Σιδηρόδρομος: Πόλεμος στους εργαζόμενους και αποκομμένη περιφέρεια – «Και μετά τις βελτιώσεις 25 χρόνια πίσω θα είμαστε»

Τρία χρόνια μετά την εθνική τραγωδία στα Τέμπη, για την οποία η κύρια δίκη μόλις ξεκίνησε με πλήθος προβλημάτων, αλλά και τρεις μήνες μετά την υπογραφή της νέας σύμβασης της Hellenic Train με το Ελληνικό Δημόσιο, οι εργαζόμενοι στην εταιρεία λένε πως ο σιδηρόδρομος όχι απλώς λειτουργεί ασθμαίνοντας, αλλά και το μέλλον του παραμένει θολό. Την ίδια στιγμή, κάνουν λόγο για μια τοξική εργασιακή κατάσταση.

Η νέα σύμβαση προβλέπει την αγορά 23 νέων ηλεκτροκίνητων τρένων έως το τέλος του 2027, με το νέο επενδυτικό πλάνο να προβλέπει κεφαλαιακές δαπάνες ύψους 420 εκατ. ευρώ.

Τα έργα αποκατάστασης των καταστροφών του Daniel είναι προγραμματισμένο να τελειώσουν τον Δεκέμβριο του 2028, για τα τμήματα Λάρισας – Βόλου και Παλαιοφαρσάλου – Καλαμπάκας. Για το τμήμα μετά τον Δομοκό, που αφορά τον άξονα Αθήνας – Θεσσαλονίκης, προβλέπεται ολοκλήρωση στις 31/8/2026. Οι εργαζόμενοι δεν είναι αισιόδοξοι όσον αφορά την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων.

Οπως σημείωνε στο πλαίσιο της συζήτησης της νέας σύμβασης του Δημοσίου με την Hellenic Train, τον περασμένο Ιανουάριο, ο πρόεδρος των μηχανοδηγών, Κώστας Γενιδούνιας: «Η σύμβαση προβλέπει πλέον ποινές για ακινητοποιήσεις αμαξοστοιχιών λόγω πλημμελούς συντήρησης, γεγονός που επιβεβαιώνει την ανάγκη για έναν σύγχρονο και ασφαλή στόλο. Ελπίζουμε οι επενδύσεις αυτές να ολοκληρωθούν εμπρόθεσμα, καθώς η προηγούμενη εμπειρία δείχνει ότι ναι μεν ψηφίστηκαν από το Ελληνικό Κοινοβούλιο σχέδια επενδύσεων αλλά αυτά δεν υλοποιήθηκαν ποτέ».

«Κανονικοποίηση υπολειτουργίας»

Την ίδια στιγμή, σε μια περίοδο που ήδη μεγάλο μέρος του δικτύου λειτουργεί με περιορισμούς, οι εν ενεργεία μηχανοδηγοί διερωτώνται πώς θα εκτελούνται πέντε ζεύγη δρομολογίων μετά το καλοκαίρι του 2026, όταν σήμερα δυσκολεύονται να καλυφθούν ακόμη και τα δύο.

Τον περασμένο Φεβρουάριο η Πανελλήνια Ενωση Προσωπικού Ελξης (ΠΕΠΕ), η οποία εκπροσωπεί τους μηχανοδηγούς, έστειλε επιστολή- καταγγελία προς την ηγεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κάνοντας λόγο για «επικίνδυνη κανονικοποίηση της υπολειτουργίας».

«Ακόμα και με τις βελτιώσεις πάλι 25 χρόνια πίσω θα είμαστε»

Ο Βασίλης Ζαβογιάννης, γενικός γραμματέας του Σωματείου Εργαζομένων της Hellenic Train, απαριθμεί τα πολλά προβλήματα που συνεχίζουν να υπάρχουν στον σιδηρόδρομο, τρία χρόνια μετά το δυστύχημα στα Τέμπη.

«Η κατάσταση των εγκαταστάσεων είναι κακή. Εχουν γίνει κάποιες παρεμβάσεις αλλά είναι ελάχιστες μπροστά σε αυτές που πρέπει να πραγματοποιηθούν συνολικά. Τα τρένα παρουσιάζουν προβλήματα, αρρυθμίες, οι επιβάτες το βιώνουν αυτό καθημερινά. Οταν προστεθούν περισσότερα δρομολόγια τι θα γίνει;» αναρωτιέται.

Ο κ. Ζαβογιάννης στέκεται ακόμα στο νευραλγικό θέμα της τηλεδιοίκησης. «Η περίφημη τηλεδιοίκηση που συζητάμε αφορά το level 1 (ETCS- Level 1). Η τελευταία χώρα που εγκαταστάθηκε αυτό το επίπεδο, ήταν το Λουξεμβούργο το 2015. Η σύμβαση 717 αναφέρει το level 1. Κανονικά όμως κι εφόσον λένε πως θέλουν να φτιάξουν ένα σιδηρόδρομο καλό, έπρεπε να πάνε κατευθείαν στο level δύο (ETCS- Level 2)» εξηγεί ο γενικός γραμματέας των εργαζομένων.

Επιπλέον, οι αλλαγές και οι βελτιώσεις πραγματοποιούνται μόνο στη γραμμή Αθήνα- Θεσσαλονίκη. «Τον Βόλο δεν τον έχουν “πιάσει” καθόλου. Την Καλαμπάκα το ίδιο. Ο Βόλος είχε εννιά τρένα τη μέρα. Η Αλεξανδρούπολη είναι “αποκομμένη”. Το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Αλεξανδρούπολη σταμάτησε το 2021».

Τα δρομολόγια στην περιφέρεια έχουν μπει, όπως λέει οκ. Ζαβογιάννης … στη βαθιά κατάψυξη. Λόγω έλλειψης προσωπικού διακόπηκαν τα δρομολόγια στις Σέρρες αλλά και το τρενάκι του Πηλίου.

«Είναι απαράδεκτο ότι σταμάτησε ο Οδοντωτός. Τα τρένα δεν σταμάτησαν μόνο λόγω των κατολισθήσεων και του επικίνδυνου τοπίου που έχει διαμορφωθεί. Διακόπηκαν και γιατί το τροχαίο υλικό είναι σε κάκιστη κατάσταση».

Σημειώνεται πως μετά τα Τέμπη, δρομολόγια δεν εκτελούνται στη Φλώρινα, τη Δράμα και τη Λαμία ενώ το δίκτυο της Πελοποννήσου παραμένει ανενεργό από το 2011.

Προβληματικό είναι κατά τον κ. Ζαβογιάννη και το σχέδιο τα νέα τρένα να συντηρούνται από την Alstom και όχι από την Hellenic Train. «Η τεχνική βάση στο Θριάσιο με χρήματα της Hellenic Train, ευνοεί τον περαιτέρω κατακερματισμό του σιδηρόδρομου και την αδιαφάνεια» σχολιάζει ο γενικός γραμματέας των εργαζομένων.

Προβληματική συντήρηση και άλυτα προβλήματα

Επιπλέον, τα ζητήματα σε όλο το τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής μεταξύ Σιδηροδρομικού Κέντρου Αχαρνών (ΣΚΑ) και Οινόης, μήκους περίπου 50 χιλιομέτρων, λόγω παλαιότητας, φθοράς και ελλιπούς συντήρησης, δεν έχουν βελτιώθει ούτε στο ελάχιστο σύμφωνα με τον κ. Ζαβογιάννη. «Οι μηχανοδηγοί οδηγούν εκεί με πολύ χαμηλές ταχύτητες, γιατί υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στη γραμμή. Μιλάμε για μια μεγάλη απόσταση, λίγα μόλις χιλιόμετρα έξω από την πρωτεύουσα».

«Η συντήρηση; Προβληματική και αυτή» συνεχίζει να απαριθμεί τα άλυτα ζητήματα του σιδηρόδρομου ο κ. Ζαβογιάννης.

Οπως περιγράφει: «Παλιά κυκλοφορούσαν στο δίκτυο οι δρεζίνες. Τα μικρά τρένα του ΟΣΕ επιτηρούσαν τις βλάβες της γραμμής. Κάθε βράδυ οι τεχνίτες επιδιόρθωναν τις όποιες ζημιές. Πια, οι δρεζίνες βγαίνουν να ελέγξουν τη γραμμή μια φορά στους δύο μήνες. Την ίδια στιγμή, σε πολλές άλλες χωρές στην Ευρώπη, μικροί σένσορες “βλέπουν” διαρκώς τη γραμμή έτσι ώστε να υπάρχει άμεση καταγραφή των βλαβών».

«Εν ολίγοις, ακόμα και μετά από τις βελτιώσεις που έχουν ανακοινωθεί, πάλι θα είμαστε δεκαπέντε – είκοσι χρόνια πίσω».

«Παρακολουθούν μέχρι και τους social media λογαριασμούς των εργαζομένων»

Αυτό που προκαλεί πάντως τη μεγαλύτερη εντύπωση σε εργαζόμενους και κυρίως στους μηχανοδηγούς είναι το εχθρικό κλίμα απέναντι σε όσους έχουν συνδικαλιστική δράση.

Το τοξικό κλίμα στον χώρο εργασίας των μηχανοδηγών οδήγησε πριν απο λίγες μέρες σύμφωνα με τον πρόεδρο τους, Κώστα Γενιδούνια στην πέμπτη κατά σειρά παραίτηση μέσα σε τρεις μήνες από την Hellenic Train.

«Ο συνάδελφος που αποχώρησε σήμερα είχε επτά χρόνια εμπειρία» λέει ο Κώστας Γενιδούνιας στο in. «Απέλυσαν εμένα, επέστρεψα. Απέλυσαν τρεις συνάδελφους πέρυσι τον Αύγουστο τους “κερδίσαμε” και αυτούς πίσω. Ολοι οι απολυμένοι ήταν από την παράταξη μου» προσθέτει ο ίδιος με νόημα.

Ο πρόεδρος των μηχανοδηγών απαριθμεί τις πολλές αντί εργατικές συμπεριφορές που βιώνουν οι μηχανοδηγοί, μετά το δυστύχημα των Τεμπών, γεγονός που ο κ. Γενιδούνιας αποδίδει σε βαθιά εμπάθεια της εταιρείας προς το πρόσωπο των εργαζομένων.

Μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2024 για να μετατεθεί ένας μηχανοδηγός λαμβάνονταν υπόψη αντικειμενικά κριτήρια: τα έτη εργασίας, η οικογενειακή κατάσταση, τα γνωστά που ισχύουν σε όλους τους κλάδους. Η Hellenic Train «έσπασε» αυτή τη συμφωνία με τους εργαζόμενους, η οποία ανανεωνόταν κάθε χρόνο.

«Τον Ιανουάριο 2025 ξεκίνησαν οι ρουσφετολογικές μεταθέσεις. Τα κριτήρια είναι αδιαφανή»σημειώνει ο κ. Γενιδούνιας και συνεχίζει: «Εχουμε επίσης ζητήσει να δημιουργηθούν επιτροπές που θα διαβεβαιώνουν ότι καταγράφονται σωστά οι ταχύτητες των τρένων. Οπου βρουν μια παράβαση για μόλις 2, 3, 4 χιλιόμετρα, επιβάλλουν ποινές στους μηχανοδηγούς που φτάνουν από τριάντα μέχρι και διακόσια ευρώ αφαίρεση από τον μισθό».

»Νέοι μηχανοδηγοί εκπαιδεύονται από αυτούς που επιτηρούν. Είναι ενάντια σε κάθε λογική αυτά που συμβαίνουν και δημιουργούν τάσεις φυγής σε πολύ κόσμο» συνεχίζει ο κ. Γενιδούνιας. Και προσθέτει: «Οι απολύσεις και οι παραιτήσεις έμπειρων μηχανοδηγών έχουν οδηγήσει σε μείωση των μηνιαίων ελέγχων επιτήρησης των οδηγών, καθώς οι αρμόδιοι συνάδελφοι (Τutor) απασχολούνται σχεδόν καθημερινά ως μηχανοδηγοί για την κάλυψη ημερήσιων αναγκών».

«Μας έχουν κόψει τις συνδικαλιστικές άδειες. Και στα δύο σωματεία δεν μας αφήνουν να συνεδριάσουμε. Συνεδριάζουμε μόνο μέσω zoom» σημεριώνει με τη σειρά του ο κ. Ζαβογιάννης.

«Για να καταλάβετε πόσο προκλητικοί είναι, κάλεσαν σε απολογία τον προηγούμενο πρόεδρο του Σωματείου μας γιατί πόσταρε φωτογραφία με τη σύζυγό του στον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook, μια μέρα που είχε δηλώσει άδεια ασθενείας. Η φωτογραφία ήταν τραβηγμένη 20 μέρες νωρίτερα σε ένα ταξίδι στο εξωτερικό. Ο συνάδελφος προσκόμισε μέχρι και τα εισιτήρια για να το αποδείξει» περιγράφει το εργασιακό κλίμα που έχει διαμορφωθεί ο πρόεδρος των μηχανοδηγών.

«Η Hellenic Train ήρθε να πάρει τη ρεβάνς»

Ο κ. Γενιδούνιας υπογραμμίζει πως οι μηχανοδηγοί περιγράφουν τα προβλήματα στη διοίκηση και ζητούν διαρκώς συνάντηση με τoν διευθυντή λειτουργίας της Hellenic Train, όμως: «η διοίκηση θεωρεί ότι δεν πρέπει να πραγματοποιεί συναντήσεις σε υψηλό επίπεδο με τα σωματεία».

Τελικά, οι μηχανοδηγοί αναφέρουν τα προβλήματα σε μια επιτροπή, όμως σύμφωνα με τον κ. Γενιδούνια: «οι άνθρωποι αυτοί δεν γνωρίζουν το αντικείμενο. Μας στέλνουν νομικούς συμβούλους. Δεν μπορούν να μας εξηγήσουν με ποια κριτήρια λαμβάνονται οι αποφάσεις».

Οπως σημείωνε στο πλαίσιο της συζήτησης της νέας σύμβασης του Δημοσίου με την Hellenic Train, τον περασμένο Ιανουάριο ο κ. Γενιδούνιας: «η προστασία των εργασιακών, συνταξιοδοτικών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων στην Hellenic Train και όσο αυτή επιδοτείται πρέπει να είναι αδιαπραγμάτευτη για το Ελληνικό Δημόσιο. Η Εταιρεία που επιδοτείται από το Κράτος, δεν μπορεί και δεν πρέπει να τις επιτρέπεται να απολύει εργαζόμενους με πολυετή εμπειρία χωρίς καμία δικαιολογία “επειδή της το επιτρέπει ο Νόμος ως ιδιωτική εταιρεία” την ίδια ώρα που κάνει χρήση άλλου Νόμου ως «Εταιρεία παροχής Υπηρεσίας Κοινής Ωφέλειας» για να περιορίζει το ύψος των Αποζημιώσεων σε απολυμένους».

Σε κάθε περίπτωση, «η νέα ηγεσία μας δείχνει πως ήρθε για να πάρει τη ρεβάνς από τους μηχανοδηγούς» καταλήγει ο κ. Γενιδούνιας.