Απίστευτη ταλαιπωρία για τους επιβάτες του Intercity Αθήνα – Θεσσαλονίκη
Βρίσκονται εδώ και 2 ώρες στο... περίμενε, χωρίς να γνωρίζουν τι ώρα θα φτάσουν στον προορισμό τους.
Απίστευτη ταλαιπωρία βιώνουν τις τελευταίες ώρες οι επιβάτες της αμαξοστοιχίας Intercity που θέλησαν να ταξιδέψουν από την Αθήνα προς τη Θεσσαλονίκη.
Συγκεκριμένα, το τρένο επρόκειτο να αναχωρήσει από την Αθήνα στις 17:58 ωστόσο έχει φτάσει, δύο και πλέον ώρες αργότερα, μόνο μέχρι τους Αγίους Αναργύρους.
Σύμφωνα με πληροφορίες στο τρένο υπάρχει κάποιο τεχνικό πρόβλημα, ενώ η Hellenic Train δηλώνει ότι δεν έχει ενημέρωση για τα αίτια της καθυστέρησης.
Όπως αναφέρουν μαρτυρίες από το τρένο, υπήρξε μια ενημέρωση ότι θα πρέπει η αμαξοστοιχία να επιστρέψει στην Αθήνα για αλλαγή μηχανής και να ξεκινήσει πάλι για Θεσσαλονίκη. Κάτι που σημαίνει επιπλέον καθυστέρηση για τους επιβάτες.
