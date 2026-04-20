Σε εφαρμογή θα τεθούν κατά τις βραδινές ώρες της Τρίτης προσωρινές αλλαγές στη λειτουργία του Μετρό λόγω εργασιών που αφορούν την αντικατάσταση σιδηροτροχιών και την εγκατάσταση δικτύου 5G στο Μετρό της Αθήνα.

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στο τμήμα «Αττική – Πανεπιστήμιο» και συγκεκριμένα από Τρίτη 21/04 έως Πέμπτη 23/04 και από Κυριακή 26/04 έως Πέμπτη 30/04, οι σταθμοί στη Γραμμή 2 του Μετρό Αττική, Σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνοια και Πανεπιστήμιο θα κλείνουν στις 21:40 το βραδύ, 2μιση ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας.

Οι σταθμοί Ομόνοια και Αττική θα παραμένουν ανοιχτοί για τη Γραμμή 1 (ΗΣΑΠ) Κηφισιά – Πειραιάς.

Η κίνηση των συρμών στη Γραμμή 2 κατά τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών Ανθούπολη – Σεπόλια και Σύνταγμα – Ελληνικό.

Αναλυτικά, οι τελευταίοι συρμοί, πριν το κλείσιμο των σταθμών, θα αναχωρούν:

από Σεπόλια προς Ελληνικό στις 21:30,

από Αττική προς Ελληνικό στις 21:32,

από Σταθμό Λαρίσης προς Ελληνικό στις 21:33,

από Μεταξουργείο προς Ελληνικό στις 21:34,

από Ομόνοια προς Ελληνικό στις 21:36,

από Πανεπιστήμιο προς Ελληνικό στις 21:38,

από Σύνταγμα προς Ανθούπολη στις 21:41,

από Πανεπιστήμιο προς Ανθούπολη στις 21:43,

από Ομόνοια προς Ανθούπολη στις 21:44,

από Μεταξουργείο προς Ανθούπολη στις 21:46,

από Σταθμό Λαρίσης προς Ανθούπολη στις 21:47 και

από Αττική προς Ανθούπολη στις 21:49.

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού στο τμήμα Σεπόλια – Σύνταγμα, ο ΟΑΣΑ δρομολογεί για τις ημέρες των εργασιών την προσωρινή λεωφορειακή Γραμμή Χ18 «ΣΤ. Μετρό Σύνταγμα – Στ. μετρό Άγιος Αντώνιος». Η γραμμή θα πραγματοποιεί τις εξής στάσεις:

– Στην κατεύθυνση Στ. Μετρό Σύνταγμα – Στ. Μετρό Άγιος Αντώνιος:

«Σύνταγμα» (υπάρχουσα στάση), «Πανεπιστήμιο» (νέα προσωρινή στάση επί της οδού Πανεπιστημίου μεταξύ των οδών Σίνα και Κοραή), «Ομόνοια» (υπάρχουσα στάση), «Στ. Μεταξουργείο» (υπάρχουσα στάση), «Στ. Λαρίσης» (υπάρχουσα στάση), «Κάδμου» (υπάρχουσα στάση) και «Στ. Αγ. Άγιος Αντώνιος» (υπάρχουσα στάση).

– Στην κατεύθυνση Στ. Μετρό Άγιος Αντώνιος – Στ. Μετρό Σύνταγμα:

«Στ. Αγ. Αντώνιος» (στάση, επί της οδού Εθνάρχου Μακαρίου), «Κάδμου» (υπάρχουσα στάση), «Στ. Λαρίσης προς Σύνταγμα» (προσωρινή στάση επί της οδού Δηληγιώργη), «Περοκέ» (υπάρχουσα στάση), «Ομόνοια» (υπάρχουσα στάση), «Πλ. Κλαυθμώνος» (υπάρχουσα στάση), «Σύνταγμα» (υπάρχουσα στάση).