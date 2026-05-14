Σημαντική είδηση:
14.05.2026 | 13:29
Σεισμός 3,7 Ρίχτερ στη Μεθώνη
Περιστέρι: Σοκάρουν οι μαρτυρίες για τα 6 παιδιά που ζούσαν σε διαμέρισμα τρώγλη – «Ήταν ανατριχιαστική κατάσταση»
Ελλάδα 14 Μαΐου 2026, 19:03

Καταδικάστηκαν οι γονείς των έξι παιδιών σε ποινή φυλάκισης 16 μηνών, μετατρέψιμη προς 10 ευρώ την ημέρα - Στο νοσοκομείο παραμένουν τα παιδιά που βρέθηκαν στο Περιστέρι υποσιτισμένα και δεν πήγαιναν σχολείο

“Competence hangover”: Μια σοβαρή αλλά λιγότερο γνωστή μορφή burnout

“Competence hangover”: Μια σοβαρή αλλά λιγότερο γνωστή μορφή burnout

Νέες μαρτυρίες για τις συνθήκες που ζούσαν τα 6 μικρά αδέρφια σε διαμέρισμα τρώγλη στο Περιστέρι έρχονται στο φως της δημοσιότητας

Άνθρωποι που τα γνώριζαν και όπως μας λένε είχαν προσπαθήσει να βοηθήσουν τα ίδια και τους γονείς τους, μιλούν για πρώτη φορά για όλα όσα είχαν σκεφτεί, όσα είχαν διαπιστώσει και όσα είχαν δει με τα μάτια τους τα προηγούμενα χρόνια.

Τα 6 παιδιά ηλικίας από 3 έως 13 ετών, ζούσαν με τους γονείς τους μέσα σε ένα δώμα 27 τετραγωνικών, σε πολυκατοικία στο Περιστέρι. Σε ένα δωμάτιο γεμάτο ακαθαρσίες και σκουπίδια, χωρίς να κάνουν μπάνιο, σε άθλιες συνθήκες, μακριά από το σχολείο που κανονικά έπρεπε να πηγαίνουν.

Η ανώνυμη καταγγελία

Μια ανώνυμη καταγγελία είχε σαν αποτέλεσμα να αποκαλυφθεί το δράμα των παιδιών, που πλέον βρίσκονται στο νοσοκομείο Παίδων. Οι γονείς τους που έχουν συλληφθεί καλούνται να δώσουν απαντήσεις σε μια σειρά από ερωτήματα.

Πόσο καιρό ζούσαν με τα παιδιά τους στην ταράτσα της πολυκατοικίας; Ισχύει ότι είχαν αρνηθεί κατ’ επανάληψη κάθε βοήθεια; Πρώην εκπαιδευτικός των παιδιών, στην παλιά γειτονιά τους, λέει στο Live News ότι είχε προσφερθεί να βοηθήσει αλλά δεν βρήκε ανταπόκριση.

«Τους είχαμε πει να πάνε στην εκκλησία να πάρουν γεύματα, δεν ήθελαν. Εκείνοι χρώσταγαν κανένα εξάρι μήνες. Τα χρήματα έλεγαν ότι τα έχουν αλλά τα κρατάνε για να βρουν καλύτερο σπίτι».

Τα ίδια και στην παλιά γειτονιά

Ήταν 2021, όταν η οικογένεια ζούσε σε άλλη γειτονιά στο Περιστέρι. Τα παιδιά που πήγαιναν σχολείο φαίνονταν κατά διαστήματα εξαθλιωμένα.

«Φοβισμένα θα έλεγα κάπως, όταν μία μαμά λέει σε ένα παιδί θα κάτσεις στο παγκάκι και δεν θα κουνηθείς μέχρι να σου πω και το παιδί δεν κουνιέται… Ένας εκπαιδευτικός καταλαβαίνει πολλά».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η σχολική τροχονόμος στην παλιά γειτονιάς τους. Θυμάται τα παιδιά που σήμερα είναι τα μεγαλύτερα της οικογένειας, να δείχνουν όλο και πιο ταλαιπωρημένα με το πέρασμα του χρόνου.

«Αυτά τα παιδάκια ερχόντουσαν στο σχολείο μας. Ήταν 5 αδερφάκια. Τα δύο ήταν στο δημοτικό και τα δύο στο νήπιο. Αυτά που ήταν στο νήπιο ήταν πάρα πολύ καχεκτικά. Μιλάμε πολύ αδύνατα, ατημέλητα. Όταν αντιλήφθηκε η μαμά ότι έρχεται η Αστυνομία πήρε τα μικρά και εξαφανίστηκε. Πήραν τα μεγάλα μόνο τότε σε κάποια δομή. Μετά δεν ξέρουμε τι έγινε. Τους τα ξαναέδωσαν. Δεν έχουμε καταλάβει τον λόγο».

Συγκλονιστικές μαρτυρίες

Μαρτυρίες από το οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον κάνουν λόγο για μακροχρόνιες δυσκολίες διαβίωσης, ελλιπή φροντίδα των παιδιών, αλλά και προβλήματα στη σίτιση και την υγιεινή τους.

«Τους δώσαμε πόσες σακούλες ρούχα, έχει περάσει ολόκληρη η σχολική χρονιά, δεν έχουμε δει τα παιδιά να φορέσουν ένα από τα ρούχα που δώσαμε. Η πεθερά μου έτυχε και την έβλεπε τη γυναίκα που κατέβαινε με το καρότσι μια, δυο, τρεις φορές. Την είδε με τα πολλά παιδάκια. Κάποια στιγμή μας λέει: «Σταμάτα ρε κορίτσι μου», λέει, «που σε θέλω». Και της έδωσε μια τσάντα τρόφιμα, μακαρόνια, ρύζια, σάλτσα ζάχαρη, τα πάντα», είπε μητέρα συμμαθητών των παιδιών.

«Όταν πήγε όμως η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Περιστερίου στο σπίτι, είπαν ότι βρέθηκε η κουζίνα, αλλά στην οποία κουζίνα δεν έχει μαγειρευτεί ποτέ φαγητό. Ήταν μη αξιοποιήσιμη τελείως. Το σπίτι ακατάστατο, χωρίς κρεβάτια, χωρίς να κοιμόντουσαν στο πάτωμα. Και τότε είχε πει ότι δεν μαγειρεύουν γιατί ο μπαμπάς δουλεύει σε ξενοδοχείο και φέρνει φαγητό από εκεί».

«Εγώ τον μπαμπά όσες φορές τον πετύχαινα στο δρόμο, γιατί κάποιες φορές τον είχα πετύχει να κοιμάται και στο αμάξι, ένα παλιό κόκκινο αυτοκίνητο. Όσες ώρες τον πετύχαινα τον μπαμπά στον δρόμο, θα τον έβλεπα να τρώει είτε σάντουιτς τυποποιημένο είτε κάνα κρουασάν. Δηλαδή πάντα κάτι να σου έφερνε ο μπαμπάς στο δρόμο. Ήταν και 2 μέτρα. Ήταν ένας νταγκλαράς».

«Όλα ατημέλητα, ατημέλητα, βρόμικα, σκισμένα. Μπορώ να σου πω ότι ήταν όλο το χρόνο με τα ίδια ρούχα, ίδια παπούτσια. Όλες τις ημέρες δεν τα βγάζανε από πάνω τους. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται και δεν βρομάει. Δηλαδή τα πλένανε με σκέτο νερό και τα ξαναβάζανε. Δηλαδή έρχονταν κοντά σου και δεν σου ερχόταν η μυρωδιά αφού ήξερες ότι αυτός ο άνθρωπος είναι τελείως άπλυτος. Δεν μπορώ να το εξηγήσω αυτό», συμπλήρωσε.

«Οι κοινωνικές υπηρεσίες πήρανε για λίγο τα παιδιά και τα έδωσαν ξανά πίσω»

Ο διευθυντής του σχολείου όπου φοιτούσαν τα παιδιά ανέφερε στο Live News τα εξής:

«Αν δίδυμα έρχονται με μονό καρότσι χωρίς ομπρέλα, όταν βρέχει έξω, αν έξι άτομα οικογένεια κοιμούνται, όπως φάνηκε τελικά στρωματσάδα, ας πούμε, σε ένα δωμάτιο και αν τα παιδιά λόγω αυτών των συνθηκών έχουν μαζέψει πάρα πολλές απουσίες, μα οι πολλές απουσίες είναι που ξεκίνησαν το πράγμα…».

«Αυτά τα παιδάκια, δυστυχώς, σίγουρα θα έχουν πάθει καμιά πνευμονία, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν μπορεί, ήταν ανατριχιαστική κατάσταση».

«Όταν ζεις σε ένα δωμάτιο, με κλειστά παντζούρια, παράθυρα με χαρτοκιβώτια καρφωμένα πάνω στα παράθυρα για να μην μπαίνει καθόλου φως, να μην τους βλέπει κανένας και το λες αυτό. Ξεκινάς τις διαδικασίες και στη συνεχεία τα δίνουν πάλι πίσω. Τι να σας πω τώρα; Λειτουργεί το σύστημα; Δεν λειτουργεί».

«Όπως έλεγε η κοινωνική υπηρεσία, βρήκε τα δύο δωμάτια φουλ με πράγματα, κιβώτια μαζεμένα, δήθεν ότι ήταν έτοιμοι να κάνουν μετακόμιση αν έβρισκαν σπίτι, που δε βρίσκαν ποτέ. Η κουζίνα σε αχρηστία, το μπάνιο σε ημιαχρηστία. Τι άλλο να σας πω; Είχαν σε ένα δωμάτιο, είχαν ένα δωμάτιο για στρωματσάδα κάτω, με φουλ υγρασία στους τοίχους και καθόλου ήλιο μέσα. Τι να σας πω τώρα; Και είπαμε ότι αυτή η κατάσταση δεν είναι για τα παιδιά που είδε και η κοινωνική λειτουργός. Προχώρησε η διαδικασία, τα πήρανε για μια βδομάδα δύο και μετά τα ξανά έδωσαν πίσω».

Οι γονείς συνελήφθησαν με εντολή εισαγγελέα για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο, ενώ η υπόθεση τέθηκε υπό διερεύνηση από τις κοινωνικές υπηρεσίες.

Στο μικροσκόπιο οι αντιφάσεις της γιαγιάς

Η γιαγιά των παιδιών υποστηρίζει πως οι γονείς λάτρευαν τα παιδιά τους και πως τα όσα διαπιστώθηκαν είχαν να κάνουν με οικονομικά προβλήματα που προέκυψαν το τελευταίο διάστημα.

Στις περιγραφές της όμως, άλλοτε φέρεται να υποστήριζε πως η πολυμελής οικογένεια ζούσε τους τελευταίους μήνες σε δώμα και άλλοτε πως ζούσαν για χρόνια στην ταράτσα της πολυκατοικίας.

«Δεν ξέρω πως το διαμόρφωσαν και πως το κάνανε. Απλώς μου είπε ότι μένουν στου πεθερού της. Μου είπε πως είναι δύσκολα και ζορίζονται».

Όπως αναφέρει η γιαγιά των παιδιών, η οικογένεια ισχυριζόταν είχε βρει νέο σπίτι και περίμεναν να μπει, ενώ τώρα ζητά να αναλάβει την επιμέλεια των παιδιών.

«Δεν ξέρω ακριβώς πού το έχουνε βρει. Ήξερα που με είχε πάρει ο γαμπρός μου τηλέφωνο ότι έχουν βρει σπίτι. Σε δυο μέρες ήτανε να μπούνε μέσα, αλλά επειδή δεν είχανε φύγει ακόμη οι νοικάρηδες που τους είχανε πει και θέλανε να βάλουν το νερό και το ρεύμα στο όνομά τους, γι’ αυτό δεν μπήκανε μέσα ακόμα και μένανε στον πεθερό τους. Πού θα πήγαιναν να μένανε στον δρόμο; Τα είχανε ξαναπάρει άλλη μια φορά τα παιδιά. Πάλι σε ένα σπίτι. Ήταν έτοιμα τότε πάλι να κατέβουν κάτω και είχαν φτιάξει τις κούτες, είχανε κλείσει το σπίτι. Τα είχανε κλείσει όλα. Και πήγαν ξαφνικά και τα πήρανε τα παιδιά. Εγώ θέλω να πάρω την επιμέλεια των εγγονιών μου. Δεν μπορώ να αφήσω τα παιδιά να μου τα πάρουν», είπε.

Αναφορές στο Χαμόγελο του Παιδιού

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο «Χαμόγελο του Παιδιού» έχουν γίνει 2 αναφορές για τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης των παιδιών, ενώ είχε ενημερωθεί και ο εισαγγελέας ανηλίκων τον Φεβρουάριο του 2025 και τον περασμένο Μάρτιο.

«Ήταν ήρεμα παιδάκια, δηλαδή δεν εκδηλώνονταν εύκολα ή εύκολα να σου πιάσουν τη συζήτηση. Ήταν μαζεμένα, βέβαια δεν φάνηκαν ποτέ κακοποιημένα. Αυτό οφείλω να το πω, ούτε χτυπημένα ούτε τίποτα. Και κάποια στιγμή γιατί όλο το πράγμα ξεκίνησε που δεν ερχόντουσαν σχολείο. Εκεί έκανε αναφορά ο διευθυντής».

Σύμφωνα με την δημοτική αρχή δεν είναι η πρώτη φορά που η συγκεκριμένη οικογένεια απασχολεί τις κοινωνικές υπηρεσίες του δήμου. Προχθές μετά από ανώνυμη καταγγελία οι αστυνομικοί έκαναν έφοδο στο δώμα με τα ανήλικα παιδιά και δεν πίστευαν στα μάτια τους.

Οι γιατροί στο νοσοκομείο Παίδων υπέβαλαν τα αδερφάκια σε μια σειρά εξετάσεων για να διαπιστωθεί η κατάσταση της υγείας τους.

Το μεσημέρι οι γονείς των παιδιών καταδικάστηκαν σε φυλάκιση 16 μηνών, με την ποινή να είναι μετατρέψιμη προς 10 ευρώ ημερησίως. Άσκησαν έφεση και αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι τη δίκη τους. Τα 6 παιδιά τους βρίσκονται υπό ιατρική παρακολούθηση, την ώρα που οι Αρχές προσπαθούν να ρίξουν άπλετο φως στον Γολγοθά που ανέβαιναν.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με «οδηγούς» Βιοχάλκο και τράπεζες η άνοδος

Vita.gr
“Competence hangover”: Μια σοβαρή αλλά λιγότερο γνωστή μορφή burnout

Πετρέλαιο
Στενά του Ορμούζ: Οι ροές πετρελαίου αυξάνονται, και άλλα τάνκερ αποχωρούν

inWellness
inTown
«ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς
inTickets 13.05.26

Η μουσική παράσταση «ASTORIA» μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, εκεί όπου μια μικρή Ελλάδα γεννιέται μέσα σε ένα καφενείο στην καρδιά της Αστόριας και το τραγούδι γίνεται φωνή, παρηγοριά και αντίσταση.

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που έκανε απάτες σε βάρος του ΕΟΠΥΥ – Το κόλπο με 19.610 εικονικές φυσικοθεραπείας
Ελλάδα 14.05.26

Συνελήφθη γνωστός φυσικοθεραπευτής στον Πειραιά και δύο ορθοπεδικοί ιατροί - Σύμφωνα με την Αστυνομία η συνολική ζημία σε βάρος του ΕΟΠΥΥ υπερβαίνει τις 264.000 ευρώ

Σύνταξη
Κρήτη: Επιδεινώθηκε η κατάσταση της υγείας της 28χρονης που την παρέσυρε με το αυτοκίνητο ο σύζυγός της
Ελλάδα 14.05.26

Ο σύζυγός της που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας κρίθηκε χθες προφυλακιστέος - Επιμένει ότι ο σοβαρότατος τραυματισμός της γυναίκας του, ήταν αποτέλεσμα ατυχήματος. Αρνείται πως την χτύπησε και την παρέσυρε με το βανάκι του.

Σύνταξη
Άνω Λιόσια: Επίθεση με πέτρες και ξύλα σε ομάδα ΔΙΑΣ που καταδίωκε ύποπτο ΙΧ – Δάγκωσαν αστυνομικό
Ελλάδα 14.05.26

Όταν το αστυνομικοί έφτασαν κοντά σε οικισμό Ρομά στα Άνω Λιόσια περίπου 80 άτομα τους επιτέθηκαν με συνέπεια να τραυματιστεί ένας αστυνομικός από πέτρες και δαγκωματιές

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Προφυλακιστέος ο ένας από τους δύο κατηγορούμενους που σκότωσαν και πέταξαν 54χρονο στον Λουδία
Θεσσαλονίκη 14.05.26

Οι δύο κατηγορούμενοι ισχυρίζονται ότι οι διαφορές τους με το θύμα και το επεισόδιο που ακολούθησε σχετίζονταν με την κλοπή περιστεριών - Δεν έχει εντοπιστεί η σορός στον Λουδία

Σύνταξη
Πειραιάς: Φορτίο μαμούθ με 46 κιλά κοκαΐνη κατέσχεσαν οι Αρχές στο λιμάνι
1,7 εκατ. ευρώ 14.05.26

Οι Δυνάμεις Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών εντόπισαν ύποπτο εμπορευματοκιβώτιο προερχόμενο από το Εκουαδόρ στο λιμάνι του Πειραιά - Η κοκαΐνη που βρέθηκε υπολογίζεται στα 1,7 εκατ. ευρώ

Σύνταξη
Κρήτη: Τουρίστρια τραυματίστηκε στο φαράγγι Κυκλάμινου – Επιχείρηση διάσωσης από την Πυροσβεστική
Κρήτη 14.05.26

Η γυναίκα φέρεται να έχει τραυματιστεί στο πόδι - Στο σημείο επιχειρούν 10 διασώστες για τη μεταφορά της από το μονοπάτι - Θα διακομιστεί με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο

Σύνταξη
Καλλιθέα: Στον ανακριτή ο 58χρονος που άνοιξε πυρ σε μπαρ και τραυμάτισε την ιδιοκτήτρια
Βαριές κατηγορίες 14.05.26

Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο ποια θα είναι η υπερασπιστική γραμμή που θα ακολουθήσει ο 58χρονος κατά την απολογία του στον ανακριτή για την επίθεση με ούζι στην Καλλιθέα

Σύνταξη
Τέμπη: Στον Άρειο Πάγο συγγενείς θυμάτων – Ζητούν να διωχθεί για κακούργημα ο Κώστας Αχ. Καραμανλής
Ελλάδα 14.05.26

Συγγενείς θυμάτων που έχασαν τόσο τραγικά τη ζωή τους στα Τέμπη στρέφονται κατά του Κώστα Αχ. Καραμανλή, ζητώντας αναβάθμιση της κατηγορίας από πλημμεληματική παράβαση καθήκοντος σε κακουργηματική δίωξη - Θα στραφούν και κατά των βουλευτών της Εξεταστικής

Σύνταξη
Σεισμός 3,7 Ρίχτερ στη Μεθώνη
Ελλάδα 14.05.26

Η δόνηση έγινε αισθητή σε περιοχές της νοτιοδυτικής Πελοποννήσου, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί

Σύνταξη
Μια νίκη προσφέρει μια… άλλη χρονιά
On Field 14.05.26

Ο Ολυμπιακός έχει τον τρόπο για να πάρει το τρίποντο στη Νέα Φιλαδέλφεια, ανοίγοντας έτσι «παράθυρο» με… θέα Champions League

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Μακόλεϊ Κάλκιν δεν έχει ξεπεράσει ακόμα τον θάνατο της «μητέρας» του Κάθριν Ο’ Χάρα
«Της χρωστάω» 14.05.26

Περίπου τρεις μήνες μετά τον ξαφνικό θάνατο της ηθοποιού Κάθριν Ο' Χάρα, ο κινηματογραφικός της γιος από το Μόνος στο Σπίτι Μακόλεϊ Κάλκιν νιώθει ότι κάτι της χρωστάει

Φροίξος Φυντανίδης
LIVE: ΑΕΚ – Άρης Betsson
Μπάσκετ 14.05.26

LIVE: ΑΕΚ – Άρης Betsson. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Άρης Betsson για το Game 1 των προημιτελικών των play offs της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Μετωπική Κωνσταντοπούλου-Γεωργιάδη στη Βουλή με κατηγορίες για παρακρατικούς μηχανισμούς
Πολιτική Γραμματεία 14.05.26

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφέρθηκε και στις δικογραφίες που έχουν φτάσει στη Βουλή και την αφορούν. Μεταξύ άλλων, υποστήριξε πως της κοινοποιήθηκαν οι υποθέσεις μεταξύ Τρίτης και Τετάρτης κατόπιν εντολής Φλωρίδη στη Βουλή και ότι, πριν τις παραλάβει, της κινητοποιήθηκε η κλήση να εμφανιστεί στην Επιτροπή Δεοντολογίας

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Συνελήφθη γνωστός φυσικοθεραπευτής στον Πειραιά και δύο ορθοπεδικοί ιατροί - Σύμφωνα με την Αστυνομία η συνολική ζημία σε βάρος του ΕΟΠΥΥ υπερβαίνει τις 264.000 ευρώ

Σύνταξη
Πρωτοφανές: Ο Γκαγκάτσης έτρεξε να προλάβει τις ομάδες για τον Λανουά
On Field 14.05.26

Παράγοντες της ΕΠΟ έχουν επιδοθεί σε κούρσα στήριξης του Λανουά, αν και δεν είναι αρμόδιοι, και δίνουν την εντύπωση ότι θέλουν να προκαταβάλουν τις εξελίξεις. Οι ΠΑΕ δεν πήραν επίσημη θέση

Μετωπική σύγκρουση ΝΔ – ΠΑΣΟΚ: Η στρατηγική του «όλοι ίδιοι είναι», τα focus group και το ακίνητο Ανδρουλάκη
Πολιτική Γραμματεία 14.05.26

Για δολοφονία χαρακτήρα κατηγορούν από τη Χαριλάου Τρικούπη την κυβέρνηση, προαναγγέλλοντας ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης θα στείλει τους συκοφάντες του στη Δικαιοσύνη. Το Μαξίμου επιχειρεί να πλήξει το ηθικό του πλεονέκτημα, που αναγνωρίζεται από τους πολίτες βάσει των focus group.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Τέλος εποχής για τα φθηνά αεροπορικά: Έρχονται αναπόφευκτες αυξήσεις στην Ευρώπη
Ισχυρές αναταράξεις 14.05.26

Η Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών (IATA) κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, προειδοποιώντας τους Ευρωπαίους ταξιδιώτες ότι οι ανατιμήσεις στα εισιτήρια αποτελούν πλέον μονόδρομο

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
GLP-1: Πώς τα φάρμακα αδυνατίσματος αλλάζουν τις διατροφικές συνήθειες και πιέζουν την εστίαση
GLP-1 14.05.26

Η ραγδαία εξάπλωση των φαρμάκων GLP-1 για απώλεια βάρους οδηγεί εκατομμύρια Αμερικανούς να τρώνε λιγότερο, προκαλώντας νέες πιέσεις και μεγάλες προσαρμογές στον κλάδο της εστίασης

Νατάσα Σινιώρη
«Για λόγους ευπρέπειας»: Οι νέοι κανόνες εμφάνισης στις Κάννες είναι ο «εφιάλτης» της Σενσόρι
Dos and Don'ts 14.05.26

Λιγότερη πρόκληση και περισσότερη «παλιά χολιγουντιανή λάμψη» ζητούν φέτος οι Κάννες, επαναφέροντας αυστηρούς κανόνες ένδυσης και αποκλείοντας τις αποκαλυπτικές εμφανίσεις από το κόκκινο χαλί

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Νετανιάχου μηνύει τους New York Times – Ισχυρίζεται ότι εξισώνουν τους Ισραηλινούς στρατιώτες με τη Χαμάς
Πόλεμος στη Γάζα 14.05.26

Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στο Ισραήλ άρθρο των New York Times, αναφορικά με καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση Παλαιστινίων από Ισραηλινούς στρατιώτες στη Γάζα. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός μηνύει την εφημερίδα και τον αρθρογράφο της.

Σύνταξη
Διπλό σκάνδαλο Λανουά: Όρισε Γεωργιανούς στο Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ, φέρνει Ιταλούς για το ΑΕΚ-Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 14.05.26

Ούτε προσχήματα ο Λανουά, ο οποίος έκανε επιλογές που προκαλούν για τα καθοριστικά παιχνίδια της τελευταίας αγωνιστικής των πλέι οφ της Stoiximan Super League

Τραμπ – Σι: Τακτική ανακωχή στο Πεκίνο με φόντο την Ταϊβάν και τον παγκόσμιο έλεγχο των σπάνιων γαιών
Κόσμος 14.05.26

Από την ενεργειακή ασφάλεια του Ορμούζ μέχρι τον έλεγχο των κρίσιμων ορυκτών, η σύνοδος Τραμπ-Σι επανασχεδιάζει τις ισορροπίες των δύο υπερδυνάμεων σε μια προσπάθεια αποφυγής της ολοκληρωτικής ρήξης.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Κρήτη: Επιδεινώθηκε η κατάσταση της υγείας της 28χρονης που την παρέσυρε με το αυτοκίνητο ο σύζυγός της
Ελλάδα 14.05.26

Ο σύζυγός της που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας κρίθηκε χθες προφυλακιστέος - Επιμένει ότι ο σοβαρότατος τραυματισμός της γυναίκας του, ήταν αποτέλεσμα ατυχήματος. Αρνείται πως την χτύπησε και την παρέσυρε με το βανάκι του.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Στη Βουλή πέντε αιτήματα άρσης ασυλίας σε βάρος της – Ποιες υποθέσεις αφορούν
Την ίδια ημέρα 14.05.26

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ελέγχεται για σωρεία σοβαρών αξιόποινων πράξεων, όπως παράνομη βιντεοσκόπηση, παραβίαση προσωπικών δεδομένων, παραβίαση απορρήτου προφορικών συνομιλιών, σοβαρή διατάραξη λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας, απλή συνέργεια σε απόπειρα φθοράς δημόσιας υπηρεσίας και συκοφαντική δυσφήμηση

Η Κούβα ξέμεινε από ντίζελ και μαζούτ – Η Αβάνα ζητά από τις ΗΠΑ να άρουν τον αποκλεισμό
Πλήρης αποκλεισμός 14.05.26

Διαμαρτυρίες ξέσπασαν τη νύχτα στην Κούβα, καθώς τα μπλακ-άουτ στη χώρα διαρκούν έω2 22 ώρες την ημέρα, εξαιτίας του αμερικανικού αποκλεισμού. Οι ΗΠΑ ισχυρίζονται ότι η Αβάνα αρνείται τη βοήθειά τους.

Αρχοντία Κάτσουρα
Τα ερωτήματα Σπίρτζη για την ανάσυρση της υπόθεσης των υποκλοπών από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου
Πολιτική Γραμματεία 14.05.26

«Αν ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ανέθεσε στον Αντεισαγγελέα ΑΠ την αίτηση ανάσυρσης από το αρχείο που κατέθεσα με τα νέα στοιχεία, γιατί δεν έκανε το ίδιο και με τα στοιχεία που του διαβιβάστηκαν από το Μονομελές Πρωτοδικείο αλλά αντιθέτως επιλήφθηκε ο ίδιος και εσπευσμένα έβγαλε απόφαση περί μη ανάσυρσης της υπόθεσης από το αρχείο;», ρωτά ο Χρήστος Σπίρτζης

Ο Μπενίτεθ σε ντοκιμαντέρ για το Champions League της Λίβερπουλ το 2005 (vid)
Ποδόσφαιρο 14.05.26

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Ράφα Μπενίτεθ θα πρωταγωνιστήσει σε ντοκιμαντέρ του Netflix, το οποίο εξιστορεί την ιστορική πορεία της Λίβερπουλ μέχρι την κατάκτηση του Champions League το 2005.

Άνω Λιόσια: Επίθεση με πέτρες και ξύλα σε ομάδα ΔΙΑΣ που καταδίωκε ύποπτο ΙΧ – Δάγκωσαν αστυνομικό
Ελλάδα 14.05.26

Όταν το αστυνομικοί έφτασαν κοντά σε οικισμό Ρομά στα Άνω Λιόσια περίπου 80 άτομα τους επιτέθηκαν με συνέπεια να τραυματιστεί ένας αστυνομικός από πέτρες και δαγκωματιές

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

