Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πρόκειται να εφαρμοστούν από αύριο, Κυριακή, στο Μετρό της Αθήνας, οι οποίες θα επηρεάσουν τα βραδινά δρομολόγια της Γραμμής 2.

Λεωφορεία του ΟΑΣΑ θα εξυπηρετούν προσωρινά το επιβατικό κοινό στο τμήμα Μεταξουργείο – Συγγρού Φιξ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, το έργο αντικατάστασης σιδηροτροχιών και εγκατάστασης δικτύου 5G στο Μετρό της Αθήνας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις εργασίες να συνεχίζονται από την Κυριακή 15 Μαρτίου στο τμήμα «Ομόνοια – Ακρόπολη», όπου και θα εφαρμόζονται τις νυχτερινές ώρες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Ειδικότερα, από την Κυριακή 15/03 έως και τη Δευτέρα 23/03 οι σταθμοί «Ομόνοια» (Γραμμή 2), «Πανεπιστήμιο», «Σύνταγμα» (Γραμμή 2) και «Ακρόπολη» από Κυριακή έως Πέμπτη θα κλείνουν στις 21:40 το βραδυ, δυόμισι ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Ο σταθμός «Σύνταγμα» θα παραμένει ανοιχτός για τη Γραμμή 3 Δημοτικό Θέατρο – Δουκίσσης Πλακεντίας – Αεροδρόμιο και ο σταθμός «Ομόνοια» για τη Γραμμή 1 Κηφισιά – Πειραιάς.

Η κίνηση των συρμών στη Γραμμή 2 κατά τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών «Ανθούπολη – Μεταξουργείο» και «Ελληνικό – Συγγρού Φιξ».

Μετρό: Οι τελευταίοι συρμοί

Αναλυτικά, οι τελευταίοι συρμοί, πριν το κλείσιμο των σταθμών, θα αναχωρούν:

• Από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 21:25 (από Ομόνοια στις 21:36, από Πανεπιστήμιο στις 21:38, από Σύνταγμα στις 21:40, από Ακρόπολη στις 21:41).

• Από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 21:20 (από Ακρόπολη στις 21:36, από Σύνταγμα στις 21:38, από Πανεπιστήμιο στις 21:39, από Ομόνοια στις 21:41).

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού στο τμήμα Μεταξουργείο – Συγγρού Φιξ, ο ΟΑΣΑ δρομολογεί (για τις ημέρες Κυριακή έως Πέμπτη, από τις 21:40 έως τη λήξη της κυκλοφορίας του Μετρό) την προσωρινή λεωφορειακή Γραμμή Χ16 «ΣΤ. ΜΕΤΡΟ ΣΥΓΓΡΟΥ ΦΙΞ – ΣΤ. ΜΕΤΡΟ ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ». Η γραμμή θα πραγματοποιεί τις εξής στάσεις:

Στην κατεύθυνση Στ. Μετρό Συγγρού Φιξ – Στ. Μετρό Μεταξουργείο:

«ΣΤ. ΣΥΓΓΡΟΥ ΦΙΞ» (υπάρχουσα στάση), «ΑΚΡΟΠΟΛΗ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» (υπάρχουσα στάση), «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ» (νέα προσωρινή στάση επί της οδού Πανεπιστημίου μεταξύ των οδών Σίνα και Κοραή), «ΟΜΟΝΟΙΑ» (υπάρχουσα στάση), «ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ» (προσωρινή στάση επί της Πλατείας Καραϊσκάκη μεταξύ των οδών Δηλιγιάννη και Αχιλλέως).

Στην κατεύθυνση Στ. Μετρό Μεταξουργείο – Στ. Μετρό Συγγρού Φιξ:

«ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ» (προσωρινή στάση επί της Πλατείας Καραϊσκάκη μεταξύ των οδών Δηλιγιάννη και Αχιλλέως), «ΟΜΟΝΟΙΑ» (υπάρχουσα στάση), «ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» (υπάρχουσα στάση), «ΑΚΡΟΠΟΛΗ» (προσωρινή στάση, επί της οδού Βασιλίσσης Αμαλίας), «ΦΙΞ» (προσωρινή στάση που λειτουργεί για την γραμμή Χ15, επί της οδού Καλλιρρόης στο ύψος του σταθμού ΤΡΑΜ).

«Κατανοούμε την αναστάτωση που οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προκαλούν στους επιβάτες μας, κρίνονται ωστόσο αναγκαίες, για την εκτέλεση των σημαντικών αυτών έργων, που θα συμβάλλουν στη βελτίωση των καθημερινών μετακινήσεων» αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ.