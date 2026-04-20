Μετρό: Τροποποιήσεις στη Γραμμή 2 – Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα
Ελλάδα 20 Απριλίου 2026, 22:32

Οι σταθμοί του Μετρό Ομόνοια και Αττική θα παραμένουν ανοιχτοί για τη Γραμμή 1 (ΗΣΑΠ) Κηφισιά - Πειραιάς.

Γάμος: Από τη ρουτίνα στη μακροχρόνια ευτυχία

Σε εφαρμογή θα τεθούν κατά τις βραδινές ώρες της Τρίτης προσωρινές αλλαγές στη λειτουργία του Μετρό λόγω εργασιών που αφορούν την αντικατάσταση σιδηροτροχιών και την εγκατάσταση δικτύου 5G στο Μετρό της Αθήνα.

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στο τμήμα «Αττική – Πανεπιστήμιο» και συγκεκριμένα από Τρίτη 21/04 έως Πέμπτη 23/04 και από Κυριακή 26/04 έως Πέμπτη 30/04, οι σταθμοί στη Γραμμή 2 του Μετρό Αττική, Σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνοια και Πανεπιστήμιο θα κλείνουν στις 21:40 το βραδύ, 2μιση ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας.

Οι σταθμοί Ομόνοια και Αττική θα παραμένουν ανοιχτοί για τη Γραμμή 1 (ΗΣΑΠ) Κηφισιά – Πειραιάς.

Η κίνηση των συρμών στη Γραμμή 2 κατά τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών Ανθούπολη – Σεπόλια και Σύνταγμα – Ελληνικό.

Αναλυτικά, οι τελευταίοι συρμοί, πριν το κλείσιμο των σταθμών, θα αναχωρούν:

  • από Σεπόλια προς Ελληνικό στις 21:30,
  • από Αττική προς Ελληνικό στις 21:32,
  • από Σταθμό Λαρίσης προς Ελληνικό στις 21:33,
  • από Μεταξουργείο προς Ελληνικό στις 21:34,
  • από Ομόνοια προς Ελληνικό στις 21:36,
  • από Πανεπιστήμιο προς Ελληνικό στις 21:38,
  • από Σύνταγμα προς Ανθούπολη στις 21:41,
  • από Πανεπιστήμιο προς Ανθούπολη στις 21:43,
  • από Ομόνοια προς Ανθούπολη στις 21:44,
  • από Μεταξουργείο προς Ανθούπολη στις 21:46,
  • από Σταθμό Λαρίσης προς Ανθούπολη στις 21:47 και
  • από Αττική προς Ανθούπολη στις 21:49.

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού στο τμήμα Σεπόλια – Σύνταγμα, ο ΟΑΣΑ δρομολογεί για τις ημέρες των εργασιών την προσωρινή λεωφορειακή Γραμμή Χ18 «ΣΤ. Μετρό Σύνταγμα – Στ. μετρό Άγιος Αντώνιος». Η γραμμή θα πραγματοποιεί τις εξής στάσεις:

– Στην κατεύθυνση Στ. Μετρό Σύνταγμα – Στ. Μετρό Άγιος Αντώνιος:

«Σύνταγμα» (υπάρχουσα στάση), «Πανεπιστήμιο» (νέα προσωρινή στάση επί της οδού Πανεπιστημίου μεταξύ των οδών Σίνα και Κοραή), «Ομόνοια» (υπάρχουσα στάση), «Στ. Μεταξουργείο» (υπάρχουσα στάση), «Στ. Λαρίσης» (υπάρχουσα στάση), «Κάδμου» (υπάρχουσα στάση) και «Στ. Αγ. Άγιος Αντώνιος» (υπάρχουσα στάση).

– Στην κατεύθυνση Στ. Μετρό Άγιος Αντώνιος – Στ. Μετρό Σύνταγμα:

«Στ. Αγ. Αντώνιος» (στάση, επί της οδού Εθνάρχου Μακαρίου), «Κάδμου» (υπάρχουσα στάση), «Στ. Λαρίσης προς Σύνταγμα» (προσωρινή στάση επί της οδού Δηληγιώργη), «Περοκέ» (υπάρχουσα στάση), «Ομόνοια» (υπάρχουσα στάση), «Πλ. Κλαυθμώνος» (υπάρχουσα στάση), «Σύνταγμα» (υπάρχουσα στάση).

Ιράν: Ορατός ο κίνδυνος για μία επισιτιστική κρίση – Η απειλή

Γάμος: Από τη ρουτίνα στη μακροχρόνια ευτυχία

Κόσμος
Τραμπ: Κερδίζω τον πόλεμο με μεγάλη διαφορά, ο αποκλεισμός του Ιράν θα συνεχιστεί μέχρι να υπάρξει συμφωνία

inWellness
inTown
Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο»
inTickets 19.04.26

Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο» - Ένα μουσικό ταξίδι 20 χρόνων στο Κύτταρο

Η Γεωργία Νταγάκη μας προσκαλεί την Παρασκευή 24 Απριλίου σε ένα μουσικό ταξίδι που συμπυκνώνει 20 χρόνια δημιουργικής πορείας, αναζήτησης και εξέλιξης.

Κεφαλονιά: Σοκάρουν οι νέες αποκαλύψεις – Τι σχέση έχουν τα άλλα άτομα που έμεναν στο ίδιο ξενοδοχείο με τη Μυρτώ
Ελλάδα 20.04.26

Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση με τον θάνατο της 19χρονης στην Κεφαλονιά - Η έρευνα μέχρι τώρα φαίνεται να αποκαλύπτει προσπάθεια συγκάλυψης και απόκρυψης στοιχείων που ίσως να εμπλέκουν και άλλα άτομα στην υπόθεση

Τέσσερα χρόνια φυλακή στον 22χρονο που έπεισε ηλικιωμένη να ξεθάψει 100.000 ευρώ από την αυλή της
Στη Θεσσαλονίκη 20.04.26

Ο 22χρονος με το πρόσχημα του λογιστή φέρεται να την ρώτησε εάν έχει κρυμμένα χρήματα ή κοσμήματα στο σπίτι ενόψει υποτιθέμενου ελέγχου από την Εφορία.

Εμπρηστική επίθεση στην Πανεπιστημιούπολη – Αυτό είναι το ΙΧ του καθηγητή Καρώνη που κάηκε ολοσχερώς
Ελλάδα 20.04.26

Ο καθηγητής Δημήτρης Καρώνης είναι ο συντάκτης του πορίσματος για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, στο οποίο απέδιδε τη δημιουργία της πυρόσφαιρας στα έλαια σιλικόνης.

Φωτιά σε ΙΧ πραγματογνώμονα των Τεμπών στου Ζωγράφου – Ερευνάται το ενδεχόμενο εμπρησμού
Ελλάδα 20.04.26

Η φωτιά εκδηλώθηκε νωρίς το απόγευμα κοντά στην Λέσχη της Πανεπιστημιούπολης στου Ζωγράφου και όπως διαπιστώθηκε το αυτοκίνητο ανήκει στον καθηγητή ΕΜΠ Δημήτρη Καρώνη

Τροχαίο στη Λιοσίων: Μέλος συμμορίας που διακινούσε ναρκωτικά σε σχολείο στην Κυψέλη ο 16χρονος οδηγός της μηχανής
Ελλάδα 20.04.26

Ο ανήλικος με καταγωγή από το Σουδάν είχε συλληφθεί τον Δεκέμβριο του 2014 με δεκάδες δόσεις ναρκωτικών που είχε ετοιμάσει προς διακίνησης για την πενταήμερη εκδρομή του σχολείου στην Κυψέλη

Κεφαλονιά: Τα μηνύματα του 66χρονου με την 19χρονη Μυρτώ το μοιραίο βράδυ
Ελλάδα 20.04.26

Περισσότερο από 4 ώρες διήρκησε η κατάθεση του 66χρονου άνδρα που το μοιραίο βράδυ είχε επικοινωνία με τη Μυρτώ, που βρέθηκε νεκρή σε ξενοδοχείο στη Κεφαλονιά ενώ στη συμπληρωματική κατάθεση που κλήθηκε να δώσει παρέδωσε στις αρχές και το κινητό του τηλέφωνο,

Πάρκο που μοιάζει με απεριποίητο… μποστάνι – Κίνδυνος σε λεωφόρο για πεζούς και οδηγούς στο κέντρο του Ηρακλείου
Ελλάδα 20.04.26

Οι εικόνες από το πάρκο Γεωργιάδη παρουσιάζουν εικόνες «ζούγκλας» με το πράσινο όχι μόνο να μην είναι περιποιημένο αλλά να έχει πλέον μετατραπεί σε άγρια βλάστηση από την εγκατάλειψη

Αιγάλεω: Ηλικιωμένη ξέχασε μέσα στο λεωφορείο την τσάντα της με 30.000 ευρώ, χρυσές λίρες και κοσμήματα
InShorts 20.04.26

Η ηλικιωμένη γυναίκα αντιλήφθηκε την απώλεια της τσάντας μόλις έφτασε στο σπίτι της στο Αιγάλεω και ενημέρωσε την κόρη της. Εκείνη επικοινώνησε άμεσα με την ΟΣΥ και τελικά η τσάντα επέστρεψε στην ιδιοκτήτρια με το πολύτιμο περιεχόμενο

Κτηνωδία στην Χαλκιδική: Μαζική δηλητηρίαση 21 σκύλων στον Βάβδο – Οργή και έρευνα για το αποτρόπαιο περιστατικό
Ελλάδα 20.04.26

Τα άτυχα ζώα, συνολικά 21 (14 ενήλικα και 7 κουτάβια), ανήκαν σε τοπικό κτηνοτρόφο και βρέθηκαν νεκρά, έχοντας καταναλώσει φόλες που είχαν τοποθετηθεί στην περιοχή.

Χαϊδάρι: Αυτό είναι το σημείο που έπεσε στο κενό η 13χρονη μαθήτρια – Πώς συνέβη το ατύχημα
InShorts 20.04.26

Η μαθήτρια εισήχθη εσπευσμένα στο χειρουργείο στο νοσοκομείο Παίδων προκειμένου να αντιμετωπιστεί το διάχυτο εγκεφαλικό οίδημα - Τι λέει καθηγήτρια του 7ου Γυμνασίου στο Χαϊδάρι - Η ανακοίνωση του Δήμου

Από πολυτελή ακίνητα και ΙΧ μέχρι τάνκερ – Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων στο κύκλωμα με τα λαθραία τσιγάρα
Ελλάδα 20.04.26

Για την υπόθεση έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι οκτώ από τους συνολικά 26 συλληφθέντες. Μεταξύ αυτών και δύο αδέρφια με τις κώδικες ο ονομασίες «Πρόεδρος» και «Πούτιν»

Ο Τραμπ προκαλεί χάος στον Λευκό Οίκο – Τον έκλεισαν έξω από τη αίθουσα επιχειρήσεων όταν καταρρίφθηκε το F15
The Wall Street Journal 20.04.26

O Τραμπ αντλεί ενέργεια από το δράμα. Έτσι, έχει μεταφέρει αυτή την ανορθόδοξη, μαξιμαλιστική συμπεριφορά και στον πόλεμο. Αλλά σε αντίθεση με τη Βενεζουέλα, το Ιράν αποδείχθηκε δύσκολος αντίπαλος

Φασούλα: «Πολύ μεγάλη η ευκαιρία που μου έδωσαν οι Βάλκιρις στο WNBA» (vid)
Μπάσκετ 20.04.26

Η Μαριέλλα Φασούλα ζει το όνειρο κάθε καλαθοσφαιρίστριας, να αγωνιστεί στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, το οποίο στην περίπτωσή της είναι στο WNBA. Ενθουσιασμένη στην media day τηςσ ομάδας.

Χειροπέδες, δαγκωματιές και ανθρωποφάγα πουλιά: Η αλήθεια για τον «σαδιστή δυνάστη» Χίτσκοκ
Νέα βιβλίο 20.04.26

Ήταν ο εμβληματικός μετρ του σασπένς Άλφρεντ Χίτσκοκ πραγματικά κακοποιητικός ή η «τυραννική» φήμη του ήταν αποτέλεσμα μνησικακίας από συνεργάτες και βιογράφους του;

Έκλεισε τα 54 ο Ριβάλντο: «Ευχαριστώ τον Θεό για όλες τις ευλογίες που έχει προσφέρει στη ζωή μου»
Ποδόσφαιρο 20.04.26

Ο θρύλος του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου Ριβάλντο που πέρασε κι από τη χώρα μας. έκλεισε 54 χρόνια ζωής και μοιράστηκε φωτογραφίες από το πάρτι γενεθλίων του με τους δικούς του ανθρώπους.

Κεφαλονιά: Σοκάρουν οι νέες αποκαλύψεις – Τι σχέση έχουν τα άλλα άτομα που έμεναν στο ίδιο ξενοδοχείο με τη Μυρτώ
Ελλάδα 20.04.26

Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση με τον θάνατο της 19χρονης στην Κεφαλονιά - Η έρευνα μέχρι τώρα φαίνεται να αποκαλύπτει προσπάθεια συγκάλυψης και απόκρυψης στοιχείων που ίσως να εμπλέκουν και άλλα άτομα στην υπόθεση

Τέσσερα χρόνια φυλακή στον 22χρονο που έπεισε ηλικιωμένη να ξεθάψει 100.000 ευρώ από την αυλή της
Στη Θεσσαλονίκη 20.04.26

Ο 22χρονος με το πρόσχημα του λογιστή φέρεται να την ρώτησε εάν έχει κρυμμένα χρήματα ή κοσμήματα στο σπίτι ενόψει υποτιθέμενου ελέγχου από την Εφορία.

Η δημοπρασία του αιώνα: Πώς οι «σιωπηλοί μάρτυρες» της ζωής της Τζάκι Κένεντι Ωνάση καθήλωσαν τον πλανήτη
Φρενίτιδα 20.04.26

Όταν η ζωή της Τζάκι Κένεντι Ωνάση βγήκε στο σφυρί, ο κόσμος διεκδίκησε τα ίχνη της. Μια δημοπρασία-σταθμός που μετέτρεψε προσωπικά αντικείμενα σε σύμβολα μύθου

Κώστας Αρβανίτης: Στην Κομισιόν οι ανοίκειες επιθέσεις κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας
EPPO 20.04.26

Ο αντιπρόεδρος της Αριστεράς (The Left) και ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Κώστας Αρβανίτης κατέθεσε ερώτηση στη Κομισιόν μετά την κλιμάκωση των επιθέσεων από στελέχη της ελληνικής κυβέρνησης και του κυβερνώντος κόμματος εναντίον του θεσμού της EPPO.

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Γουέστ Χαμ
Ποδόσφαιρο 20.04.26

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Γουέστ Χαμ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κρίσταλ Πάλας – Γουέστ Χαμ για την 33η αγωνιστική της Premier League.

Ο Μεντιλίμπαρ, όπως τον βλέπουν οι δικοί του άνθρωποι…
Ποδόσφαιρο 20.04.26

Ο Χουάν Ντίαθ, προπονητής και πρώην βοηθός του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ανέλυσε τον προπονητή του Ολυμπιακού και ουσιαστικά εξήγησε πολλά από όσα έχουμε δει και θα συνεχίσουμε να βλέπουμε, από τον προπονητή και τον άνθρωπο Μέντι.

Τραμπ για ενδεχόμενη συμφωνία: Μετά από 47 χρόνια θα τακτοποιήσουμε τα χάλια που άφησαν άλλοι πρόεδροι
Κόσμος 20.04.26

Πρώην πρόεδροι των ΗΠΑ, αλλά και δημοσιογράφοι στο στόχαστρο του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Οι νέες του αναρτήσεις στο Truth Social για το ενδεχόμενο υπογραφής συμφωνίας με το Ιράν

Νέα Αριστερά: Για ακόμη μία φορά, η κυβέρνηση συλλαμβάνεται ψευδόμενη – Το σχόλιο για Καββαδά
Επικαιρότητα 20.04.26

Δεν έπεισαν οι εξηγήσεις που δόθηκαν από κυβερνητικές πηγές για τον νέο υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Η Νέα Αριστερά για τον «υπερήφανο» Αθανάσιο Καββαδά.

Οδικός χάρτης για τα αγροτικά οικόπεδα – Πώς θα χτίσετε κτίσµα σε χώρο µικρότερο από 4 στρέµµατα
Οικονομία 20.04.26

Ολα όσα πρέπει να γνωρίζουν τόσο οι αγρότες όσο και οι ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων σε 10 ερωτήσεις - απαντήσεις, με όλες τις πληροφορίες για το ισχύον πολεοδομικό πλαίσιο στην εκτός σχεδίου δόμηση αποθηκών

Οι κορυφαίοι της Euroleague: Οι «μπόμπερ» Βεζένκοφ και Ναν και ο Μιλουτίνοφ που «σκέπασε» τα καλάθια
Στη στατιστική 20.04.26

Οι παίκτες που φιγουράρουν στην 10άδα των σημαντικότερων στατιστικών κατηγοριών μετά την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου της Euroleague. Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ, Κεντρικ Ναν, αλλά και Μάικ Τζέιμς φιγουράρουν στις περισσότερες.

Εμπρηστική επίθεση στην Πανεπιστημιούπολη – Αυτό είναι το ΙΧ του καθηγητή Καρώνη που κάηκε ολοσχερώς
Ελλάδα 20.04.26

Ο καθηγητής Δημήτρης Καρώνης είναι ο συντάκτης του πορίσματος για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, στο οποίο απέδιδε τη δημιουργία της πυρόσφαιρας στα έλαια σιλικόνης.

Σορτς ενόψει Μονακό: «Nα παλέψουμε για 40 λεπτά για να εξασφαλίσουμε τη θέση μας στα πλέι οφ»
Μπάσκετ 20.04.26

Ο Τι Τζέι Σορτς μίλησε για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με αντίπαλο τη Μονακό για τα play-in αναφέροντας πως δεν έχουν σημασία όσα έγιναν στο παρελθόν, αλλά μόνο το μέλλον.

Ιαπωνία: Η νέα λέξη για τις ημέρες με θερμοκρασίες άνω των 40 °C – Προστίθεται στη λίστα για τις ζεστές μέρες
Ιαπωνία 20.04.26

Το πιο ζεστό καλοκαίρι που έχει γνωρίσει ποτέ η Ιαπωνία ανάγκασε την τοπική Μετεωρολογική Υπηρεσία (JMA) να επινοήσει μια νέα λέξη για να περιγράψει θερμοκρασίες άνω των 40 °C.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

