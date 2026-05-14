Περιστέρι: Σοκάρουν οι μαρτυρίες για τα 6 παιδιά που ζούσαν σε διαμέρισμα τρώγλη – «Ήταν ανατριχιαστική κατάσταση»

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Νέες μαρτυρίες για τις συνθήκες που ζούσαν τα 6 μικρά αδέρφια σε διαμέρισμα τρώγλη στο Περιστέρι έρχονται στο φως της δημοσιότητας

Άνθρωποι που τα γνώριζαν και όπως μας λένε είχαν προσπαθήσει να βοηθήσουν τα ίδια και τους γονείς τους, μιλούν για πρώτη φορά για όλα όσα είχαν σκεφτεί, όσα είχαν διαπιστώσει και όσα είχαν δει με τα μάτια τους τα προηγούμενα χρόνια.

Τα 6 παιδιά ηλικίας από 3 έως 13 ετών, ζούσαν με τους γονείς τους μέσα σε ένα δώμα 27 τετραγωνικών, σε πολυκατοικία στο Περιστέρι. Σε ένα δωμάτιο γεμάτο ακαθαρσίες και σκουπίδια, χωρίς να κάνουν μπάνιο, σε άθλιες συνθήκες, μακριά από το σχολείο που κανονικά έπρεπε να πηγαίνουν.

Η ανώνυμη καταγγελία

Μια ανώνυμη καταγγελία είχε σαν αποτέλεσμα να αποκαλυφθεί το δράμα των παιδιών, που πλέον βρίσκονται στο νοσοκομείο Παίδων. Οι γονείς τους που έχουν συλληφθεί καλούνται να δώσουν απαντήσεις σε μια σειρά από ερωτήματα.

Πόσο καιρό ζούσαν με τα παιδιά τους στην ταράτσα της πολυκατοικίας; Ισχύει ότι είχαν αρνηθεί κατ’ επανάληψη κάθε βοήθεια; Πρώην εκπαιδευτικός των παιδιών, στην παλιά γειτονιά τους, λέει στο Live News ότι είχε προσφερθεί να βοηθήσει αλλά δεν βρήκε ανταπόκριση.

«Τους είχαμε πει να πάνε στην εκκλησία να πάρουν γεύματα, δεν ήθελαν. Εκείνοι χρώσταγαν κανένα εξάρι μήνες. Τα χρήματα έλεγαν ότι τα έχουν αλλά τα κρατάνε για να βρουν καλύτερο σπίτι».

Τα ίδια και στην παλιά γειτονιά

Ήταν 2021, όταν η οικογένεια ζούσε σε άλλη γειτονιά στο Περιστέρι. Τα παιδιά που πήγαιναν σχολείο φαίνονταν κατά διαστήματα εξαθλιωμένα.

«Φοβισμένα θα έλεγα κάπως, όταν μία μαμά λέει σε ένα παιδί θα κάτσεις στο παγκάκι και δεν θα κουνηθείς μέχρι να σου πω και το παιδί δεν κουνιέται… Ένας εκπαιδευτικός καταλαβαίνει πολλά».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η σχολική τροχονόμος στην παλιά γειτονιάς τους. Θυμάται τα παιδιά που σήμερα είναι τα μεγαλύτερα της οικογένειας, να δείχνουν όλο και πιο ταλαιπωρημένα με το πέρασμα του χρόνου.

«Αυτά τα παιδάκια ερχόντουσαν στο σχολείο μας. Ήταν 5 αδερφάκια. Τα δύο ήταν στο δημοτικό και τα δύο στο νήπιο. Αυτά που ήταν στο νήπιο ήταν πάρα πολύ καχεκτικά. Μιλάμε πολύ αδύνατα, ατημέλητα. Όταν αντιλήφθηκε η μαμά ότι έρχεται η Αστυνομία πήρε τα μικρά και εξαφανίστηκε. Πήραν τα μεγάλα μόνο τότε σε κάποια δομή. Μετά δεν ξέρουμε τι έγινε. Τους τα ξαναέδωσαν. Δεν έχουμε καταλάβει τον λόγο».

Συγκλονιστικές μαρτυρίες

Μαρτυρίες από το οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον κάνουν λόγο για μακροχρόνιες δυσκολίες διαβίωσης, ελλιπή φροντίδα των παιδιών, αλλά και προβλήματα στη σίτιση και την υγιεινή τους.

«Τους δώσαμε πόσες σακούλες ρούχα, έχει περάσει ολόκληρη η σχολική χρονιά, δεν έχουμε δει τα παιδιά να φορέσουν ένα από τα ρούχα που δώσαμε. Η πεθερά μου έτυχε και την έβλεπε τη γυναίκα που κατέβαινε με το καρότσι μια, δυο, τρεις φορές. Την είδε με τα πολλά παιδάκια. Κάποια στιγμή μας λέει: «Σταμάτα ρε κορίτσι μου», λέει, «που σε θέλω». Και της έδωσε μια τσάντα τρόφιμα, μακαρόνια, ρύζια, σάλτσα ζάχαρη, τα πάντα», είπε μητέρα συμμαθητών των παιδιών.

«Όταν πήγε όμως η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Περιστερίου στο σπίτι, είπαν ότι βρέθηκε η κουζίνα, αλλά στην οποία κουζίνα δεν έχει μαγειρευτεί ποτέ φαγητό. Ήταν μη αξιοποιήσιμη τελείως. Το σπίτι ακατάστατο, χωρίς κρεβάτια, χωρίς να κοιμόντουσαν στο πάτωμα. Και τότε είχε πει ότι δεν μαγειρεύουν γιατί ο μπαμπάς δουλεύει σε ξενοδοχείο και φέρνει φαγητό από εκεί».

«Εγώ τον μπαμπά όσες φορές τον πετύχαινα στο δρόμο, γιατί κάποιες φορές τον είχα πετύχει να κοιμάται και στο αμάξι, ένα παλιό κόκκινο αυτοκίνητο. Όσες ώρες τον πετύχαινα τον μπαμπά στον δρόμο, θα τον έβλεπα να τρώει είτε σάντουιτς τυποποιημένο είτε κάνα κρουασάν. Δηλαδή πάντα κάτι να σου έφερνε ο μπαμπάς στο δρόμο. Ήταν και 2 μέτρα. Ήταν ένας νταγκλαράς».

«Όλα ατημέλητα, ατημέλητα, βρόμικα, σκισμένα. Μπορώ να σου πω ότι ήταν όλο το χρόνο με τα ίδια ρούχα, ίδια παπούτσια. Όλες τις ημέρες δεν τα βγάζανε από πάνω τους. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται και δεν βρομάει. Δηλαδή τα πλένανε με σκέτο νερό και τα ξαναβάζανε. Δηλαδή έρχονταν κοντά σου και δεν σου ερχόταν η μυρωδιά αφού ήξερες ότι αυτός ο άνθρωπος είναι τελείως άπλυτος. Δεν μπορώ να το εξηγήσω αυτό», συμπλήρωσε.

«Οι κοινωνικές υπηρεσίες πήρανε για λίγο τα παιδιά και τα έδωσαν ξανά πίσω»

Ο διευθυντής του σχολείου όπου φοιτούσαν τα παιδιά ανέφερε στο Live News τα εξής:

«Αν δίδυμα έρχονται με μονό καρότσι χωρίς ομπρέλα, όταν βρέχει έξω, αν έξι άτομα οικογένεια κοιμούνται, όπως φάνηκε τελικά στρωματσάδα, ας πούμε, σε ένα δωμάτιο και αν τα παιδιά λόγω αυτών των συνθηκών έχουν μαζέψει πάρα πολλές απουσίες, μα οι πολλές απουσίες είναι που ξεκίνησαν το πράγμα…».

«Αυτά τα παιδάκια, δυστυχώς, σίγουρα θα έχουν πάθει καμιά πνευμονία, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν μπορεί, ήταν ανατριχιαστική κατάσταση».

«Όταν ζεις σε ένα δωμάτιο, με κλειστά παντζούρια, παράθυρα με χαρτοκιβώτια καρφωμένα πάνω στα παράθυρα για να μην μπαίνει καθόλου φως, να μην τους βλέπει κανένας και το λες αυτό. Ξεκινάς τις διαδικασίες και στη συνεχεία τα δίνουν πάλι πίσω. Τι να σας πω τώρα; Λειτουργεί το σύστημα; Δεν λειτουργεί».

«Όπως έλεγε η κοινωνική υπηρεσία, βρήκε τα δύο δωμάτια φουλ με πράγματα, κιβώτια μαζεμένα, δήθεν ότι ήταν έτοιμοι να κάνουν μετακόμιση αν έβρισκαν σπίτι, που δε βρίσκαν ποτέ. Η κουζίνα σε αχρηστία, το μπάνιο σε ημιαχρηστία. Τι άλλο να σας πω; Είχαν σε ένα δωμάτιο, είχαν ένα δωμάτιο για στρωματσάδα κάτω, με φουλ υγρασία στους τοίχους και καθόλου ήλιο μέσα. Τι να σας πω τώρα; Και είπαμε ότι αυτή η κατάσταση δεν είναι για τα παιδιά που είδε και η κοινωνική λειτουργός. Προχώρησε η διαδικασία, τα πήρανε για μια βδομάδα δύο και μετά τα ξανά έδωσαν πίσω».

Οι γονείς συνελήφθησαν με εντολή εισαγγελέα για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο, ενώ η υπόθεση τέθηκε υπό διερεύνηση από τις κοινωνικές υπηρεσίες.

Στο μικροσκόπιο οι αντιφάσεις της γιαγιάς

Η γιαγιά των παιδιών υποστηρίζει πως οι γονείς λάτρευαν τα παιδιά τους και πως τα όσα διαπιστώθηκαν είχαν να κάνουν με οικονομικά προβλήματα που προέκυψαν το τελευταίο διάστημα.

Στις περιγραφές της όμως, άλλοτε φέρεται να υποστήριζε πως η πολυμελής οικογένεια ζούσε τους τελευταίους μήνες σε δώμα και άλλοτε πως ζούσαν για χρόνια στην ταράτσα της πολυκατοικίας.

«Δεν ξέρω πως το διαμόρφωσαν και πως το κάνανε. Απλώς μου είπε ότι μένουν στου πεθερού της. Μου είπε πως είναι δύσκολα και ζορίζονται».

Όπως αναφέρει η γιαγιά των παιδιών, η οικογένεια ισχυριζόταν είχε βρει νέο σπίτι και περίμεναν να μπει, ενώ τώρα ζητά να αναλάβει την επιμέλεια των παιδιών.

«Δεν ξέρω ακριβώς πού το έχουνε βρει. Ήξερα που με είχε πάρει ο γαμπρός μου τηλέφωνο ότι έχουν βρει σπίτι. Σε δυο μέρες ήτανε να μπούνε μέσα, αλλά επειδή δεν είχανε φύγει ακόμη οι νοικάρηδες που τους είχανε πει και θέλανε να βάλουν το νερό και το ρεύμα στο όνομά τους, γι’ αυτό δεν μπήκανε μέσα ακόμα και μένανε στον πεθερό τους. Πού θα πήγαιναν να μένανε στον δρόμο; Τα είχανε ξαναπάρει άλλη μια φορά τα παιδιά. Πάλι σε ένα σπίτι. Ήταν έτοιμα τότε πάλι να κατέβουν κάτω και είχαν φτιάξει τις κούτες, είχανε κλείσει το σπίτι. Τα είχανε κλείσει όλα. Και πήγαν ξαφνικά και τα πήρανε τα παιδιά. Εγώ θέλω να πάρω την επιμέλεια των εγγονιών μου. Δεν μπορώ να αφήσω τα παιδιά να μου τα πάρουν», είπε.

Αναφορές στο Χαμόγελο του Παιδιού

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο «Χαμόγελο του Παιδιού» έχουν γίνει 2 αναφορές για τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης των παιδιών, ενώ είχε ενημερωθεί και ο εισαγγελέας ανηλίκων τον Φεβρουάριο του 2025 και τον περασμένο Μάρτιο.

«Ήταν ήρεμα παιδάκια, δηλαδή δεν εκδηλώνονταν εύκολα ή εύκολα να σου πιάσουν τη συζήτηση. Ήταν μαζεμένα, βέβαια δεν φάνηκαν ποτέ κακοποιημένα. Αυτό οφείλω να το πω, ούτε χτυπημένα ούτε τίποτα. Και κάποια στιγμή γιατί όλο το πράγμα ξεκίνησε που δεν ερχόντουσαν σχολείο. Εκεί έκανε αναφορά ο διευθυντής».

Σύμφωνα με την δημοτική αρχή δεν είναι η πρώτη φορά που η συγκεκριμένη οικογένεια απασχολεί τις κοινωνικές υπηρεσίες του δήμου. Προχθές μετά από ανώνυμη καταγγελία οι αστυνομικοί έκαναν έφοδο στο δώμα με τα ανήλικα παιδιά και δεν πίστευαν στα μάτια τους.

Οι γιατροί στο νοσοκομείο Παίδων υπέβαλαν τα αδερφάκια σε μια σειρά εξετάσεων για να διαπιστωθεί η κατάσταση της υγείας τους.

Το μεσημέρι οι γονείς των παιδιών καταδικάστηκαν σε φυλάκιση 16 μηνών, με την ποινή να είναι μετατρέψιμη προς 10 ευρώ ημερησίως. Άσκησαν έφεση και αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι τη δίκη τους. Τα 6 παιδιά τους βρίσκονται υπό ιατρική παρακολούθηση, την ώρα που οι Αρχές προσπαθούν να ρίξουν άπλετο φως στον Γολγοθά που ανέβαιναν.