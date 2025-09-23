Σουφλί: Τι λέει η Hellenic Train για το τροχαίο με το τρένο
Ο μηχανοδηγός της αμαξοστοιχίας αντιλήφθηκε το όχημα και έκοψε ταχύτητα χωρίς όμως να καταφέρνει να αποφύγει την παράσυρση του οχήματος που κατέληξε σε ένα χαντάκι.
Ένα ακόμη ατύχημα σε αφύλακτη σιδηροδρομική διάβαση σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα Τρίτη στο Σουφλί ευτυχώς χωρίς τραυματισμούς.
Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο από Ορεστιάδα προς Αλεξανδρούπολη, λίγο μετά τον βόρειο κόμβο, παρέσυρε ένα μικρό φορτηγάκι το οποίο επιχείρησε να περάσει την διάβαση που υπάρχει μετά τα σφαγεία, σε αφύλακτη διάβαση, προστατευτικές μπάρες.
Η ανακοίνωση της Hellenic Train για το ατύχημα στο Σουφλί
Η Hellenic Train ενημερώνει ότι, «σήμερα στις 10:20, η αμαξοστοιχία 1681 που εκτελούσε το δρομολόγιο Ορμένιο – Αλεξανδρούπολη συγκρούστηκε με φορτηγό όχημα, το οποίο παραβίασε αφύλακτη ισόπεδη διάβαση, κοντά στο Σουφλί.
Ο μηχανοδηγός της αμαξοστοιχίας ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ενεργοποίησε το σύστημα ακαριαίας πέδησης και τα ηχητικά σήματα της αμαξοστοιχίας, ωστόσο δεν ήταν δυνατό να αποφύγει την πρόσκρουση.
Στο σημείο μετέβησαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ».
Καλά στην υγεία τους οι επιβάτες του τρένου
Οι 10 επιβάτες της αμαξοστοιχίας και το προσωπικό της Hellenic Train είναι καλά στην υγεία τους, ενώ η αμαξοστοιχία υπέστη υλικές ζημιές.
Λόγω του συμβάντος, το δρομολόγιο της αμαξοστοιχίας 1681, η οποία ακινητοποιήθηκε, καταργείται στο τμήμα Λάβαρα – Αλεξανδρούπολη.
Οι επιβάτες της αμαξοστοιχίας, προωθούνται στον τελικό τους προορισμό με λεωφορεία της Hellenic Train.
Η Hellenic Train βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση».
Ο οδηγός του φορτηγού είναι ελαφρά τραυματισμένος και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Διδυμοτείχου με την κατάσταση του να κρίνεται σταθερή.
