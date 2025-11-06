Θεατής σε ένα σκηνικό σύγχυσης γίνεται το επιβατικό κοινό ώρες μετά το περιστατικό με τον συρμό του προαστιακού (αμαξοστοιχία 2591) που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Λάρισα και ενώ από τη συλλογική μνήμη δεν μπορεί να σβήσει η τραγωδία των Τεμπών.

Τι συνέβη με την αμαξοστοιχία 2591 στην περιοχή της Σίνδου

Σύμφωνα με καταγγελίες επιβατών η αμαξοστοιχία 2591, που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη–Λάρισα, μπήκε σε λάθος γραμμή εξόδου, πριν ακινητοποιηθεί και επιστρέψει στην κανονική πορεία του.

Διαψεύδει ο ΟΣΕ – Επιβεβαιώνει η Hellenic Train

Ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδoς προέβη σε διάψευση αναφέροντας πως «καμία αμαξοστοιχία δεν μπήκε σε λάθος γραμμή» ωστόσο η Hellenic Train, λίγο αργότερα, στη δική της ανακοίνωση επιβεβαιώνει ουσιαστικά το περιστατικό, αναφέροντας πως «ο μηχανοδηγός αντιλήφθηκε έγκαιρα και χωρίς να έχει προηγηθεί σχετική ειδοποίηση από τον σταθμάρχη ότι η χάραξη της γραμμής εισόδου δεν ήταν η σωστή».

Ο ΟΣΕ, στη ανακοίνωση – διάψευση που εξέδωσε, φρόντισε επίσης να ενημερώσει το επιβατικό κοινό, όχι τυχαία, για το ευρωπαϊκό πλαίσιο και το Γενικό Κανονισμό Κυκλοφορίας «στις περιπτώσεις ελεγχόμενης χάραξης για αλλαγή τροχιάς ή ελεγχόμενης παλινδρόμησης» υπογραμμίζοντας πως «το προσωπικό της αμαξοστοιχίας οφείλει να ενημερώνει έγκαιρα και μετ’ επιτάσεως τους επιβάτες για την αλλαγή πορείας», αφήνοντας αιχμές για τους χειρισμούς της Hellenic Train η οποία δεν άργησε να απαντήσει.

«Αφού δόθηκε δυστυχώς με καθυστέρηση από τον σταθμάρχη η οδηγία στον μηχανοδηγό για πραγματοποίηση οπισθοπορείας, το προσωπικό της Hellenic Train προχώρησε στην ενημέρωση των επιβατών» σημειώνει στη δική της ανακοίνωση η εταιρείας και υπενθυμίζει ότι ο αρμόδιος Ρυθμιστής Κυκλοφορίας είναι ο ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδας.

«Λάθος χάραξη»

Ο Κώστας Γενηδούνιας, πρόεδρος του Σωματείο Μηχανοδηγών, αναφέρθηκε ξεκάθαρα σε «λάθος χάραξη» στην οποία άμεσα αντέδρασε ο μηχανοδηγός, ενημέρωσε τον σταθμάρχη, σταμάτησε το τρένο και μετά από τις απαραίτητες συνεννοήσεις προχώρησε το τρένο προς τον σταθμό του Αδένδρου και έκανε όπισθεν πορεία για να αποβιβαστούν οι επιβάτες.

Ο ίδιος εξήγησε πως στον σταθμό της Σίνδου ο σταθμός έχει τέσσερις γραμμές με την αποβίβαση και επιβίβαση των επιβατών να γίνεται στην 4η γραμμή. Το τρένο δεν είχε χαραχτεί για να εισέλθει στη 4η γραμμή. Ο μηχανοδηγός το διαπίστωσε, σταμάτησε το τρένο, κάλεσε τον σταθμό, ενημερώθηκε ότι υπήρχε κάποιο πρόβλημα στα κλειδιά και κατόπιν δόθηκαν οδηγίες ώστε ο μηχανοδηγός να εξέλθει του σταθμού και να μπει στη γραμμή να αποβιβάσει τους επιβάτες.

Αυτό που μετά λύπης εντοπίζει είναι η ασυνεννοησία μεταξύ του ΟΣΕ και της Hellenic Train κόντρα στην βασική επιδίωξη που έχει θέσει ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERA) για την αγαστή συνεργασία. «Ο ένας ρίχνει την ευθύνη στον άλλο» δηλώνει στο in.

«Δεν λειτούργησε σωστά το σύστημα αλλαγής»

Ο Γιώργος Κούλαλης, μηχανοδηγός και μέλος του Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Έλξης, σε δηλώσεις του στο τοπικό μέσο ενημέρωσης, ανέφερε ότι «παρά τη χάραξη που έκαναν στον σταθμό της Σίνδου για κάποιο λόγο δεν λειτούργησε σωστά το σύστημα αλλαγής και αντί να το βάλει στη σωστή παρακαμπτήριο που ήταν για να αφήσει τον κόσμο στην αποβάθρα – πήγε να τον βάλει μάλλον σε μια άλλη γραμμή η οποία ήταν λάθος».

Ο ίδιος βέβαια εξήγησε ότι η αμαξοστοιχία κινούνταν με ιδιαίτερα χαμηλή ταχύτητα, ικανή να αποσοβήσει οιοδήποτε ενδεχόμενο κινδύνου. «Η προσέγγισή μας σε αυτούς τους σταθμούς – όταν είμαστε προαστιακός – γίνεται με πολύ χαμηλή ταχύτητα. Ο συνάδελφος προσέγγιζε τον σταθμό με 40 χιλιόμετρα. Που σημαίνει ότι μπορούσε να σταματήσει εύκολα», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ σημείωσε ότι η απόσταση που διήνυσε το τρένο ήταν πολύ μικρή.

Ο Κυρανάκης στην ίδια… πορεία με τον ΟΣΕ

Ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, Κώστας Κυρανάκης, έσπευσε να τοποθετηθεί και να τονίσει πως «δεν ισχύουν τα δημοσιεύματα ότι τρένο μπήκε σε αντίθετη γραμμή» και να υπενθυμίσει ότι το συγκεκριμένο τμήμα διαθέτει εγκατεστημένο και λειτουργικό σύστημα τηλεδιοίκησης.

«Ενθαρρύνουμε τους επιβάτες να λένε δημόσια αυτά που τους ανησυχούν, και υπενθυμίζω ότι με βάση το νόμο ακόμη και οι ελλιπείς επικοινωνίες για ελεγχόμενες αλλαγές χάραξης καθώς και η ανεπαρκής ενημέρωση επιβατών αποτελούν παραβάσεις και επιφέρουν σοβαρές κυρώσεις», έγραψε σε ανάρτησή του.