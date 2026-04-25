Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα δρομολόγια του Τραμ τίθενται σε ισχύ από σήμερα, Σάββατο, σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ, λόγω τεχνικών εργασιών αλλά και του Ποσειδώνιου Ημιμαραθωνίου που θα διεξαχθεί την Κυριακή.

Αναλυτικά:

– Το Σάββατο 25/04 μεταξύ 07:00 – 12:00 τα δρομολόγια στη Γραμμή 7 θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση «’Αγιος Αλέξανδρος» και θα διεξάγονται στο τμήμα Άγιος Αλέξανδρος – Ακτή Ποσειδώνος – ‘Αγιος Αλέξανδρος, λόγω τεχνικών εργασιών στην περιοχή της Γλυφάδας.

– Την Κυριακή 26/04, λόγω διεξαγωγής του 17ου Ποσειδώνιου Ημιμαραθώνιου, μεταξύ 08:00 – 13:30 τα δρομολόγια θα εκτελούνται στη Γραμμή 6 στο τμήμα Μουσών- Σύνταγμα – Μουσών και στη Γραμμή 7 στα τμήματα Ασκληπιείο Βούλας – Πάρκο Φλοίσβου – Ασκληπιείο Βούλας και Αγία Σκέπη – Ακτή Ποσειδώνος – Αγία Σκέπη. Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα δεν θα εξυπηρετείται η στάση «Τροκαντερό» και στις στάσεις «Πικροδάφνη» και «Έδεμ» δεν θα υπάρχει η δυνατότητα επιβίβασης στη Γραμμή 6.

– Από την Κυριακή 26/04 ως την Πέμπτη 30/04 από τις 20:00 ως τη λήξη κυκλοφορίας τα δρομολόγια στη Γραμμή 7 θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση ΣΕΦ και θα διεξάγονται στο τμήμα Ασκληπιείο Βούλας – ΣΕΦ – Ασκληπιείο Βούλας, λόγω εργασιών της ΕΥΔΑΠ στη στάση «Πλατεία Δεληγιάννη» στον Πειραιά.

– Ακυρώνονται οι προγραμματισμένες, πρωινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 7 τα Σαββατοκύριακα 25-26/04, 02-03/05 και 09-10/05 για την εκτέλεση εργασιών κατεδάφισης επί της οδού Ομηρίδου Σκυλίτση.