Hellenic Train: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή Πειραιάς-Κιάτο
Αλλαγές στο βραδινό δρομολόγιο της γραμμής Πειραιάς-Κιάτο και εξυπηρέτηση επιβατών με λεωφορείο, λόγω τεχνικών εργασιών
Από σήμερα Παρασκευή 28.11.2025 και μέχρι νεωτέρας, το δρομολόγιο της αμαξοστοιχίας 2304, που κάνει το δρομολόγιο Πειραιάς-Κιάτο, με ώρα αναχώρησης 22:14, θα έχει τελικό προορισμό το Ζευγολατιό αντί το Κιάτο.
Η αλλαγή γίνεται λόγω τεχνικών εργασιών στο δίκτυο που πραγματοποιεί ο διαχειριστής υποδομής ΟΣΕ-Σιδηρόδρομοι Ελλάδος.
Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, το τμήμα Ζευγολατιό-Κιάτο του συγκεκριμένου δρομολογίου, θα πραγματοποιείται με λεωφορεία της εταιρείας.
