Σάββατο 28 Μαρτίου 2026
Κλείνει το Μετρό στο Σύνταγμα – Ποιος ο λόγος
Ελλάδα 28 Μαρτίου 2026, 12:37

Ώρα για φως και ευεξία: Πώς η αλλαγή ώρας μας φτιάχνει τη διάθεση

Κλείνει από τις 2 το μεσημέρι το Μετρό του Συντάγματος (Γραμμές 2&3), καθώς στις 15:00 είναι προγραμματισμένο αντιρατσιστικό και αντιπολεμικό συλλαλητήριο.

Αυτό αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ .

Μετά το πέρας της συγκέντρωσης στην πλατεία Συντάγματος, η ΕΛ.ΑΣ. θα αποφασίσει την ακριβή ώρα ανοίγματος του σταθμού.

Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ

«Σας ενημερώνουμε, πως με εντολή της ΕΛ.ΑΣ. ο σταθμός του Μετρό Σύνταγμα θα κλείσει σήμερα Σάββατο 28/03 στις 14:00 και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς στάση.»

Αντιπολεμικά συλλαλητήρια στο Σύνταγμα και σε άλλες πόλεις της χώρας

Στις 3 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί αντιρατσιστικό και αντιπολεμικό συλλαλητήριο στην πλατεία Συντάγματος, ενώ ανάλογες κινητοποιήσεις θα λάβουν χώρα σε πολλές άλλες πόλεις.

Η κινητοποίηση συνδέει το προσφυγικό και μεταναστευτικό ζήτημα με την έξαρση των πολέμων, ενώ αναδεικνύει και το θέμα του κοινωνικού κόστους και της ακρίβειας, σε αντίθεση με τις πολεμικές δαπάνες.

Το πρόγραμμα των συλλαλητηρίων

  • Αλεξανδρούπολη: Δημαρχείο, 12:00
  • Ξάνθη: Πλατεία Δημοκρατίας, 12:00
  • Θεσσαλονίκη: Άγαλμα Βενιζέλου, 12:00
  • Παναγίτσα: Ο Κήπος των Παιδιών, 11:00
  • Βέροια: Πλατεία Δημαρχείου, 12:00
  • Ιωάννινα: Περιφέρεια, 12:00
  • Άρτα: Πλατεία Εθνικής Αντίστασης, 11:00
  • Πρέβεζα: Θεοφάνειος, 11:30
  • Λάρισα: Κεντρική Πλατεία, 12:00
  • Τρίκαλα: Πλατεία Ρήγα Φεραίου, 11:00
  • Καρδίτσα: Κεντρική Πλατεία, 12:00
  • Βόλος: Δημαρχείο, 11:30
  • Άμφισσα: Πλατεία Λαού, 12:00
  • Χαλκίδα: Στρογγυλό, 19:30
  • Ωρωπός: Λιμάνι, 17:00
  • Αθήνα: Σύνταγμα, 15:00
  • Παλαιά Φώκαια: Μ. Ασίας & Λεωφ. Σουνίου, 11:00
  • Πάτρα: Πλατεία Γεωργίου, 11:00
  • Κόρινθος: Περιβολάκια, 12:00
  • Πύργος: Κεντρική Πλατεία, 12:00
  • Κυπαρισσία: Κεντρική Πλατεία, 13:00
  • Λεωνίδιο: Πλατεία Ηρώων, 18:00
  • Σπάρτη: Κεντρική Πλατεία, 18:30
  • Καλαμάτα: Πλατεία Όθωνος, 12:00
  • Κέρκυρα: Ανουντσιάτα, 12:00
  • Λευκάδα: Άγιος Μηνάς, 18:30
  • Κεφαλονιά: Αντιπεριφέρεια, 12:00
  • Ζάκυνθος: Κτίριο Περιφέρειας, 19:00
  • Σύρος: Πλατεία Μιαούλη, 12:00
  • Τήνος: Λιμάνι, 12:00
  • Πάρος: Πλατεία Μαντώ Μαυρογένους, 11:00
  • Μήλος: Αρχαιολογικό Μουσείο, 15:00
  • Χίος: Πλατεία Βουνάκι, 12:00
  • Ικαρία: Εύδηλος, 17:00
  • Κάλυμνος: Πνευματικό Κέντρο, 19:00
  • Κως: Πλατεία Ελευθερίας, 12:00
  • Κρήτη: Πλατεία Σούδας, 13:00
  • Ιεράπετρα: Πλατεία, 18:00

Κατώτατος μισθός: Γιατί η αύξηση στα 920 ευρώ δεν αρκεί για την αντιμετώπιση της ακρίβειας 

Κόσμος
Τα τελευταία λόγια της Νοέλια πριν από την ευθανασία – Οι βιασμοί, η απελπισία και η βουτιά στο κενό
Ισπανία 28.03.26

Η Νοέλια είχε δύσκολα παιδικά χρόνια, δέχτηκε τρεις σεξουαλικές επιθέσεις σε διαφορετικές περιόδους, με αποκορύφωμα τον ομαδικό βιασμό της - Έπεσε από το παράθυρο από απελπισία και έμεινε παραπληγική

Ιωάννινα: Νέες μαρτυρίες φωτίζουν κρίσιμες πτυχές της μυστηριώδους εξαφάνισης του Νίκου Κάκαβου
Φως στο Τούνελ 28.03.26

Για τον 55χρονο πρώην συνοριοφύλακα που εξαφανίστηκε από τα Ιωάννινα στις 14 Μαρτίου έχει εκδοθεί Silver Alert - Τι λένε για την υπόθεση άνθρωποι που τον είδαν λίγο προτού χαθεί από προσώπου γης

Ηλεία: Βίντεο-ντοκουμέντο ρίχνει φως στη σοκαριστική υπόθεση του Σάκη Γκολφίνου που κάηκε ζωντανός
Στην Ηλεία 28.03.26

Βίντεο δείχνει το αυτοκίνητο που ακολουθεί τον Σάκη Γκολφίνο στην Ηλεία και αμέσως μετά φεύγει την ώρα που ξεσπά η πυρκαγιά που τον καίει ζωντανό - Το «Φως στο Τούνελ» ανασυνθέτει το μυστήριο

Το «βουνό» των απευθείας αναθέσεων
Τα στοιχεία 28.03.26

Πώς την τελευταία εξαετία δόθηκαν 12 δισ. σε απευθείας αναθέσεις και 8 δισ. σε αναθέσεις κατόπιν διαγωνισμού με μονάχα έναν συμμετέχοντα. Οι αποκαλυπτικοί αριθμοί και τα ερωτήματα για τη διαφάνεια

inStream - Ροή Ειδήσεων
Ισπανία 28.03.26

Τι σημαίνει η συμμετοχή των Χούθι στον πόλεμο – «Θα μπορούσαν να μπλοκάρουν τη Διώρυγα του Σουέζ»
Κόσμος 28.03.26

Οι Χούθι δήλωσαν ότι η επίθεση στο Ισραήλ έρχεται μετά από τη συνεχιζόμενη στοχοποίηση υποδομών στο Ιράν, τον Λίβανο, το Ιράκ και τα παλαιστινιακά εδάφη και αναφέρουν ότι οι επιχειρήσεις τους θα συνεχιστούν.

Οι παίκτες της Μαυριτανίας έκαναν σαν… τρελοί για τον Μέσι – Πήρε τη φανέλα του ο Κοϊτά (vid)
Ποδόσφαιρο 28.03.26

Απέναντι στην κυβέρνηση του Μαξίμου Gate και της έκρηξης ακρίβειας και ανισοτήτων, η χώρα χρειάζεται «επιστροφή στις ρίζες» της δημοκρατικής παράταξης
Editorial 28.03.26

Το να συζητάμε την ανάγκη να γυρίσουμε στις πολιτικές του ΠΑΣΟΚ της δεκαετίας του 1980 δεν είναι νοσταλγία, αλλά αναγκαία συνθήκη για να βγει η χώρα από τα σημερινά αδιέξοδα

Ιωάννινα: Νέες μαρτυρίες φωτίζουν κρίσιμες πτυχές της μυστηριώδους εξαφάνισης του Νίκου Κάκαβου
Φως στο Τούνελ 28.03.26

Ο Μέσι κόντρα στα «κινέζικα»
Ποδόσφαιρο 28.03.26

Δικαστική προσφυγή στις ΗΠΑ για τον Λιονέλ Μέσι για την προστασία της παγκόσμιας εμπορικής του αυτοκρατορίας

Όταν η Chanel φώτισε τα πουκάμισα Charvet, ένα από το καλύτερα κρυμμένα μυστικά του Παρισιού
Chemisier 28.03.26

Το κατάστημα της Place Vendôme από το 1938 δε διαθέτει e-shop, ωστόσο βγήκε στο προσκήνιο χάρη στη συνεργασία του με τη Chanel και τα πουκάμισά του από 400 ευρώ που γοήτευσαν τους Κένεντι, Μπωντλαίρ, Ντενέβ.

Ηλεία: Βίντεο-ντοκουμέντο ρίχνει φως στη σοκαριστική υπόθεση του Σάκη Γκολφίνου που κάηκε ζωντανός
Στην Ηλεία 28.03.26

Χούλιο Ενσίσο: Το καμάρι του Κααγκουαζού και η ελπίδα της Παραγουάης (vids)
Ποδόσφαιρο 28.03.26

Ομιλία Ανδρουλάκη στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ: Πολιτική αλλαγή, «πόλεμος» ενάντια στη δεξιά και «καρφιά» στους εσωκομματικούς αντιπάλους
Πολιτική Γραμματεία 28.03.26

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

