρα» λέει το ΥπΑΑΤ - Συνεχίζουν το μπλόκο στους κτηνιατρικούς ελέγχους και τον αποκλεισμό του λιμανιού οι Λέσβιοι

Πάτρα: Ελεύθερος υπό όρους ο πατέρας που εξανάγκαζε τον 12χρονο γιο του να δουλεύει
Με εισαγγελική εντολή το παιδί μεταφέρθηκε στην Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου, στο Ρίο, για τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων, όπου και φιλοξενείται προσωρινά.

Κεφαλονιά: Σοκάρουν οι νέες αποκαλύψεις – Τι σχέση έχουν τα άλλα άτομα που έμεναν στο ίδιο ξενοδοχείο με τη Μυρτώ
Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση με τον θάνατο της 19χρονης στην Κεφαλονιά - Η έρευνα μέχρι τώρα φαίνεται να αποκαλύπτει προσπάθεια συγκάλυψης και απόκρυψης στοιχείων που ίσως να εμπλέκουν και άλλα άτομα στην υπόθεση

Τέσσερα χρόνια φυλακή στον 22χρονο που έπεισε ηλικιωμένη να ξεθάψει 100.000 ευρώ από την αυλή της
Ο 22χρονος με το πρόσχημα του λογιστή φέρεται να την ρώτησε εάν έχει κρυμμένα χρήματα ή κοσμήματα στο σπίτι ενόψει υποτιθέμενου ελέγχου από την Εφορία.

Εμπρηστική επίθεση στην Πανεπιστημιούπολη – Αυτό είναι το ΙΧ του καθηγητή Καρώνη που κάηκε ολοσχερώς
Ο καθηγητής Δημήτρης Καρώνης είναι ο συντάκτης του πορίσματος για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, στο οποίο απέδιδε τη δημιουργία της πυρόσφαιρας στα έλαια σιλικόνης.

ΚΚΕ για 21η Απριλίου: Τιμάμε τους αγωνιστές και τις αγωνίστριες, τα θύματα της χούντας
«Η δικτατορία των συνταγματαρχών υπηρέτησε τα συμφέροντα της μεγαλοεργοδοσίας, συνέχισε και ενέτεινε τα νομοθετικά μέτρα σε βάρος του ΚΚΕ, επέβαλε μαζικά διώξεις, προχώρησε σε φυλακίσεις και εξορίες, βασανισμούς και δολοφονίες», τονίζει ο Περισσός

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της φιλοσοφίας (Μέρος ΙΔ’)
Θεμέλιο της φιλοσοφικής σκέψης του Ζήνωνος και, κατ’ επέκταση, του στωικισμού είναι ο «λόγος», με τη διττή σημασία της λογικής σκέψης και της λεκτικής έκφρασης, της ικανότητας του λόγου

Φοβερός και τρομερός ο Γουεμπανιάμα: Ο νεότερος παίκτης που παίρνει το βραβείο του καλύτερου αμυντικού (pic)
Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα αναδείχθηκε αμυντικός της χρονιάς στο NBA και στα 22 του, έγινε ο νεότερος παίκτης στην ιστορία του NBA που κατακτά το εν λόγω βραβείο.

Στο Ηράκλειο ο Κικίλιας: Οι λιμενικοί μας κάνουν τεράστια προσπάθεια για τη διαχείριση των μεταναστατευτικών ροών
Ο Βασίλης Κικίλιας συνεχάρη τους λιμενικούς στην Κρήτη για «την τεράστια προσπάθεια που κάνουν υπό αυτές τις αντίξοες συνθήκες, προκειμένου να προασπίσουν τα θαλάσσια σύνορά μας αλλά και να σώσουν ανθρώπινες ζωές»

ΗΠΑ: Βετεράνοι του αμερικανικού στρατού διαδηλώνουν ενάντια στον πόλεμο στο Ιράν – Πάνω από 60 συλλήψεις
Με πανό που έγραφε «τέλος στον πόλεμο» βετεράνοι και μέλη των οικογενειών τους διαδήλωσαν στο Κάπιτολ Χολ με την αστυνομία να συλλαμβάνει πάνω από 60 άτομα

Κλίμα γενικού εκνευρισμού στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ – Στο στόχαστρο το Μαξίμου
Φουντώνουν τα εσωκομματικά πυρά προς το Μαξίμου, με δημόσιες τοποθετήσεις, βολές στους «γαλάζιους διαδρόμους» και επικριτικές κοινοβουλευτικές ερωτήσεις. Οι έντονες πιέσεις Μαξίμου (σε προσκήνιο και παρασκήνιο) στους βουλευτές του για τη μείωση των διαφοροποιήσεων στις άρσεις ασυλίας. Οι σχέσεις δυσπιστίας κυβερνητικού κέντρου και Κοινοβουλευτικής Ομάδας που οξύνονται.

Αδιανόητο: Η Φενερμπαχτσέ έδωσε στην Μπριάνα Στιούαρτ 500.000 ευρώ για δύο παιχνίδια! (vids)
H Φενέρμπαχτσε έφερε την Μπριάνα Στιούαρτ για μόλις δύο παιχνίδια και της έδωσε έναν… σκασμό λεφτά, χρήματα τα οποία δεν «παίζουν» συχνά στον επαγγελματικό αθλητισμό.

Ιράν: Εμπόδιο στη συνέχιση των συνομιλιών η στάση των ΗΠΑ – Μπαράζ απειλών από Τραμπ, στο Πακιστάν αναμένεται ο Βανς
Καθώς ο χρόνος για τη λήξη της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εξαντλείται η τύχη των διαπραγματεύσεων παραμένει αβέβαιη - Στο Πακιστάν αναμένεται σήμερα ο Βανς - Δεν διαπραγματευόμαστε στη σκιά απειλών λέει η Τεχεράνη - Όλες οι εξελίξεις στο in

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

