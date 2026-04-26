Hellenic Train: Αναστολές δρομολογίων στα τρένα – Ποιες γραμμές επηρεάζονται
Aναστέλλονται δρομολόγια στα τρένα στα τμήματα Θεσσαλονίκη – Λάρισα – Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη – Έδεσσα – Θεσσαλονίκη και Θεσσαλονίκη – Σέρρες – Θεσσαλονίκη
Λόγω τεχνικών εργασιών στη σιδηροδρομική υποδομή που πραγματοποιεί ο διαχειριστής υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, καθώς και των περιορισμών στην κυκλοφορία ως αποτέλεσμα των παραπάνω έργων, επέρχονται τροποποιήσεις και αναστολές δρομολογίων, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Hellenic Train.
Ειδικότερα, αναστέλλονται τα παρακάτω δρομολόγια των αμαξοστοιχιών στα τμήματα Θεσσαλονίκη – Λάρισα – Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη – Έδεσσα – Θεσσαλονίκη και Θεσσαλονίκη – Σέρρες – Θεσσαλονίκη, ως εξής:
Την Κυριακή 26 Απριλίου 2026:
Δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο στα τμήματα Θεσσαλονίκη – Λάρισα – Θεσσαλονίκη (Προαστιακός), Θεσσαλονίκη – Έδεσσα – Θεσσαλονίκη και Θεσσαλονίκη – Σέρρες – Θεσσαλονίκη.
Σημειώνεται ότι τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών Intercity 50, 51, 56 και 57 θα κυκλοφορήσουν κανονικά.
Τη Δευτέρα 27 Απριλίου 2026:
– Θεσσαλονίκη – Λάρισα, 1591 (05:00)
– Λάρισα – Θεσσαλονίκη, 1590 (05:15 )
– Θεσσαλονίκη – Έδεσσα, 1731 (05:10)
– Έδεσσα – Θεσσαλονίκη, 1732 (07:25)
Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, τα ανωτέρω σιδηροδρομικά δρομολόγια στα συγκεκριμένα τμήματα θα υποκατασταθούν από λεωφορεία της Hellenic Train.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις