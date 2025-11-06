ΣΥΡΙΖΑ για σιδηρόδρομο: Και η πιο κυνική κυβέρνηση θα φρόντιζε να μην αφήνει ούτε υποψία ανασφάλειας – Ούτε αυτό οι «άριστοι»
«Εκείνος που θα έπρεπε να εποπτεύει, η κυβέρνηση και το αρμόδιο υπουργείο, απλώς σιωπά και αδιαφορεί», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία
Στην καταγγελία επιβάτη που, σύμφωνα με αυτήν, συρμός του προαστιακού που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Λάρισα φέρεται να μπήκε για αρκετά χιλιόμετρα σε λάθος γραμμή, αναφέρεται ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, εξαπολύοντας πυρά κατά της κυβέρνησης.
Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με μαρτυρία, ο συρμός του προαστιακού που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη–Λάρισα (17:30) μπήκε για αρκετά χιλιόμετρα σε λάθος γραμμή εξόδου, πριν ακινητοποιηθεί και επιστρέψει στην κανονική πορεία του, αναφέρει το onlarissa. «Κάτι έγινε με το κλειδί και πήραμε λάθος γραμμή», φέρεται να απάντησε υπάλληλος σε επιβάτη που ζήτησε εξηγήσεις, γεγονός που προκάλεσε έντονη ανησυχία μεταξύ των ταξιδιωτών.
«Ξύπνησε οδυνηρές μνήμες από το έγκλημα των Τεμπών η καταγγελία»
«Η καταγγελία επιβάτη για συρμό του προαστιακού που φέρεται να μπήκε για αρκετά χιλιόμετρα σε λάθος γραμμή στη διαδρομή Θεσσαλονίκη – Λάρισα, ξύπνησε οδυνηρές μνήμες από το έγκλημα των Τεμπών. Η διάψευση του σχετικού δημοσιεύματος από τον ΟΣΕ, ο οποίος ταυτόχρονα όμως θεώρησε σκόπιμο να στείλει και μήνυμα στη Hellenic Train για ‘έλλειψη ενημέρωσης προς τους επιβάτες’, αποδεικνύει πως εκείνος που θα έπρεπε να εποπτεύει, η κυβέρνηση και το αρμόδιο υπουργείο, απλώς σιωπά και αδιαφορεί. Αδιαφορεί για τη λειτουργία ενός πολύτιμου μέσου μεταφοράς, αδιαφορεί για τις ανησυχίες των επιβατών, αδιαφορεί για την ασφάλεια των πολιτών», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ.
Τέλος, προσθέτει πως «οποιοσδήποτε λογικός άνθρωπος θα περίμενε πως μετά το δυστύχημα – έγκλημα στα Τέμπη, και η πιο κυνική κυβέρνηση θα έσκυβε πάνω από τις σιδηροδρομικές μεταφορές ώστε να μην αφήνει ούτε υποψία ανασφάλειας. Αλλά ούτε αυτό δεν είναι ικανοί να κάνουν οι ‘άριστοι’ του κ. Μητσοτάκη…».
