Hellenic Train: Χωρίς τρένα η Αλεξανδρούπολη – Με λεωφορεία η μετακίνηση επιβατών
Η ακύρωση δρομολογίων των τρένων στην Αλεξανδρούπολη, οφείλεται σε βλάβη του τροχαίου υλικού μετά το χθεσινό συμβάν σύγκρουσης αμαξοστοιχίας με διερχόμενο όχημα, σύμφωνα με τη Hellenic Train.
Δεν θα πραγματοποιηθούν σήμερα τα δρομολόγια των τρένων στη γραμμή Αλεξανδρούπολη – Ορμένιο – Αλεξανδρούπολη.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση: «Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, σήμερα (Τετάρτη 24/9), τα δρομολόγια τα αμαξοστοιχιών 1680 και 1681 στη γραμμή Αλεξανδρούπολη – Ορμένιο – Αλεξανδρούπολη, θα υποκατασταθούν με λεωφορεία, χωρίς ενδιάμεσες στάσεις σε Πύθιο, Σάκκο, Καβύλη, Μαρασιά, Δίλοφο και Πτελέα.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, η αλλαγή οφείλεται σε βλάβη του τροχαίου υλικού που προκλήθηκε από το χθεσινό συμβάν σύγκρουσης αμαξοστοιχίας με διερχόμενο όχημα.
Σύγκρουση σε αφύλακτη διάβαση
Το χθεσινό συμβάν ήταν ένα ακόμη ατύχημα σε αφύλακτη σιδηροδρομική διάβαση. Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο από Ορεστιάδα προς Αλεξανδρούπολη, λίγο μετά τον βόρειο κόμβο, παρέσυρε ένα μικρό φορτηγάκι το οποίο επιχείρησε να περάσει την αφύλακτη διάβαση που υπάρχει μετά τα σφαγεία, κοντά στο Σουφλί.
«Ο μηχανοδηγός της αμαξοστοιχίας ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ενεργοποίησε το σύστημα ακαριαίας πέδησης και τα ηχητικά σήματα της αμαξοστοιχίας, ωστόσο δεν ήταν δυνατό να αποφύγει την πρόσκρουση», ανέφερε για το ατύχημα η εταιρεία.
