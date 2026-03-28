Κλείνει το Μετρό στο Σύνταγμα – Ποιος ο λόγος
Κλείνει από τις 2 το μεσημέρι το Μετρό του Συντάγματος (Γραμμές 2&3), καθώς στις 15:00 είναι προγραμματισμένο αντιρατσιστικό και αντιπολεμικό συλλαλητήριο.
Αυτό αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ .
Μετά το πέρας της συγκέντρωσης στην πλατεία Συντάγματος, η ΕΛ.ΑΣ. θα αποφασίσει την ακριβή ώρα ανοίγματος του σταθμού.
Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ
«Σας ενημερώνουμε, πως με εντολή της ΕΛ.ΑΣ. ο σταθμός του Μετρό Σύνταγμα θα κλείσει σήμερα Σάββατο 28/03 στις 14:00 και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς στάση.»
Αντιπολεμικά συλλαλητήρια στο Σύνταγμα και σε άλλες πόλεις της χώρας
Στις 3 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί αντιρατσιστικό και αντιπολεμικό συλλαλητήριο στην πλατεία Συντάγματος, ενώ ανάλογες κινητοποιήσεις θα λάβουν χώρα σε πολλές άλλες πόλεις.
Η κινητοποίηση συνδέει το προσφυγικό και μεταναστευτικό ζήτημα με την έξαρση των πολέμων, ενώ αναδεικνύει και το θέμα του κοινωνικού κόστους και της ακρίβειας, σε αντίθεση με τις πολεμικές δαπάνες.
Το πρόγραμμα των συλλαλητηρίων
- Αλεξανδρούπολη: Δημαρχείο, 12:00
- Ξάνθη: Πλατεία Δημοκρατίας, 12:00
- Θεσσαλονίκη: Άγαλμα Βενιζέλου, 12:00
- Παναγίτσα: Ο Κήπος των Παιδιών, 11:00
- Βέροια: Πλατεία Δημαρχείου, 12:00
- Ιωάννινα: Περιφέρεια, 12:00
- Άρτα: Πλατεία Εθνικής Αντίστασης, 11:00
- Πρέβεζα: Θεοφάνειος, 11:30
- Λάρισα: Κεντρική Πλατεία, 12:00
- Τρίκαλα: Πλατεία Ρήγα Φεραίου, 11:00
- Καρδίτσα: Κεντρική Πλατεία, 12:00
- Βόλος: Δημαρχείο, 11:30
- Άμφισσα: Πλατεία Λαού, 12:00
- Χαλκίδα: Στρογγυλό, 19:30
- Ωρωπός: Λιμάνι, 17:00
- Αθήνα: Σύνταγμα, 15:00
- Παλαιά Φώκαια: Μ. Ασίας & Λεωφ. Σουνίου, 11:00
- Πάτρα: Πλατεία Γεωργίου, 11:00
- Κόρινθος: Περιβολάκια, 12:00
- Πύργος: Κεντρική Πλατεία, 12:00
- Κυπαρισσία: Κεντρική Πλατεία, 13:00
- Λεωνίδιο: Πλατεία Ηρώων, 18:00
- Σπάρτη: Κεντρική Πλατεία, 18:30
- Καλαμάτα: Πλατεία Όθωνος, 12:00
- Κέρκυρα: Ανουντσιάτα, 12:00
- Λευκάδα: Άγιος Μηνάς, 18:30
- Κεφαλονιά: Αντιπεριφέρεια, 12:00
- Ζάκυνθος: Κτίριο Περιφέρειας, 19:00
- Σύρος: Πλατεία Μιαούλη, 12:00
- Τήνος: Λιμάνι, 12:00
- Πάρος: Πλατεία Μαντώ Μαυρογένους, 11:00
- Μήλος: Αρχαιολογικό Μουσείο, 15:00
- Χίος: Πλατεία Βουνάκι, 12:00
- Ικαρία: Εύδηλος, 17:00
- Κάλυμνος: Πνευματικό Κέντρο, 19:00
- Κως: Πλατεία Ελευθερίας, 12:00
- Κρήτη: Πλατεία Σούδας, 13:00
- Ιεράπετρα: Πλατεία, 18:00
Κλείνει το Μετρό στο Σύνταγμα – Ποιος ο λόγος
