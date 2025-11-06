Σε διάψευση της καταγγελίας επιβάτη πως συρμός του προαστιακού που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Λάρισα μπήκε σε λάθος γραμμή πριν ακινητοποιηθεί και επιστρέψει στην κανονική του πορεία προχωρά ο ΟΣΕ.

Τα χειρότερα αποφεύχθηκαν σε δρομολόγιο τρένου προς τη Λάρισα

«Καμία αμαξοστοιχία δεν μπήκε σε λάθος γραμμή. Υπενθυμίζουμε ωστόσο στην Hellenic Train και στη μητρική της εταιρεία Ferrovie dello Stato ότι, όπως η ίδια η εταιρεία γνωρίζει, βάσει του ευρωπαϊκού πλαισίου και του Γενικού Κανονισμού Κυκλοφορίας, στις περιπτώσεις ελεγχόμενης χάραξης για αλλαγή τροχιάς ή ελεγχόμενης παλινδρόμησης, το προσωπικό της αμαξοστοιχίας οφείλει να ενημερώνει έγκαιρα και μετ’ επιτάσεως τους επιβάτες για την αλλαγή πορείας» σημειώνει ο Οργανισμός.

Ένα ερώτημα

Και εδώ τίθεται ένα ερώτημα: Εάν η αμαξοστοιχία αναγκάστηκε να φύγει από τον σταθμό και να κάνει οπισθοπορεία για να επιστρέψει στην προβλεπόμενη θέση της δεν είχε μπει στη λάθος γραμμή;

Παράλληλα στην ανακοίνωση του ΟΣΕ υπάρχει και μια αιχμή προς την Hellenic Train.

«Η έλλειψη ενημέρωσης, όπως και η λάθος ενημέρωση, όπως καταγγέλλει επιβάτης του προαστιακού Θεσσαλονίκης, είναι απαράδεκτη και πλήττει την εμπιστοσύνη του επιβατικού κοινού και της κοινωνίας» σημειώνει ο Οργανισμός

Καταλήγει σημειώνοντας ότι «το συγκεκριμένο τμήμα γραμμής στη Σίνδο όπως και 80% του άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη διαθέτει εγκατεστημένο και λειτουργικό σύστημα τηλεδιοίκησης».

Το περιστατικό

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά ο συρμός του προαστιακού που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη–Λάρισα την Τετάρτη (17:30) μπήκε σε λάθος γραμμή εξόδου, πριν ακινητοποιηθεί και επιστρέψει στην κανονική πορεία του.

«Κάτι έγινε με το κλειδί και πήραμε λάθος γραμμή», φέρεται να απάντησε υπάλληλος σε επιβάτη που ζήτησε εξηγήσεις, γεγονός που προκάλεσε έντονη ανησυχία μεταξύ των ταξιδιωτών.

Το περιστατικό επαναφέρει με δραματικό τρόπο το ζήτημα της ασφάλειας στο ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο.