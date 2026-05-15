Νέες σοκαριστικές αποκαλύψεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούσαν τα 6 παιδιά στο Περιστέρι.

Υπενθυμίζεται ότι τα έξι ανήλικα παιδιά έμεναν μαζί με τους γονείς τους σε δώμα ταράτσας.

Έπειτα από καταγγελία κατοίκου της περιοχής, αστυνομικοί της ΕΛ.ΑΣ. έφτασαν στο σημείο και μπήκαν στο μικρό δωμάτιο όπου ζούσε η οικογένεια, με τα παιδιά ηλικίας από 3 έως 11 ετών.

Δύο αγόρια και τέσσερα κορίτσια φέρονται να ζούσαν σε πολύ άσχημες συνθήκες, μέσα σε ακαθαρσίες, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες είχαν να κάνουν μπάνιο για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Τα παιδιά πήγαιναν στο σχολείο με πάνες

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1 και το «Πρωινό», τα δύο από τα έξι παιδιά πήγαιναν σχολείο με… πάνες και μάλιστα σε ηλικία 8 και 9 ετών.

«Τα παιδιά ήταν καχεκτικά, εμφανώς παραμελημένα με κατεστραμμένα δόντια, ενώ αισθανόσουν πως σε αυτά τα παιδιά ασκούταν μία ψυχολογική πίεση», τόνισε η γειτόνισσα, μιλώντας στην ίδια εκπομπή.

Σημείωσε, επίσης, πως ζούσαν υπό το καθεστώς ψυχολογικής πίεσης, όπως φαινόταν από τη συμπεριφορά τους, καθώς «για ό,τι κάνουν έπρεπε να πάρουν τη σιωπηλή έγκριση της μητέρας, με τα μάτια. Ήταν λίγο σαν στρατιωτάκια».

Η ίδια περιέγραψε ακόμη ένα περιστατικό για το οποίο ανέφερε:

«Επισκέπτονταν πολύ συχνά μια επιχείρηση εστίασης. Επέλεγαν να κάθονται σε τρία διαφορετικά τραπέζια: οι γονείς με τα δύο μικρά, τα δύο αγόρια σε άλλο και τα δύο κορίτσια σε άλλο. Έπαιρναν μία μερίδα φαγητό οι δύο γονείς, ψιλοτάιζαν τα δύο μικρά της οικογένειας και τα δύο αγόρια και τα δύο κορίτσια κάθονταν χωρίς φαγητό. Όταν τελείωναν το φαγητό τους, η μητέρα έπαιρνε άλλη μία μερίδα φαγητού και τη μοίραζε στα υπόλοιπα τέσσερα παιδιά. Αυτό για μένα είναι κακοποίηση», είπε η γυναίκα.

Ένοχοι κρίθηκαν οι γονείς

Οι γονείς των έξι παιδιών καταδικάστηκαν σε ποινή φυλάκισης 16 μηνών ο καθένας, μετατρέψιμη προς 10 ευρώ την ημέρα. Και οι δύο κρίθηκαν ένοχοι για έκθεση σε βαθμό πλημμελήματος.

Οι αρχές έκριναν αναγκαία την απομάκρυνση των παιδιών από το σπίτι και τη μεταφορά τους προληπτικά στο νοσοκομείο Παίδων, όπου εξετάζονται από ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.