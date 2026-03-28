Κλείνει το Μετρό στο Σύνταγμα – Ποιος ο λόγος

Κλείνει από τις 2 το μεσημέρι το Μετρό του Συντάγματος (Γραμμές 2&3), καθώς στις 15:00 είναι προγραμματισμένο αντιρατσιστικό και αντιπολεμικό συλλαλητήριο.

Αυτό αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ .

Μετά το πέρας της συγκέντρωσης στην πλατεία Συντάγματος, η ΕΛ.ΑΣ. θα αποφασίσει την ακριβή ώρα ανοίγματος του σταθμού.

Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ

«Σας ενημερώνουμε, πως με εντολή της ΕΛ.ΑΣ. ο σταθμός του Μετρό Σύνταγμα θα κλείσει σήμερα Σάββατο 28/03 στις 14:00 και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς στάση.»

Αντιπολεμικά συλλαλητήρια στο Σύνταγμα και σε άλλες πόλεις της χώρας

Στις 3 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί αντιρατσιστικό και αντιπολεμικό συλλαλητήριο στην πλατεία Συντάγματος, ενώ ανάλογες κινητοποιήσεις θα λάβουν χώρα σε πολλές άλλες πόλεις.

Η κινητοποίηση συνδέει το προσφυγικό και μεταναστευτικό ζήτημα με την έξαρση των πολέμων, ενώ αναδεικνύει και το θέμα του κοινωνικού κόστους και της ακρίβειας, σε αντίθεση με τις πολεμικές δαπάνες.

Το πρόγραμμα των συλλαλητηρίων