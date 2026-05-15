Περιστέρι: Έγκυος και σε 7ο παιδί η μητέρα – «Δεν ήταν ο μόνιμος τρόπος ζωής μας» λέει ο πατέρας

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η υπόθεση της πολύτεκνης οικογένειας που εντοπίστηκε να διαμένει σε ακατάλληλο διαμέρισμα στο Περιστέρι, την ώρα που αποκαλύπτεται πως η μητέρα είναι έγκυος στο έβδομο παιδί της. Την εγκυμοσύνη επιβεβαίωσε η δικηγόρος της οικογένειας, η οποία επιχείρησε να δώσει διευκρινίσεις για τις συνθήκες που οδήγησαν την οικογένεια στη συγκεκριμένη κατάσταση.

«Πράγματι, το επιβεβαιώνουμε, είναι έγκυος. Θέλω να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα, γιατί αρχικά όταν το ακούει κάποιος ίσως να σχηματίζει μια συγκεκριμένη άποψη. Η οικογένεια αυτή ζούσε σε αρκετά καλές συνθήκες στο νησί. Προέκυψε μια επιτακτική ανάγκη να μετακομίσει η οικογένεια στην Αθήνα, όπου γύρισαν πίσω. Είχαν μισθώσει ένα διαμέρισμα με αρκετές καλές συνθήκες όπου όμως ο προηγούμενος μισθωτής δεν είχε εξέλθει εμπρόθεσμα, οπότε αναγκάστηκαν για μερικές μέρες να μείνουν στο συγκεκριμένο οίκημα» ανέφερε η δικηγόρος της οικογένειας, Αναστασία Κερχανατζίδου, μιλώντας στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα».

Περιστέρι: «Δεν ήταν ο μόνιμος τρόπος ζωής μας»

Ως ένα μεμονωμένο περιστατικό το οποίο οφείλεται σε γαστρεντερίτιδα χαρακτηρίζει ο πατέρας της οικογένειας που ζούσε στο σπίτι τρώγλη του Περιστερίου την εικόνα που αντίκρισαν οι αστυνομικοί που βρέθηκαν εκεί.

Ο πατέρας, υποστηρίζει πως το γεγονός ότι υπήρχαν ακαθαρσίες τόσο στο σπίτι όσο και στα παιδιά, οφείλεται σε μια κατάσταση λόγω της ασθένειας την οποία η μητέρα δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει μόνη της καθώς ο ίδιος εργάζεται το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας.

Επίσης, ο πατέρας τονίζει πως η οικογένειά του είναι δεμένη και ζητά από την πολιτεία να δείξει το κοινωνικό της πρόσωπο ώστε να παραμείνει έτσι προς όφελος της ομαλής ψυχοσωματικής ανάπτυξης των έξι παιδιών.

Τι υποστηρίζει ο πατέρας

«Η οικογένεια που δημιούργησα με την σύζυγό μου είναι όλη μου η ζωή. Εργάζομαι αδιάλειπτα και σκληρά για να προσφέρω στα 6 παιδιά μου, αναγκασμένος να εργάζομαι το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας χωρίς να παραπονεθώ ποτέ γι’ αυτό. Είμαστε μια δεμένη και αγαπημένη οικογένεια.

Το περιστατικό το οποίο ήρθε στη δημοσιότητα δεν ήταν σε καμία περίπτωση ένας μόνιμος τρόπος ζωής. Αναγκαστήκαμε να φιλοξενηθούμε για μερικές ημέρες στο δώμα μέχρι να ολοκληρωθεί η μετοίκησή μας στο νέο μας σπίτι.

Δυστυχώς, περιστατικά ασθένειας (γαστρεντερίτιδα) τα οποία έπληξαν την οικογένεια μου ήταν αυτά τα οποία εκδηλώθηκαν ως μεμονωμένο συμβάν, το οποίο δεν κατάφερε να αντιμετωπίσει μόνη της η σύζυγός μου με 6 παιδιά μέσα στο μικρό αυτό σπίτι.

Ζητώ την εκδήλωση του κοινωνικού προσώπου της πολιτείας και αντί για ένα δριμύ κατηγορώ ας μας συνδράμει ως οφείλει για να κρατήσουμε δεμένη την οικογένεια μας προς όφελος της ομαλής ψυχοσωματικής ανάπτυξης των παιδιών μας» υποστηρίζει ο πατέρας της οικογένειας σύμφωνα με τα όσα μεταδόθηκαν στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα».