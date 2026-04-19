Σιδηρόδρομος: Πόλεμος στους εργαζόμενους και αποκομμένη περιφέρεια – «Και μετά τις βελτιώσεις 25 χρόνια πίσω θα είμαστε»
Ελλάδα 19 Απριλίου 2026, 23:05

Οι Κώστας Γενιδούνιας και Βασίλης Ζαβογιάννης από τα δύο σωματεία εργαζομένων της Hellenic Train μιλούν στο in. Ο σιδηρόδρομος, λένε, βλέπει τις βελτιώσεις να πραγματοποιούνται αργά, ενώ οι συνδικαλιστές αντιμετωπίζουν την εμπάθεια της εταιρείας

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Τρία χρόνια μετά την εθνική τραγωδία στα Τέμπη, για την οποία η κύρια δίκη μόλις ξεκίνησε με πλήθος προβλημάτων, αλλά και τρεις μήνες μετά την υπογραφή της νέας σύμβασης της Hellenic Train με το Ελληνικό Δημόσιο, οι εργαζόμενοι στην εταιρεία λένε πως ο σιδηρόδρομος όχι απλώς λειτουργεί ασθμαίνοντας, αλλά και το μέλλον του παραμένει θολό.  Την ίδια στιγμή, κάνουν λόγο για μια τοξική εργασιακή κατάσταση.

Η νέα σύμβαση προβλέπει την αγορά 23 νέων ηλεκτροκίνητων τρένων έως το τέλος του 2027, με το νέο επενδυτικό πλάνο να προβλέπει κεφαλαιακές δαπάνες ύψους 420 εκατ. ευρώ.

Τα έργα αποκατάστασης των καταστροφών του Daniel είναι προγραμματισμένο να τελειώσουν τον Δεκέμβριο του 2028, για τα τμήματα Λάρισας – Βόλου και Παλαιοφαρσάλου – Καλαμπάκας. Για το τμήμα μετά τον Δομοκό, που αφορά τον άξονα Αθήνας – Θεσσαλονίκης, προβλέπεται ολοκλήρωση στις 31/8/2026. Οι εργαζόμενοι δεν είναι αισιόδοξοι όσον αφορά την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων.

Οπως σημείωνε στο πλαίσιο της συζήτησης της νέας σύμβασης του Δημοσίου με την Hellenic Train, τον περασμένο Ιανουάριο, ο πρόεδρος των μηχανοδηγών, Κώστας Γενιδούνιας: «Η σύμβαση προβλέπει πλέον ποινές για ακινητοποιήσεις αμαξοστοιχιών λόγω πλημμελούς συντήρησης, γεγονός που επιβεβαιώνει την ανάγκη για έναν σύγχρονο και ασφαλή στόλο. Ελπίζουμε οι επενδύσεις αυτές να ολοκληρωθούν εμπρόθεσμα, καθώς η προηγούμενη εμπειρία δείχνει ότι ναι μεν ψηφίστηκαν από το Ελληνικό Κοινοβούλιο σχέδια επενδύσεων αλλά αυτά δεν υλοποιήθηκαν ποτέ».

«Κανονικοποίηση υπολειτουργίας»

Την ίδια στιγμή, σε μια περίοδο που ήδη μεγάλο μέρος του δικτύου λειτουργεί με περιορισμούς, οι εν ενεργεία μηχανοδηγοί διερωτώνται πώς θα εκτελούνται πέντε ζεύγη δρομολογίων μετά το καλοκαίρι του 2026, όταν σήμερα δυσκολεύονται να καλυφθούν ακόμη και τα δύο.

Τον περασμένο Φεβρουάριο η Πανελλήνια Ενωση Προσωπικού Ελξης (ΠΕΠΕ), η οποία εκπροσωπεί τους μηχανοδηγούς, έστειλε επιστολή- καταγγελία προς την ηγεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κάνοντας λόγο για «επικίνδυνη κανονικοποίηση της υπολειτουργίας».

«Ακόμα και με τις βελτιώσεις πάλι 25 χρόνια πίσω θα είμαστε»

Ο Βασίλης Ζαβογιάννης, γενικός γραμματέας του Σωματείου Εργαζομένων της Hellenic Train, απαριθμεί τα πολλά προβλήματα που συνεχίζουν να υπάρχουν στον σιδηρόδρομο, τρία χρόνια μετά το δυστύχημα στα Τέμπη.

«Η κατάσταση των εγκαταστάσεων είναι κακή. Εχουν γίνει κάποιες παρεμβάσεις αλλά είναι ελάχιστες μπροστά σε αυτές που πρέπει να πραγματοποιηθούν συνολικά. Τα τρένα παρουσιάζουν προβλήματα, αρρυθμίες, οι επιβάτες το βιώνουν αυτό καθημερινά. Οταν προστεθούν περισσότερα δρομολόγια τι θα γίνει;» αναρωτιέται.

Ο κ. Ζαβογιάννης στέκεται ακόμα στο νευραλγικό θέμα της τηλεδιοίκησης. «Η περίφημη τηλεδιοίκηση που συζητάμε αφορά το level 1 (ETCS- Level 1). Η τελευταία χώρα που εγκαταστάθηκε αυτό το επίπεδο, ήταν το Λουξεμβούργο το 2015. Η σύμβαση 717 αναφέρει το level 1. Κανονικά όμως κι εφόσον λένε πως θέλουν να φτιάξουν ένα σιδηρόδρομο καλό, έπρεπε να πάνε κατευθείαν στο level δύο (ETCS- Level 2)» εξηγεί ο γενικός γραμματέας των εργαζομένων.

Επιπλέον, οι αλλαγές και οι βελτιώσεις πραγματοποιούνται μόνο στη γραμμή Αθήνα- Θεσσαλονίκη. «Τον Βόλο δεν τον έχουν “πιάσει” καθόλου. Την Καλαμπάκα το ίδιο. Ο Βόλος είχε εννιά τρένα τη μέρα. Η Αλεξανδρούπολη είναι “αποκομμένη”. Το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Αλεξανδρούπολη σταμάτησε το 2021».

Τα δρομολόγια στην περιφέρεια έχουν μπει, όπως λέει οκ. Ζαβογιάννης … στη βαθιά κατάψυξη. Λόγω έλλειψης προσωπικού διακόπηκαν τα δρομολόγια στις Σέρρες αλλά και το τρενάκι του Πηλίου.

«Είναι απαράδεκτο ότι σταμάτησε ο Οδοντωτός. Τα τρένα δεν σταμάτησαν μόνο λόγω των κατολισθήσεων και του επικίνδυνου τοπίου που έχει διαμορφωθεί. Διακόπηκαν και γιατί το τροχαίο υλικό είναι σε κάκιστη κατάσταση».

Σημειώνεται πως μετά τα Τέμπη, δρομολόγια δεν εκτελούνται στη Φλώρινα, τη Δράμα και τη Λαμία ενώ το δίκτυο της Πελοποννήσου παραμένει ανενεργό από το 2011.

Προβληματικό είναι κατά τον κ. Ζαβογιάννη και το σχέδιο τα νέα τρένα να συντηρούνται από την Alstom και όχι από την Hellenic Train. «Η τεχνική βάση στο Θριάσιο με χρήματα της Hellenic Train, ευνοεί τον περαιτέρω κατακερματισμό του σιδηρόδρομου και την αδιαφάνεια» σχολιάζει ο γενικός γραμματέας των εργαζομένων.

Προβληματική συντήρηση και άλυτα προβλήματα

Επιπλέον, τα ζητήματα σε όλο το τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής μεταξύ Σιδηροδρομικού Κέντρου Αχαρνών (ΣΚΑ) και Οινόης, μήκους περίπου 50 χιλιομέτρων, λόγω παλαιότητας, φθοράς και ελλιπούς συντήρησης, δεν έχουν βελτιώθει ούτε στο ελάχιστο σύμφωνα με τον κ. Ζαβογιάννη. «Οι μηχανοδηγοί οδηγούν εκεί με πολύ χαμηλές ταχύτητες, γιατί υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στη γραμμή. Μιλάμε για μια μεγάλη απόσταση, λίγα μόλις χιλιόμετρα έξω από την πρωτεύουσα».

«Η συντήρηση;  Προβληματική και αυτή» συνεχίζει να απαριθμεί τα άλυτα ζητήματα του σιδηρόδρομου ο κ. Ζαβογιάννης.

Οπως περιγράφει: «Παλιά κυκλοφορούσαν στο δίκτυο οι δρεζίνες. Τα μικρά τρένα του ΟΣΕ επιτηρούσαν τις βλάβες της γραμμής. Κάθε βράδυ οι τεχνίτες επιδιόρθωναν τις όποιες ζημιές. Πια, οι δρεζίνες βγαίνουν να ελέγξουν τη γραμμή μια φορά στους δύο μήνες. Την ίδια στιγμή, σε πολλές άλλες χωρές στην Ευρώπη, μικροί σένσορες “βλέπουν” διαρκώς τη γραμμή έτσι ώστε να υπάρχει άμεση καταγραφή των βλαβών».

«Εν ολίγοις, ακόμα και μετά από τις βελτιώσεις που έχουν ανακοινωθεί, πάλι θα είμαστε δεκαπέντε – είκοσι χρόνια πίσω».

«Παρακολουθούν μέχρι και τους social media λογαριασμούς των εργαζομένων»

Αυτό που προκαλεί πάντως τη μεγαλύτερη εντύπωση σε εργαζόμενους και κυρίως στους μηχανοδηγούς είναι το εχθρικό κλίμα απέναντι σε όσους έχουν συνδικαλιστική δράση.

Το τοξικό κλίμα στον χώρο εργασίας των μηχανοδηγών οδήγησε πριν απο λίγες μέρες σύμφωνα με τον πρόεδρο τους, Κώστα Γενιδούνια στην πέμπτη κατά σειρά παραίτηση μέσα σε τρεις μήνες από την Hellenic Train.

«Ο συνάδελφος που αποχώρησε σήμερα είχε επτά χρόνια εμπειρία» λέει ο Κώστας Γενιδούνιας στο in. «Απέλυσαν εμένα, επέστρεψα. Απέλυσαν τρεις συνάδελφους πέρυσι τον Αύγουστο τους “κερδίσαμε” και αυτούς πίσω. Ολοι οι απολυμένοι ήταν από την παράταξη μου» προσθέτει ο ίδιος με νόημα.

Ο πρόεδρος των μηχανοδηγών απαριθμεί τις πολλές αντί εργατικές συμπεριφορές που βιώνουν οι μηχανοδηγοί, μετά το δυστύχημα των Τεμπών, γεγονός που ο κ. Γενιδούνιας αποδίδει σε βαθιά εμπάθεια της εταιρείας προς το πρόσωπο των εργαζομένων.

Μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2024 για να μετατεθεί ένας μηχανοδηγός λαμβάνονταν υπόψη αντικειμενικά κριτήρια: τα έτη εργασίας, η οικογενειακή κατάσταση, τα γνωστά που ισχύουν σε όλους τους κλάδους. Η Hellenic Train «έσπασε» αυτή τη συμφωνία με τους εργαζόμενους, η οποία ανανεωνόταν κάθε χρόνο.

«Τον Ιανουάριο 2025 ξεκίνησαν οι ρουσφετολογικές μεταθέσεις. Τα κριτήρια είναι αδιαφανή»σημειώνει ο κ. Γενιδούνιας και συνεχίζει: «Εχουμε επίσης ζητήσει να δημιουργηθούν επιτροπές που θα διαβεβαιώνουν ότι καταγράφονται σωστά οι ταχύτητες των τρένων. Οπου βρουν μια παράβαση για μόλις 2, 3, 4 χιλιόμετρα, επιβάλλουν ποινές στους μηχανοδηγούς που φτάνουν από τριάντα μέχρι και διακόσια ευρώ αφαίρεση από τον μισθό».

»Νέοι μηχανοδηγοί εκπαιδεύονται από αυτούς που επιτηρούν. Είναι ενάντια σε κάθε λογική αυτά που συμβαίνουν και δημιουργούν τάσεις φυγής σε πολύ κόσμο» συνεχίζει ο κ. Γενιδούνιας. Και προσθέτει: «Οι απολύσεις και οι παραιτήσεις έμπειρων μηχανοδηγών έχουν οδηγήσει σε μείωση των μηνιαίων ελέγχων επιτήρησης των οδηγών, καθώς οι αρμόδιοι συνάδελφοι (Τutor) απασχολούνται σχεδόν καθημερινά ως μηχανοδηγοί για την κάλυψη ημερήσιων αναγκών».

«Μας έχουν κόψει τις συνδικαλιστικές άδειες. Και στα δύο σωματεία δεν μας αφήνουν να συνεδριάσουμε. Συνεδριάζουμε μόνο μέσω zoom» σημεριώνει με τη σειρά του ο κ. Ζαβογιάννης.

«Για να καταλάβετε πόσο προκλητικοί είναι, κάλεσαν σε απολογία τον προηγούμενο πρόεδρο του Σωματείου μας γιατί πόσταρε φωτογραφία με τη σύζυγό του στον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook, μια μέρα που είχε δηλώσει άδεια ασθενείας. Η φωτογραφία ήταν τραβηγμένη 20 μέρες νωρίτερα σε ένα ταξίδι στο εξωτερικό. Ο συνάδελφος προσκόμισε μέχρι και τα εισιτήρια για να το αποδείξει» περιγράφει το εργασιακό κλίμα που έχει διαμορφωθεί ο πρόεδρος των μηχανοδηγών.

«Η Hellenic Train ήρθε να πάρει τη ρεβάνς»

Ο κ. Γενιδούνιας υπογραμμίζει πως οι μηχανοδηγοί περιγράφουν τα προβλήματα στη διοίκηση και ζητούν διαρκώς συνάντηση με τoν διευθυντή λειτουργίας της Hellenic Train, όμως: «η διοίκηση θεωρεί ότι δεν πρέπει να πραγματοποιεί συναντήσεις σε υψηλό επίπεδο με τα σωματεία».

Τελικά, οι μηχανοδηγοί αναφέρουν τα προβλήματα σε μια επιτροπή, όμως σύμφωνα με τον κ. Γενιδούνια: «οι άνθρωποι αυτοί δεν γνωρίζουν το αντικείμενο. Μας στέλνουν νομικούς συμβούλους. Δεν μπορούν να μας εξηγήσουν με ποια κριτήρια λαμβάνονται οι αποφάσεις».

Οπως σημείωνε στο πλαίσιο της συζήτησης της νέας σύμβασης του Δημοσίου με την Hellenic Train, τον περασμένο Ιανουάριο ο κ. Γενιδούνιας: «η προστασία των εργασιακών, συνταξιοδοτικών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων στην Hellenic Train και όσο αυτή επιδοτείται πρέπει να είναι αδιαπραγμάτευτη για το Ελληνικό Δημόσιο. Η Εταιρεία που επιδοτείται από το Κράτος, δεν μπορεί και δεν πρέπει να τις επιτρέπεται να απολύει εργαζόμενους με πολυετή εμπειρία χωρίς καμία δικαιολογία “επειδή της το επιτρέπει ο Νόμος ως ιδιωτική εταιρεία” την ίδια ώρα που κάνει χρήση άλλου Νόμου ως «Εταιρεία παροχής Υπηρεσίας Κοινής Ωφέλειας» για να περιορίζει το ύψος των Αποζημιώσεων σε απολυμένους».

Σε κάθε περίπτωση, «η νέα ηγεσία μας δείχνει πως ήρθε για να πάρει τη ρεβάνς από τους μηχανοδηγούς» καταλήγει ο κ. Γενιδούνιας.

Τροχαίο στη Λιοσίων: Σεσημασμένος για διακίνηση ναρκωτικών ο ανήλικος που παρέσυρε και εγκατέλειψε τη 16χρονη
Τροχαίο στη Λιοσίων 19.04.26

Σεσημασμένος για διακίνηση ναρκωτικών ο ανήλικος που παρέσυρε και εγκατέλειψε τη 16χρονη

Ο ανήλικος που παρέσυρε τη 16χρονη στη Λιοσίων έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές. Σύμφωνα με την αστυνομία, έχει υποπέσει σε διάφορα αδικήματα, μεταξύ των οποίων η διακίνηση ναρκωτικών.

Σύνταξη
Φωτιά σε δασική έκταση στη Σκιάθο – Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής
Συναγερμός 19.04.26

Φωτιά σε δασική έκταση στη Σκιάθο – Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής

Έχει υπάρξει μεγάλη κινητοποίηση για τη φωτιά λόγω της γεωμορφολογίας του εδάφους αλλά και λόγω της ώρας, καθώς πλησιάζουν οι νυχτερινές ώρες που θα δυσκολέψουν την επιχείρηση των δυνάμεων πυρόσβεσης

Σύνταξη
Εύβοια: Συνελήφθη 56χρονος για φωτιά στα Πλατάνα
Πυρκαγιά 19.04.26

Συνελήφθη 56χρονος για φωτιά στα Πλατάνα Ευβοίας

Ο συλληφθείς προκάλεσε φωτιά κατά την καύση υπολειμμάτων κλαδιών σε αγροτική έκταση, χωρίς να έχουν ληφθεί τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας, με αποτέλεσμα η φωτιά να ξεφύγει από τον έλεγχο

Σύνταξη
Κεφαλονιά: «Θύμα κυκλώματος μαστροπείας η Μυρτώ», λέει ο πατέρας της – Στο κάδρο των ερευνών νέα πρόσωπα
Βόμβα 19.04.26

Κεφαλονιά: «Θύμα κυκλώματος μαστροπείας η Μυρτώ», λέει ο πατέρας της – Στο κάδρο των ερευνών νέα πρόσωπα

Ο πατέρας της 19χρονης δεν μπορεί να πιστέψει τι συνέβη στην αδικοχαμένη 19χρονη - «Εγώ έμαθα ότι την κόρη μου την είχαν έτοιμη να τη ναρκώσουν», τονίζει την ώρα που η υπόθεση παίρνει νέα τροπή με την ενδεχόμενη εμπλοκή και άλλων ατόμων

Σύνταξη
Ερωτήματα για θανατηφόρο τροχαίο στην Ηλιούπολη – Η σύζυγος του 64χρονου θύματος στο in
Το χρονικό 19.04.26

Ερωτήματα για θανατηφόρο τροχαίο στην Ηλιούπολη – Η σύζυγος του 64χρονου θύματος στο in

Η σύζυγος του θύματος απευθυνθεί έκκληση μέσω του in σε όποιον έχει δει κάτι από το θανατηφόρο τροχαίο στην Ηλιούπολη να επικοινωνήσει με τις αρμόδιες αρχές

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Πάτρα: Ζήτησε 20 ευρώ δανεικά από τον γείτονά του, δεν του τα έδωσε και τον ξυλοκόπησε
Καταγγελία στο in 19.04.26

Πάτρα: Ζήτησε 20 ευρώ δανεικά από τον γείτονά του, δεν του τα έδωσε και τον ξυλοκόπησε

Ένας 56χρονος καταγγέλλει στο in τον ξυλοδαρμό από τον γείτονά του για το ποσό των 20 ευρώ που φέρεται να αρνήθηκε να του δώσει. Το περιστατικό συνέβη το βράδυ στην Πάτρα

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Λιοσίων: Βίντεο ντοκουμέντο από την παράσυρση της 16χρονης – Ταυτοποιήθηκε ο οδηγός, θέμα ωρών η σύλληψή του
Τροχαίο στη Λιοσίων 19.04.26

Βίντεο ντοκουμέντο από την παράσυρση της 16χρονης - Ταυτοποιήθηκε ο οδηγός της μηχανής, θέμα ωρών η σύλληψη

Η 16χρονη τραυματίστηκε σοβαρά στη Λιοσίων όταν η μηχανή έπεσε πάνω της, χωρίς ο οδηγός να προσπαθήσει καν να την αποφύγει, και νοσηλεύεται στην ΜΕΘ σε κρίσιμη κατάσταση με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

Σύνταξη
Ακράτα: Καλύτερη η εικόνα από τη φωτιά που ξέσπασε το Σάββατο στην Άμπελο – Δεν απειλούνται σπίτια
Επιχειρούν οι πυροσβέστες 19.04.26

Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε το Σάββατο στην Ακράτα - Δεν απειλούνται σπίτια

Στην Ακράτα όπου εκδηλώθηκε η φωτιά παραμένουν και επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με περισσότερους από 60 πυροσβέστες και περίπου 15 οχήματα

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Οι ΗΠΑ κατέλαβαν πλοίο που προσπάθησε να σπάσει τον αποκλεισμό – Τραμπ: Του ανοίξαμε τρύπα στο μηχανοστάσιο
Πόλεμος στο Ιράν 19.04.26

Οι ΗΠΑ κατέλαβαν πλοίο που προσπάθησε να σπάσει τον αποκλεισμό – Τραμπ: Του ανοίξαμε τρύπα στο μηχανοστάσιο

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι το αμερικανικό ναυτικό αναχαίτισε και κατέλαβε ιρανικό φορτηγό πλοίο. Το πλοίο, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, προσπάθησε να σπάσει τον αποκλεισμό των λιμανιών του Ιράν.

Σύνταξη
Από τον Β’ Παγκόσμιο μέχρι σήμερα, οι ισχυροί της οικονομίας ευθυγραμμίζονται με την εξουσία
Social Europe 19.04.26

Από τον Β’ Παγκόσμιο μέχρι σήμερα, οι ισχυροί της οικονομίας ευθυγραμμίζονται με την εξουσία

Οι σχέσεις των ισχυρών της τεχνολογίας σήμερα με την κυβέρνηση Τραμπ εύκολα βρίσκει αντιστοιχίες στη ναζιστική Γερμανία.. Υπάρχει δημοκρατική απάντηση; Η Ισπανία και η Γερμανία λένε ναι.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τροχαίο στη Λιοσίων: Σεσημασμένος για διακίνηση ναρκωτικών ο ανήλικος που παρέσυρε και εγκατέλειψε τη 16χρονη
Τροχαίο στη Λιοσίων 19.04.26

Σεσημασμένος για διακίνηση ναρκωτικών ο ανήλικος που παρέσυρε και εγκατέλειψε τη 16χρονη

Ο ανήλικος που παρέσυρε τη 16χρονη στη Λιοσίων έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές. Σύμφωνα με την αστυνομία, έχει υποπέσει σε διάφορα αδικήματα, μεταξύ των οποίων η διακίνηση ναρκωτικών.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Εξαιρετική κίνηση του Ροντινέι και 2-0 οι Πειραιώτες – Δείτε και τα δύο γκολ (vids)
Ποδόσφαιρο 19.04.26

Άψογη ενέργεια του Ροντινέι και 2-0 ο Ολυμπιακός – Δείτε και τα δύο γκολ (vids)

Στο 45+1' του α' μέρους ο Ολυμπιακός διπλασιάζει τα τέρματά του κόντρα στον Παναθηναϊκό. Ο Ροντινέι άντεξε στο μαρκάρισμα, μπήκε στην περιοχή και με εξαιρετικό σουτ έκανε το 2-0 – Δείτε τα δύο γκολ.

Σύνταξη
Δεν του… πάει ο Απρίλης
On Field 19.04.26

Δεν του… πάει ο Απρίλης

Ο Μίκελ Αρτέτα βλέπει ξανά την ομάδα του να χάνει πολύτιμο έδαφος στην τελική ευθεία του πρωταθλήματος

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Βουλγαρία: Ο φιλορώσος Ρούμεν Ράντεφ προηγείται στις εκλογές, σύμφωνα με τα exit polls
Βουλευτικές εκλογές 19.04.26 Upd: 22:36

Βουλγαρία: Ο φιλορώσος Ρούμεν Ράντεφ προηγείται στις εκλογές, σύμφωνα με τα exit polls

Ο Ρούμεν Ράντεφ είναι ευρωσκεπτικιστής πρώην πιλότος μαχητικών αεροσκαφών. Παραιτήθηκε από την προεδρία τον Ιανουάριο για να συμμετάσχει στις βουλευτικές εκλογές στη Βουλγαρία.

Σύνταξη
Λουτσέσκου: «Είχαμε πολλά προβλήματα και κάποιες επιλογές ήταν αναγκαστικές»
Ποδόσφαιρο 19.04.26

Λουτσέσκου: «Είχαμε πολλά προβλήματα και κάποιες επιλογές ήταν αναγκαστικές»

Ο Ραζβάν Λουτσέσου στάθηκε στις απουσίες του ΠΑΟΚ, δεν θέλησε να μιλήσει για το πρωτάθλημα λόγω του τελικού Κυπέλλου και πρόσθεσε ότι η ΑΕΚ είχε αυτοπεποίθηση και ενέργεια

Σύνταξη
Το Ιράν αρνείται να παραστεί στον δεύτερο γύρο των διαπραγματεύσεων – Κατηγορεί τις ΗΠΑ για «υπερβολικές απαιτήσεις»
Πόλεμος στο Ιράν 19.04.26 Upd: 22:41

Το Ιράν αρνείται να παραστεί στον δεύτερο γύρο των διαπραγματεύσεων – Κατηγορεί τις ΗΠΑ για «υπερβολικές απαιτήσεις»

Σύμφωνα με το πρακτορείο IRNA, το Ιράν δεν συμφωνεί με τις «υπερβολικές απαιτήσεις, τις μη ρεαλιστικές προσδοκίες, τις συνεχείς αλλαγές στάσης, τις επαναλαμβανόμενες αντιφάσεις και τον συνεχιζόμενο ναυτικό αποκλεισμό».

Σύνταξη
Φάμελλος: Αρχιερέας της τοξικότητας ο Μητσοτάκης – Ο πρωθυπουργός καλύπτει τον Γεωργιάδη
ΣΥΡΙΖΑ 19.04.26

Φάμελλος: Αρχιερέας της τοξικότητας ο Μητσοτάκης – Ο πρωθυπουργός καλύπτει τον Γεωργιάδη

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, τόνισε ότι ο πρωθυπουργός είναι «ίδιος και χειρότερος» από τον Άδωνι Γεωργιάδη που επιτίθεται στην ευρωπαϊκή εισαγγελία

Σύνταξη
«Η Θυσία των Παρθένων στη Σύγχρονη Βαβυλώνα»: Το σκάνδαλο μαστροπείας ανηλίκων στη βικτωριανή Βρετανία
Pall Mall Gazette 19.04.26

«Η Θυσία των Παρθένων στη Σύγχρονη Βαβυλώνα»: Το σκάνδαλο μαστροπείας ανηλίκων στη βικτωριανή Βρετανία

Ένα σκάνδαλο του 1885 αποκάλυψε ένα οργανωμένο δίκτυο εκμετάλλευσης ανήλικων κοριτσιών στη βικτωριανή Αγγλία, οδηγώντας σε αλλαγές στη νομοθεσία — χωρίς όμως να λογοδοτήσουν οι ισχυροί

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μάντσεστερ Σίτι – Άρσεναλ 2-1: Σε απόσταση «βολής» για τον τίτλο οι «Πολίτες»! (vid)
Ποδόσφαιρο 19.04.26

Μάντσεστερ Σίτι – Άρσεναλ 2-1: Σε απόσταση «βολής» για τον τίτλο οι «Πολίτες»! (vid)

Η Μάντσεστερ Σίτι έβγαλε «μέταλλο» στο πιο κρίσιμο σημείο και μετά τη νίκη της με 2-1 επί της την Άρσεναλ την πλησίασε στους 3 βαθμούς διαφορά. Συγκλονιστικές οι πέντε τελευταίες αγωνιστικές.

Σύνταξη
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

