newspaper
Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
06.11.2025 | 21:26
Έκλεισε το αεροδρόμιο του Γκέτεμποργκ εξαιτίας drones
Σημαντική είδηση:
05.11.2025 | 17:55
Κύμα κακοκαιρίας από το Σάββατο - Πολλές βροχές και κίνδυνος για πλημμύρες
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Σίνδος: Σε λάθος γραμμή o ΟΣΕ με την Hellenic Train τρία χρόνια μετά τα Τέμπη
Ελλάδα 06 Νοεμβρίου 2025 | 20:18

Σίνδος: Σε λάθος γραμμή o ΟΣΕ με την Hellenic Train τρία χρόνια μετά τα Τέμπη

Σύγχυση προκαλούν στο επιβατικό κοινό οι ανακοινώσεις της Hellenic Train και του ΟΣΕ για το περιστατικό της 5ης Νοεμβρίου 2025, με την αμαξοστοιχία 2591 (Θεσσαλονίκη–Λάρισα). Πινγκ πονγκ ευθυνών και στο ίδιο έργο θεατές σχεδόν τρία χρόνια από το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Στράτος Ιωακείμ
ΕπιμέλειαΣτράτος Ιωακείμ
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το βραδινό σνακ που «απογειώνει» τον εγκέφαλο και τον ύπνο

Το βραδινό σνακ που «απογειώνει» τον εγκέφαλο και τον ύπνο

Spotlight

Θεατής σε ένα σκηνικό σύγχυσης γίνεται το επιβατικό κοινό ώρες μετά το περιστατικό με τον συρμό του προαστιακού (αμαξοστοιχία 2591) που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Λάρισα και ενώ από τη συλλογική μνήμη δεν μπορεί να σβήσει η τραγωδία των Τεμπών.

Τι συνέβη με την αμαξοστοιχία 2591 στην περιοχή της Σίνδου

Σύμφωνα με καταγγελίες επιβατών η αμαξοστοιχία 2591, που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη–Λάρισα, μπήκε σε λάθος γραμμή εξόδου, πριν ακινητοποιηθεί και επιστρέψει στην κανονική πορεία του.

Διαψεύδει ο ΟΣΕ – Επιβεβαιώνει η Hellenic Train

Ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδoς προέβη σε διάψευση αναφέροντας πως «καμία αμαξοστοιχία δεν μπήκε σε λάθος γραμμή» ωστόσο η Hellenic Train, λίγο αργότερα, στη δική της ανακοίνωση επιβεβαιώνει ουσιαστικά το περιστατικό, αναφέροντας πως «ο μηχανοδηγός αντιλήφθηκε έγκαιρα και χωρίς να έχει προηγηθεί σχετική ειδοποίηση από τον σταθμάρχη ότι η χάραξη της γραμμής εισόδου δεν ήταν η σωστή».

Ο ΟΣΕ, στη ανακοίνωση – διάψευση που εξέδωσε, φρόντισε επίσης να ενημερώσει το επιβατικό κοινό, όχι τυχαία, για το ευρωπαϊκό πλαίσιο και το Γενικό Κανονισμό Κυκλοφορίας «στις περιπτώσεις ελεγχόμενης χάραξης για αλλαγή τροχιάς ή ελεγχόμενης παλινδρόμησης» υπογραμμίζοντας πως «το προσωπικό της αμαξοστοιχίας οφείλει να ενημερώνει έγκαιρα και μετ’ επιτάσεως τους επιβάτες για την αλλαγή πορείας», αφήνοντας αιχμές για τους χειρισμούς της Hellenic Train η οποία δεν άργησε να απαντήσει.

«Αφού δόθηκε δυστυχώς με καθυστέρηση από τον σταθμάρχη η οδηγία στον μηχανοδηγό για πραγματοποίηση οπισθοπορείας, το προσωπικό της Hellenic Train προχώρησε στην ενημέρωση των επιβατών» σημειώνει στη δική της ανακοίνωση η εταιρείας και υπενθυμίζει ότι ο αρμόδιος Ρυθμιστής Κυκλοφορίας είναι ο ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδας.

«Λάθος χάραξη»

Ο Κώστας Γενηδούνιας, πρόεδρος του Σωματείο Μηχανοδηγών, αναφέρθηκε ξεκάθαρα σε «λάθος χάραξη» στην οποία άμεσα αντέδρασε ο μηχανοδηγός, ενημέρωσε τον σταθμάρχη, σταμάτησε το τρένο και μετά από τις απαραίτητες συνεννοήσεις προχώρησε το τρένο προς τον σταθμό του Αδένδρου και έκανε όπισθεν πορεία για να αποβιβαστούν οι επιβάτες.

Ο ίδιος εξήγησε πως στον σταθμό της Σίνδου ο σταθμός έχει τέσσερις γραμμές με την αποβίβαση και επιβίβαση των επιβατών να γίνεται στην 4η γραμμή. Το τρένο δεν είχε χαραχτεί για να εισέλθει στη 4η γραμμή. Ο μηχανοδηγός το διαπίστωσε, σταμάτησε το τρένο, κάλεσε τον σταθμό, ενημερώθηκε ότι υπήρχε κάποιο πρόβλημα στα κλειδιά και κατόπιν δόθηκαν οδηγίες ώστε ο μηχανοδηγός να εξέλθει του σταθμού και να μπει στη γραμμή να αποβιβάσει τους επιβάτες.

Αυτό που μετά λύπης εντοπίζει είναι η ασυνεννοησία μεταξύ του ΟΣΕ και της Hellenic Train κόντρα στην βασική επιδίωξη που έχει θέσει ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERA) για την αγαστή συνεργασία. «Ο ένας ρίχνει την ευθύνη στον άλλο» δηλώνει στο in.

«Δεν λειτούργησε σωστά το σύστημα αλλαγής»

Ο Γιώργος Κούλαλης, μηχανοδηγός και μέλος του Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Έλξης, σε δηλώσεις του στο τοπικό μέσο ενημέρωσης, ανέφερε ότι «παρά τη χάραξη που έκαναν στον σταθμό της Σίνδου για κάποιο λόγο δεν λειτούργησε σωστά το σύστημα αλλαγής και αντί να το βάλει στη σωστή παρακαμπτήριο που ήταν για να αφήσει τον κόσμο στην αποβάθρα – πήγε να τον βάλει μάλλον σε μια άλλη γραμμή η οποία ήταν λάθος».

Ο ίδιος βέβαια εξήγησε ότι η αμαξοστοιχία κινούνταν με ιδιαίτερα χαμηλή ταχύτητα, ικανή να αποσοβήσει οιοδήποτε ενδεχόμενο κινδύνου. «Η προσέγγισή μας σε αυτούς τους σταθμούς – όταν είμαστε προαστιακός – γίνεται με πολύ χαμηλή ταχύτητα. Ο συνάδελφος προσέγγιζε τον σταθμό με 40 χιλιόμετρα. Που σημαίνει ότι μπορούσε να σταματήσει εύκολα», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ σημείωσε ότι η απόσταση που διήνυσε το τρένο ήταν πολύ μικρή.

Ο Κυρανάκης στην ίδια… πορεία με τον ΟΣΕ

Ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, Κώστας Κυρανάκης, έσπευσε να τοποθετηθεί και να τονίσει πως «δεν ισχύουν τα δημοσιεύματα ότι τρένο μπήκε σε αντίθετη γραμμή» και να υπενθυμίσει ότι το συγκεκριμένο τμήμα διαθέτει εγκατεστημένο και λειτουργικό σύστημα τηλεδιοίκησης.

«Ενθαρρύνουμε τους επιβάτες να λένε δημόσια αυτά που τους ανησυχούν, και υπενθυμίζω ότι με βάση το νόμο ακόμη και οι ελλιπείς επικοινωνίες για ελεγχόμενες αλλαγές χάραξης καθώς και η ανεπαρκής ενημέρωση επιβατών αποτελούν παραβάσεις και επιφέρουν σοβαρές κυρώσεις», έγραψε σε ανάρτησή του.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
OT FORUM
OT FORUM – Ανδρουλάκης: Ανάγκη θέσπισης 120 δόσεων για χρέη μικρομεσαίων επιχειρήσεων

OT FORUM – Ανδρουλάκης: Ανάγκη θέσπισης 120 δόσεων για χρέη μικρομεσαίων επιχειρήσεων

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το βραδινό σνακ που «απογειώνει» τον εγκέφαλο και τον ύπνο

Το βραδινό σνακ που «απογειώνει» τον εγκέφαλο και τον ύπνο

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Business
Metlen: Ξεκινά η τρίτη φάση μετασχηματισμού – Νέος ρόλος για Μυτιληναίο

Metlen: Ξεκινά η τρίτη φάση μετασχηματισμού – Νέος ρόλος για Μυτιληναίο

inWellness
inTown
«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104
inTickets 06.11.25

«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104

Η παράσταση «Nomsferatu» έρχεται στο Θέατρο 104, για 10 μόνο παραστάσεις. Βασίζεται σε μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου τρόμου: το Nosferatu του Φ. Β. Μουρνάου.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Παραμένει στη φυλακή ο Κασιδιάρης – Απερρίφθη το νέο αίτημα αποφυλάκισής του
Πέμπτο κατά σειρά 06.11.25

Παραμένει στη φυλακή ο Κασιδιάρης – Απερρίφθη το νέο αίτημα αποφυλάκισής του

Η απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών γνωστοποιήθηκε σήμερα και ήταν ομόφωνα αρνητική σύμφωνα, απορρίπτοντας εκ νέου το αίτημα υφ’ όρον απόλυσής του από τις φυλακές Δομοκού

Σύνταξη
Μπουρίνι έπληξε Ηράκλειο, Χανιά και Ρέθυμνο – Προβλήματα από πλημμυρισμένους δρόμους και διακοπές ρεύματος
Κακοκαιρία 06.11.25

Μπουρίνι έπληξε Ηράκλειο, Χανιά και Ρέθυμνο – Προβλήματα από πλημμυρισμένους δρόμους και διακοπές ρεύματος

Μεγάλα προβλήματα προκάλεσε στην Κρήτη το δυνατό μπουρίνι που πέρασε από τρεις νομούς του νησιού. Εξαιτίας της βροχής, πολλοί δρόμοι πλημμύρισαν, ενώ στα Χανιά αρκετές περιοχές έμειναν χωρίς ρεύμα.

Σύνταξη
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις 11 και 12 Νοεμβρίου στην Αθηνών – Θεσσαλονίκης
Τα σημεία 06.11.25

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις 11 και 12 Νοεμβρίου στην Αθηνών – Θεσσαλονίκης

Η ΕΛ.ΑΣ. απευθύνει έκκληση στους οδηγούς, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στα σημεία που θα τεθούν σε ισχύ οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Σύνταξη
Τέμπη: Σε εξέλιξη η προκαταρκτική εξέταση για τις εκταφές θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας
Εν αναμονή εξελίξεων 06.11.25

Τέμπη: Σε εξέλιξη η προκαταρκτική εξέταση για τις εκταφές θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας

Οι συγγενείς των θυμάτων να καταθέσουν εγγράφως το είδος των εξετάσεων που θέλουν να γίνουν στο πλαίσιο της εκταφής. Τα πορίσματα θα διαβιβαστούν στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Λάρισας.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Κύμα κακοκαιρίας από το Σάββατο – Πολλές βροχές και κίνδυνος για πλημμύρες
Δύο βαρομετρικά 06.11.25

Κύμα κακοκαιρίας από το Σάββατο – Πολλές βροχές και κίνδυνος για πλημμύρες

Κύμα κακοκαιρίας, που θα διαρκέσει από το Σάββατο έως τη Δευτέρα αναμένεται στη χώρα μας. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, αλλά αναμένονται βροχές και πιθανόν πλημμύρες.

Σύνταξη
Ποιος είναι ο «Ποντικός» που προσήχθη για το μακελειό στα Βορίζια – Ο ρόλος που φέρεται να είχε
ΕΛ.ΑΣ. 06.11.25

Ποιος είναι ο «Ποντικός» που προσήχθη για το μακελειό στα Βορίζια – Ο ρόλος που φέρεται να είχε

Οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν στην προσαγωγή του δευτέρου ατόμου που διακρίνεται στο μοναδικό βίντεο που έχει έρθει στο φως της δημοσιότητας από το μακελειό στα Βορίζια

Σύνταξη
Βορίζια: Ακόμη μία προσαγωγή υπόπτου για τους πυροβολισμούς – Είναι ο δεύτερος άνδρας με το καλάζνικοφ
Ελλάδα 06.11.25

Βορίζια: Ακόμη μία προσαγωγή υπόπτου για τους πυροβολισμούς – Είναι ο δεύτερος άνδρας με το καλάζνικοφ

Η ΕΛΑΣ προχώρησε στην προσαγωγή ενός ακόμη ατόμου ως εμπλεκόμενου για τους πυροβολισμούς στα Βορίζια, που στοίχισαν τη ζωή σε δύο ανθρώπους. Εξετάζεται αν είναι ο άνδρας που εμφανίζεται με τον γαμπρό του Καργάκη.

Σύνταξη
Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο: Καπνογόνα στο Σύνταγμα και λουλούδια στο μνημείο για τα Τέμπη
Ελλάδα 06.11.25

Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο: Καπνογόνα στο Σύνταγμα και λουλούδια στο μνημείο για τα Τέμπη

Φτάνοντας μπροστά στη Βουλή στο Σύνταγμα, οι μαθητές βρήκαν παρατεταγμένες διμοιρίες, όμως αντιπροσωπείες άφησαν λουλούδια στο μνημείο των θυμάτων των Τεμπών.

Σύνταξη
Δεν θα υποστήριζα κίνημα υπό τη Μαρία Καρυστιανού, λέει ο Πάνος Ρούτσι – «Λέμε ούτε κόμμα, ούτε χρώματα»
Τέμπη 06.11.25

Δεν θα υποστήριζα κίνημα υπό τη Μαρία Καρυστιανού, λέει ο Πάνος Ρούτσι – «Λέμε ούτε κόμμα, ούτε χρώματα»

«Οποιοσδήποτε πάει να κάνει κάποιο κόμμα ή “κύμα”, νομίζω θα είναι καταστροφικό για εμάς», τόνισε ο Πάνος Ρούτσι, ερωτηθείς για τις φημολογούμενες κινήσεις της Μαρίας Καρυστιανού

Σύνταξη
Δυο νέες προσαγωγές από την οικογένεια Καργάκη – Απολογούνται οι δύο νοσηλευόμενοι από την οικογένεια Φραγκιαδάκη
Ελλάδα 06.11.25

Δυο νέες προσαγωγές από την οικογένεια Καργάκη – Απολογούνται οι δύο νοσηλευόμενοι από την οικογένεια Φραγκιαδάκη

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στα Βορίζια. Σε δύο νέες προσαγωγές προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ. από την οικογένεια Καργάκη. Καταθέσεις κλειδιά από μέλη της οικογένειας Φριαγκιαδάκη

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Υπάρχουν εξτρεμιστές που ψεύδονται για την κλιματική αλλαγή» προειδοποιεί ο Λούλα
COP30 06.11.25

«Υπάρχουν εξτρεμιστές που ψεύδονται για την κλιματική αλλαγή» προειδοποιεί ο Λούλα

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, ζήτησε την δημιουργία ενός οδικού χάρτη για να αντιμετωπιστεί το συντομότερο δυνατόν η κλιματική αλλαγή.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
«Το μεγάλο μήλο έπεσε»: Η νίκη του Μαμντάνι ταρακουνάει το Ισραήλ και αποκαλύπτει πολλά για την αμερικανική πολιτική
«Το μεγάλο μήλο έπεσε» 06.11.25

Η νίκη του Μαμντάνι ταρακουνάει το Ισραήλ και αποκαλύπτει πολλά για την αμερικανική πολιτική

Ο Μαμντάνι δεν χρειάστηκε να θυσιάσει την αλληλεγγύη προς τους Παλαιστινίους για να κερδίσει αυτές τις εκλογές, ούτε να υποκύψει στις ατελείωτες ψευδείς κατηγορίες για αντισημιτισμό

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Παραμένει στη φυλακή ο Κασιδιάρης – Απερρίφθη το νέο αίτημα αποφυλάκισής του
Πέμπτο κατά σειρά 06.11.25

Παραμένει στη φυλακή ο Κασιδιάρης – Απερρίφθη το νέο αίτημα αποφυλάκισής του

Η απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών γνωστοποιήθηκε σήμερα και ήταν ομόφωνα αρνητική σύμφωνα, απορρίπτοντας εκ νέου το αίτημα υφ’ όρον απόλυσής του από τις φυλακές Δομοκού

Σύνταξη
LIVE: Μπέτις – Λιόν
Europa League 06.11.25

LIVE: Μπέτις – Λιόν

LIVE: Μπέτις – Λιόν. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπέτις – Λιόν για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
LIVE: Ρέιντζερς – Ρόμα
Europa League 06.11.25

LIVE: Ρέιντζερς – Ρόμα

LIVE: Ρέιντζερς – Ρόμα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρέιντζερς – Ρόμα για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
LIVE: ΠΑΟΚ – Γιουνγκ Μπόις
Europa League 06.11.25

LIVE: ΠΑΟΚ – Γιουνγκ Μπόις

LIVE: ΠΑΟΚ – Γιουνγκ Μπόις. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Γιουνγκ Μπόις για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 5 HD.

Σύνταξη
Βολιβία: Αποφυλακίστηκε μετά από 4 χρόνια η πρώην πρόεδρος Άνιες – Κατηγορείτο για απόπειρα πραξικοπήματος
Κόσμος 06.11.25

Αποφυλακίστηκε μετά από 4 χρόνια η πρώην πρόεδρος της Βολιβίας Άνιες - Κατηγορείτο για απόπειρα πραξικοπήματος

Η πρώην πρόεδρος της Βολιβίας Τζανίνε Άνιες ήταν έγκλειστη εδώ και πάνω από τέσσερα χρόνια, αφού το Ανώτατο Δικαστήριο ακύρωσε την καταδίκη της σε κάθειρξη 10 ετών για απόπειρα πραξικοπήματος

Σύνταξη
Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η απόφαση της Κιμ Καρντάσιαν να ανοίξει καταστήματα SKIMS στο Ισράηλ
«Απαίσιος άνθρωπος» 06.11.25

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η απόφαση της Κιμ Καρντάσιαν να ανοίξει καταστήματα SKIMS στο Ισράηλ

«Η εταιρεία της Κιμ Καρντάσιαν επεκτείνεται στην ισραηλινή αγορά, ενώ η χώρα κατηγορείται για γενοκτονία στη Γάζα», ανέφερε ένας χρήστης του Χ, καταδικάζοντας το νέο επιχειρηματικό πλάνο της influencer.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τροχαίο με εγκατάλειψη του τερματοφύλακα του Υδραϊκού, Θοδωρή Πανάρετου
Πόλο 06.11.25

Τροχαίο με εγκατάλειψη του τερματοφύλακα του Υδραϊκού, Θοδωρή Πανάρετου

Ο τερματοφύλακας Θοδωρής Πανάρετος της ομάδας πόλο ανδρών του Υδραϊκού, έπεσε θύμα εγκατάλειψης σε τροχαίο μετά από το παιχνίδι με τον ΓΣ Περιστερίου, ωστόσο είναι καλά στην υγεία του.

Σύνταξη
Ο κατασταλτικός μηχανισμός του Πούτιν στρέφεται προς τα μέσα: Φιλοπουτινικοί και υπέρμαχοι του πολέμου στο στόχαστρο
Εσωτερική κρίση 06.11.25

Ο κατασταλτικός μηχανισμός του Πούτιν στρέφεται προς τα μέσα: Φιλοπουτινικοί και υπέρμαχοι του πολέμου στο στόχαστρο

Αναλυτές αναφέρουν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια εκκαθάριση των υποστηρικτών του ρωσικού καθεστώτος του Βλαντίμιρ Πούτιν, καθώς αντίπαλες ομάδες στρέφονται η μία εναντίον της άλλης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΗΠΑ: Η Νάνσι Πελόζι, η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Αμερικανικής Βουλής, τερματίζει την πολιτική καριέρα της
«Γράψαμε ιστορία» 06.11.25

ΗΠΑ: Η Νάνσι Πελόζι, η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Αμερικανικής Βουλής, τερματίζει την πολιτική καριέρα της

Έπειτα από περίπου 40 χρόνια πολιτικής καριέρας, η Νάνσι Πελόζι ανακοίνωσε ότι δεν θα επιδιώξει την επανεκλογή της. Η πρόεδρος της Βουλής θεωρείται η πιο ισχυρή γυναίκα πολιτικός στην ιστορία των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Λας Πάλμας 1-3: Το πάλεψε, αλλά ηττήθηκε και πλέον θα τα δώσει όλα στην Ισπανία
Βόλεϊ 06.11.25

Ολυμπιακός – Λας Πάλμας 1-3: Το πάλεψε, αλλά ηττήθηκε και πλέον θα τα δώσει όλα στην Ισπανία

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 3-1 σετ από την Λας Πάλμας στο πρώτο παιχνίδι του β' προκριματικού γύρου του Champions League - Στην Ισπανία η ρεβάνς, φωνές από τους Πειραιώτες για τη διαιτησία.

Σύνταξη
Όταν σου κάνουν τον εργασιακό βίο αβίωτο: Γιατί αυξάνεται το mobbing στους χώρους δουλειάς
Επιθεώρηση Εργασίας 06.11.25

Όταν σου κάνουν τον εργασιακό βίο αβίωτο: Γιατί αυξάνεται το mobbing στους χώρους δουλειάς

Το mobbing, η ηθική και ψυχολογική παρενόχληση στην εργασία, έχει εκτοξευθεί. Ειδικοί από το ΚΕΠΕΑ-ΓΣΕΕ και την Επιθεώρηση Εργασίας, αναλύουν το φαινόμενο και προτείνουν λύσεις.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
ΟΤ FORUM – Νίκος Ανδρουλάκης: Ο κλέψας του κλέψαντος από μια γαλάζια συμμορία στον ΟΠΕΚΕΠΕ – Το ΠΑΣΟΚ η απάντηση στη ΝΔ
ΟΤ FORUM 06.11.25

Ανδρουλάκης: Ο κλέψας του κλέψαντος από μια γαλάζια συμμορία στον ΟΠΕΚΕΠΕ - Το ΠΑΣΟΚ η απάντηση στη ΝΔ

Ζητώ από τους πολίτες να μας εμπιστευτούν για να έχουμε καλύτερες ημέρες», υπογράμμισε, μιλώντας στο OT FORUM, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Οικογένεια, θεραπεία, δημιουργικότητα: Ο Τιμοτέ Σαλαμέ ωρίμασε και κοιτάζει προς το μέλλον χωρίς φόβο
Επόμενο βήμα 06.11.25

Οικογένεια, θεραπεία, δημιουργικότητα: Ο Τιμοτέ Σαλαμέ ωρίμασε και κοιτάζει προς το μέλλον χωρίς φόβο

Ο σταρ του Χόλιγουντ Τιμοτέ Σαλαμέ στα 29 του χρόνια μοιάζει έτοιμος για το επόμενο βήμα στη ζωή του και μίλησε στη Vogue για τη δημιουργικότητα, τη φήμη και τα παιδιά.

Σύνταξη
Η Πολωνία ξεκινά στρατιωτική εκπαίδευση για όλους τους πολίτες με στόχο τους 400.000 στρατιώτες
«Σε ετοιμότητα» 06.11.25

Η Πολωνία ξεκινά στρατιωτική εκπαίδευση για όλους τους πολίτες με στόχο τους 400.000 στρατιώτες

Η Πολωνία θα ξεκινήσει πρόγραμμα στρατιωτικής εκπαίδευσης αυτό το μήνα, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδίου για την εκπαίδευση περίπου 400.000 ατόμων έως το 2026, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας.

Σύνταξη
OT FORUM – Μαργώνης, Μιτζάλης: Οι άνθρωποι θα είναι πάντα πρωταγωνιστές στις επιχειρήσεις
OT FORUM 06.11.25

Μαργώνης, Μιτζάλης: Οι άνθρωποι θα είναι πάντα πρωταγωνιστές στις επιχειρήσεις

Για την αξία των επιχειρηματικών συνεργειών και το αποτύπωμά τους σε οικονομία και κοινωνία μίλησαν ο Γιώργος Μαργώνης, προέδρος και CEO Papastratos και ο Αντώνης Μιτζάλης, Εντεταλμένος Σύμβουλος ομίλου AVAX στο OT FORUM

Σύνταξη
Τέξας: Γυναίκα υπέστη κακοποίηση από πέντε άτομα – Την κρατούσαν φυλακισμένη και αλυσοδεμένη
Βασανιστήρια 06.11.25

Τέξας: Γυναίκα υπέστη κακοποίηση από πέντε άτομα – Την κρατούσαν φυλακισμένη και αλυσοδεμένη

Οι αρχές του Όστιν στο Τέξας συνέλαβαν πέντε άτομα. Κρατούσαν επί μήνες μια γυναίκα αλυσοδεμένη και την κακοποιούσαν. Έφερε τραύματα ακόμη και από αεροβόλο.

Σύνταξη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο