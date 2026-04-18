Ακινητοποιήθηκε τρένο στη γραμμή Θεσσαλονίκη – Έδεσσα λόγω πτώσης δέντρου
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή Θεσσαλονίκη – Έδεσσα - Θεσσαλονίκη έπειτα από την πτώση δέντρου
Ακινητοποιήθηκε κοντά στον Σταθμό της Βέροιας η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1735 (Θεσσαλονίκη-Έδεσσα) λόγω πτώσης δέντρου επί της σιδηροδρομικής γραμμής, με αποτέλεσμα τη διακοπή της κυκλοφορίας στο τμήμα Βέροια- Έδεσσα, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train.
Η αμαξοστοιχία επιστρέφει στον Σταθμό της Βέροιας, όπου οι επιβάτες θα προωθηθούν στον τελικό τους προορισμό με λεωφορείο της Hellenic Train.
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
Παράλληλα, το δρομολόγιο 1736 (Έδεσσα-Θεσσαλονίκη) θα πραγματοποιηθεί με λεωφορείο στο τμήμα Έδεσσα – Βέροια, χωρίς ενδιάμεσες στάσεις στους σταθμούς Επισκοπή Νάουσας και Πετραία, ενώ από τον Σταθμό Βέροιας οι επιβάτες θα συνεχίσουν προς τη Θεσσαλονίκη με τρένο.
«Η Hellenic Train καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού», τονίζει στην ενημέρωσή της η εταιρεία.
